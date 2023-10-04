Рейтинг@Mail.ru
Названы две "путеводные звезды" Байдена в отношении Украины и России - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 04.10.2023 (обновлено: 07:43 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/bayden-1900322317.html
Названы две "путеводные звезды" Байдена в отношении Украины и России
Названы две "путеводные звезды" Байдена в отношении Украины и России - РИА Новости, 04.10.2023
Названы две "путеводные звезды" Байдена в отношении Украины и России
Президент США Джо Байден с самого начала своего президентского срока следовал за двумя "путеводными звездами", помогая Украине и избегая конфликта с Россией, об РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T06:35
2023-10-04T07:43
в мире
украина
сша
россия
энтони блинкен
джо байден
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829174853_0:44:2661:1541_1920x0_80_0_0_da809b2a341b4498f8a06460f5a77c5a.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден с самого начала своего президентского срока следовал за двумя "путеводными звездами", помогая Украине и избегая конфликта с Россией, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в Университете Райса, его выступление транслировалось на официальном YouTube-канале Госдепартамента."Одна из них (путеводных звезд. — Прим. ред.) — убедиться в том, что мы делаем все возможное для поддержки Украины и привлечения к этому других стран. А другая — избежать прямого столкновения с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести к тому, чего никто не хочет, и что может плохо сказаться на безопасности американцев", — заявил Блинкен.Госсекретарь добавил, что США уделяют больше внимание не только снабжению Украины всем необходимым вооружением, но и подготовке украинских солдат для его использования. Без последнего, по мнению Блинкена, толку он американской техники на Украине будет мало.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231004/kiev-1900316468.html
https://ria.ru/20231004/otchayanie-1900320177.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829174853_296:0:2661:1774_1920x0_80_0_0_ae7c7e8d97ac90ac5bdb462021ff55bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, джо байден, сергей лавров, нато, государственный департамент сша
В мире, Украина, США, Россия, Энтони Блинкен, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Государственный департамент США
Названы две "путеводные звезды" Байдена в отношении Украины и России

Блинкен: Байден хочет помочь Украине, не допустив конфликта с Россией

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден с самого начала своего президентского срока следовал за двумя "путеводными звездами", помогая Украине и избегая конфликта с Россией, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в Университете Райса, его выступление транслировалось на официальном YouTube-канале Госдепартамента.
"Одна из них (путеводных звезд. — Прим. ред.) — убедиться в том, что мы делаем все возможное для поддержки Украины и привлечения к этому других стран. А другая — избежать прямого столкновения с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести к тому, чего никто не хочет, и что может плохо сказаться на безопасности американцев", — заявил Блинкен.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
США уходят. В Киеве раскрыли скорое будущее Украины
03:57
Госсекретарь добавил, что США уделяют больше внимание не только снабжению Украины всем необходимым вооружением, но и подготовке украинских солдат для его использования. Без последнего, по мнению Блинкена, толку он американской техники на Украине будет мало.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
"Еще более угрожающе": киевские власти впали в отчаяние
05:40
 
В миреУкраинаСШАРоссияЭнтони БлинкенДжо БайденСергей ЛавровНАТОГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала