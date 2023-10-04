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Путин посетит мероприятие к юбилею российской авиабазы в Киргизии - РИА Новости, 04.10.2023
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09:25 04.10.2023 (обновлено: 09:35 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/aviabaza-1900338341.html
Путин посетит мероприятие к юбилею российской авиабазы в Киргизии
Путин посетит мероприятие к юбилею российской авиабазы в Киргизии - РИА Новости, 04.10.2023
Путин посетит мероприятие к юбилею российской авиабазы в Киргизии
Президенты Киргизии и России Садыр Жапаров и Владимир Путин примут участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском городе Кант,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T09:25
2023-10-04T09:35
безопасность
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
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БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Президенты Киргизии и России Садыр Жапаров и Владимир Путин примут участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском городе Кант, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев на сайте."Планируется участие глав государств на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Кант", - приводит слова Азымбакиева пресс-служба киргизского президента.Ранее премьер Киргизии Акылбек Жапаров сообщил, что государственный визит Путина в Киргизию ожидается 12 октября, в Бишкеке 13 октября состоится саммит глав государств СНГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 октября сообщил, что дата визита Путина в Киргизию определена, ведется подготовка."В рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры главы государства с президентом Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества", - уточнил Азымбакиев.Объединенная российская военная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
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безопасность, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров
Безопасность, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Путин посетит мероприятие к юбилею российской авиабазы в Киргизии

Жапаров и Путин примут участие в мероприятии к 20-летию авиабазы РФ в Канте

© Фото : Влад УшаковРоссийская авиабаза "Кант" в Киргизии
Российская авиабаза Кант в Киргизии - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Влад Ушаков
Российская авиабаза "Кант" в Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Президенты Киргизии и России Садыр Жапаров и Владимир Путин примут участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском городе Кант, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев на сайте.
«
"Планируется участие глав государств на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Кант", - приводит слова Азымбакиева пресс-служба киргизского президента.
Ранее премьер Киргизии Акылбек Жапаров сообщил, что государственный визит Путина в Киргизию ожидается 12 октября, в Бишкеке 13 октября состоится саммит глав государств СНГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 октября сообщил, что дата визита Путина в Киргизию определена, ведется подготовка.
"В рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры главы государства с президентом Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества", - уточнил Азымбакиев.
Объединенная российская военная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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