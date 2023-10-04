https://ria.ru/20231004/belgorod-1900367567.html
В Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения населения
В Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения населения - РИА Новости, 04.10.2023
В Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения населения
Комплексная проверка системы оповещения населения прошла в Белгороде, сирена звучала около 3 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:25
2023-10-04T11:25
2023-10-04T11:25
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
система оповещения населения
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БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Комплексная проверка системы оповещения населения прошла в Белгороде, сирена звучала около 3 минут, передает корреспондент РИА Новости. В среду в регионах России началась комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Она проводится два раза в год для отработки оповещения жителей и практических навыков дежурно-диспетчерских служб и органов управления. Как отмечало МЧС, проверка будет сопровождаться запуском сирен и громкоговорителей, а также "замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов". Как передает корреспондент РИА Новости, в 10.40 мск в Белгороде зазвучала сирена, сигнал был слышен около трех минут. Затем по громкоговорителю сказали о технической проверке и попросили сохранять спокойствие. По данным регионального правительства, проверка проводится во всех муниципалитетах области. Наряду с традиционными способами оповещения, такими как сирены и громкоговорители, для информирования людей используются и новые технологии. В частности, мобильное приложение МЧС разослало сообщение о технической проверке. "Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Сохраняйте спокойствие", - написано в сообщении. Сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства включают при угрозе возникновения или в случае аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений.
https://ria.ru/20231004/opoveschenie-1900325650.html
https://ria.ru/20231004/proverka-1900307352.html
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белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, система оповещения населения
Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, система оповещения населения
В Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения населения
В Белгороде прошла проверка системы оповещения, сирена звучала около 3 минут
БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Комплексная проверка системы оповещения населения прошла в Белгороде, сирена звучала около 3 минут, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в регионах России началась комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Она проводится два раза в год для отработки оповещения жителей и практических навыков дежурно-диспетчерских служб и органов управления. Как отмечало МЧС, проверка будет сопровождаться запуском сирен и громкоговорителей, а также "замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов".
В Хабаровском крае успешно прошла проверка системы оповещения населения
Как передает корреспондент РИА Новости, в 10.40 мск в Белгороде зазвучала сирена, сигнал был слышен около трех минут. Затем по громкоговорителю сказали о технической проверке и попросили сохранять спокойствие.
По данным регионального правительства, проверка проводится во всех муниципалитетах области.
Наряду с традиционными способами оповещения, такими как сирены и громкоговорители, для информирования людей используются и новые технологии. В частности, мобильное приложение МЧС
разослало сообщение о технической проверке. "Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Сохраняйте спокойствие", - написано в сообщении.
Сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства включают при угрозе возникновения или в случае аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений.
По всей России пройдут проверки систем оповещения