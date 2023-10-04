https://ria.ru/20231004/avtobus-1900309670.html

СМИ: в упавшем с эстакады под Венецией автобусе были украинские туристы

СМИ: в упавшем с эстакады под Венецией автобусе были украинские туристы - РИА Новости, 04.10.2023

СМИ: в упавшем с эстакады под Венецией автобусе были украинские туристы

В упавшем с эстакады в пригороде Венеции автобусе находилась группа туристов с Украины, сообщила газета Corriere della Sera. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T00:58

2023-10-04T00:58

2023-10-04T11:26

венеция

германия

украина

луиджи бруньяро

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900306070_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d21cd4c151adb22ec65d0ff048700981.jpg

РИМ, 4 окт – РИА Новости. В упавшем с эстакады в пригороде Венеции автобусе находилась группа туристов с Украины, сообщила газета Corriere della Sera. Жертвами ЧП с автобусом в Местре стал 21 человек, пострадали 18. Автобус пробил дорожное заграждение и упал с высоты 30 метров, после чего загорелся. Прибывший на место происшествия мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил, что пассажирами автобуса были туристы, направлявшиеся в один из местных кемпингов.Вместе с украинцами, число которых не сообщается, ехала группа туристов из ФРГ. Согласно первой версии, причиной ДТП могло стать внезапное недомогание водителя, опытного 40-летнего мужчины. На это указывает тот факт, что на асфальте не нашли следов торможения. Вторая версия строится вокруг возгорания в автобусе, которое привело к его сходу с эстакады, отмечает Corriere.

https://ria.ru/20230930/dtp-1899672790.html

венеция

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венеция, германия, украина, луиджи бруньяро, новости - туризм