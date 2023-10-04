https://ria.ru/20231004/bayden-1900322317.html

Названы две "путеводные звезды" Байдена в отношении Украины и России

Названы две "путеводные звезды" Байдена в отношении Украины и России - РИА Новости, 04.10.2023

Названы две "путеводные звезды" Байдена в отношении Украины и России

Президент США Джо Байден с самого начала своего президентского срока следовал за двумя "путеводными звездами", помогая Украине и избегая конфликта с Россией, об РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T06:35

2023-10-04T06:35

2023-10-04T07:43

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джо байден

сергей лавров

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден с самого начала своего президентского срока следовал за двумя "путеводными звездами", помогая Украине и избегая конфликта с Россией, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в Университете Райса, его выступление транслировалось на официальном YouTube-канале Госдепартамента."Одна из них (путеводных звезд. — Прим. ред.) — убедиться в том, что мы делаем все возможное для поддержки Украины и привлечения к этому других стран. А другая — избежать прямого столкновения с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести к тому, чего никто не хочет, и что может плохо сказаться на безопасности американцев", — заявил Блинкен.Госсекретарь добавил, что США уделяют больше внимание не только снабжению Украины всем необходимым вооружением, но и подготовке украинских солдат для его использования. Без последнего, по мнению Блинкена, толку он американской техники на Украине будет мало.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231004/kiev-1900316468.html

https://ria.ru/20231004/otchayanie-1900320177.html

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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, джо байден, сергей лавров, нато, государственный департамент сша