https://ria.ru/20231004/azov-1900484106.html

Житель Крыма заявил, что раскаивается из-за планов воевать за "Азов"*

Житель Крыма заявил, что раскаивается из-за планов воевать за "Азов"* - РИА Новости, 04.10.2023

Житель Крыма заявил, что раскаивается из-за планов воевать за "Азов"*

Житель Крыма Альберт Круглов заявил в ростовском суде, что раскаивается в планах уехать воевать за запрещенный нацбат "Азов"*, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:33

2023-10-04T16:33

2023-10-04T16:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

республика крым

батальон "азов"

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Житель Крыма Альберт Круглов заявил в ростовском суде, что раскаивается в планах уехать воевать за запрещенный нацбат "Азов"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В среду в Южном окружном военном суде проходят прения сторон по делу. В ходе них государственный обвинитель попросил назначить Круглову 12 лет лишения свободы. "Все делалось исключительно на эмоциях, ничего спланировано не было... Я раскаиваюсь в содеянном", - заверил Круглов. Ему вменяют "приготовление к госизмене" (часть 1 статьи 30, статья 275 УК РФ) и "приготовление к участию в деятельности террористической организации" (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205.5). Согласно обвинительному заключению, Круглов планировал уехать на Украину и вступить в запрещенное в России террористическое объединение "Азов"*. По данным следствия, он поддерживал через соцсети связь с представителем "Азова"* и получал от него рекомендации. Как сообщало УФСБ по Крыму, внимание спецслужб Круглов привлек после публикации в соцсети религиозно-экстремистских призывов. В 2018 году дома у него нашли две самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230905/zaderzhanie-1894228229.html

https://ria.ru/20230824/krymchanin-1892011862.html

россия

украина

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, республика крым, батальон "азов", ситуация в днр и лнр