https://ria.ru/20231004/avto-1900348477.html

В России продажи новых легковых автомобилей в сентябре выросли в 2,5 раза

В России продажи новых легковых автомобилей в сентябре выросли в 2,5 раза - РИА Новости, 04.10.2023

В России продажи новых легковых автомобилей в сентябре выросли в 2,5 раза

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в сентябре выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,5 раза, по сравнению с августом - на 0,6% - до... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:17

2023-10-04T10:17

2023-10-04T10:19

авто

россия

автостат

автоваз

китай

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в сентябре выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,5 раза, по сравнению с августом - на 0,6% - до 110,4 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". "По итогам сентября 2023 года в России было реализовано 110 358 новых легковых автомобилей, что в 2,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года", - отмечают в "Автостате" со ссылкой на данные "ППК" и с учетом собственной сегментации. По сравнению с августом текущего года, в котором была продана 109 731 легковушка, рост составил 0,6%. При этом за девять месяцев было продано 717,3 тысячи новых легковых машин - на 51,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "И тут "в плюсе" находятся отечественная Lada и все производители из КНР, а падение зафиксировано только у Kia (-51,7%) и Toyota (-28,1%)", - добавили эксперты агентства. Лидером российского рынка остается отечественная марка Lada, доля которой в сентябре достигла почти 32% (год назад было около 40%). По данным "Автостата", в стране был продан 34 991 новый автомобиль бренда (рост к аналогичному периоду прошлого года в 2 раза). Второе место и лидерство среди иномарок сохранил китайский бренд Chery (12 102 штуки; рост в 3,2 раза). В топ-5 также попали китайские Haval (11 080 штук, рост в 3,5 раза), Geely (9 175 штук, рост в 3,3 раза) и Changan (6 100 штук; рост в 25,6 раза). Что касается самых популярных моделей, то первенство сохраняется за Lada Granta: в сентябре продано 19 365 машин (рост к аналогичному периоду прошлого года на 59,3%). На втором месте еще одна модель "АвтоВАЗа" - Lada Vesta - 6 396 автомобилей (рост в 4,5 раза). Топ-3 замыкает Haval Jolion - 5 733 штуки (рост в 2,8 раза). Следом в рейтинге Lada Niva Travel - 5 009 машин (рост в 4,9 раза) и Chery Tiggo 7 PRO Max - 4 521 автомобиль.

https://ria.ru/20230928/avtovaz-1899156913.html

https://ria.ru/20230929/eksport-1899333600.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, автостат, автоваз, китай