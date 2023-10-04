https://ria.ru/20231004/aviabaza-1900338341.html

Путин посетит мероприятие к юбилею российской авиабазы в Киргизии

Путин посетит мероприятие к юбилею российской авиабазы в Киргизии - РИА Новости, 04.10.2023

Путин посетит мероприятие к юбилею российской авиабазы в Киргизии

Президенты Киргизии и России Садыр Жапаров и Владимир Путин примут участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском городе Кант,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T09:25

2023-10-04T09:25

2023-10-04T09:35

безопасность

киргизия

россия

владимир путин

садыр жапаров

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БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Президенты Киргизии и России Садыр Жапаров и Владимир Путин примут участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском городе Кант, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев на сайте."Планируется участие глав государств на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Кант", - приводит слова Азымбакиева пресс-служба киргизского президента.Ранее премьер Киргизии Акылбек Жапаров сообщил, что государственный визит Путина в Киргизию ожидается 12 октября, в Бишкеке 13 октября состоится саммит глав государств СНГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 октября сообщил, что дата визита Путина в Киргизию определена, ведется подготовка."В рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры главы государства с президентом Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества", - уточнил Азымбакиев.Объединенная российская военная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

https://ria.ru/20230508/otnosheniya-1869891305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров