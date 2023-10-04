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СМИ: в упавшем с эстакады под Венецией автобусе были украинские туристы
СМИ: в упавшем с эстакады под Венецией автобусе были украинские туристы - РИА Новости, 04.10.2023
СМИ: в упавшем с эстакады под Венецией автобусе были украинские туристы
В упавшем с эстакады в пригороде Венеции автобусе находилась группа туристов с Украины, сообщила газета Corriere della Sera. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T00:58
2023-10-04T00:58
2023-10-04T11:26
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РИМ, 4 окт – РИА Новости. В упавшем с эстакады в пригороде Венеции автобусе находилась группа туристов с Украины, сообщила газета Corriere della Sera. Жертвами ЧП с автобусом в Местре стал 21 человек, пострадали 18. Автобус пробил дорожное заграждение и упал с высоты 30 метров, после чего загорелся. Прибывший на место происшествия мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил, что пассажирами автобуса были туристы, направлявшиеся в один из местных кемпингов.Вместе с украинцами, число которых не сообщается, ехала группа туристов из ФРГ. Согласно первой версии, причиной ДТП могло стать внезапное недомогание водителя, опытного 40-летнего мужчины. На это указывает тот факт, что на асфальте не нашли следов торможения. Вторая версия строится вокруг возгорания в автобусе, которое привело к его сходу с эстакады, отмечает Corriere.
https://ria.ru/20230930/dtp-1899672790.html
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венеция, германия, украина, луиджи бруньяро, новости - туризм
Венеция, Германия, Украина, Луиджи Бруньяро, Туризм, Новости - Туризм
СМИ: в упавшем с эстакады под Венецией автобусе были украинские туристы
CDS: в упавшем с эстакады под Венецией автобусе находились туристы с Украины