https://ria.ru/20231004/belgorod-1900367567.html

В Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения населения

В Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения населения - РИА Новости, 04.10.2023

В Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения населения

Комплексная проверка системы оповещения населения прошла в Белгороде, сирена звучала около 3 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:25

2023-10-04T11:25

2023-10-04T11:25

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

система оповещения населения

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БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Комплексная проверка системы оповещения населения прошла в Белгороде, сирена звучала около 3 минут, передает корреспондент РИА Новости. В среду в регионах России началась комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Она проводится два раза в год для отработки оповещения жителей и практических навыков дежурно-диспетчерских служб и органов управления. Как отмечало МЧС, проверка будет сопровождаться запуском сирен и громкоговорителей, а также "замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов". Как передает корреспондент РИА Новости, в 10.40 мск в Белгороде зазвучала сирена, сигнал был слышен около трех минут. Затем по громкоговорителю сказали о технической проверке и попросили сохранять спокойствие. По данным регионального правительства, проверка проводится во всех муниципалитетах области. Наряду с традиционными способами оповещения, такими как сирены и громкоговорители, для информирования людей используются и новые технологии. В частности, мобильное приложение МЧС разослало сообщение о технической проверке. "Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Сохраняйте спокойствие", - написано в сообщении. Сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства включают при угрозе возникновения или в случае аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений.

https://ria.ru/20231004/opoveschenie-1900325650.html

https://ria.ru/20231004/proverka-1900307352.html

белгород

россия

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белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, система оповещения населения