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Ботиржон Асадов: в Узбекистане стало в два раза больше российских компаний

Ботиржон Асадов: в Узбекистане стало в два раза больше российских компаний - РИА Новости, 04.10.2023

Ботиржон Асадов: в Узбекистане стало в два раза больше российских компаний

За последние три года в Узбекистане в два раза увеличилось количество предприятий с участием российского капитала, сообщил РИА Новости посол республики в России РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T07:30

2023-10-04T07:30

2023-10-04T07:30

узбекистан

россия

самарканд

рустам минниханов

максим решетников

евразийский экономический союз

оон

интервью

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За последние три года в Узбекистане в два раза увеличилось количество предприятий с участием российского капитала, сообщил РИА Новости посол республики в России Ботиржон Асадов. О росте туристической и бизнес-популярности Узбекистана у россиян, торговых проектах двух стран, и о том, в каких российских регионах в скором времени могут появиться узбекские продукты, дипломат рассказал в интервью корреспонденту агентства Кристине Татарниковой.– Как бы вы охарактеризовали сегодняшние отношения между Узбекистаном и Россией?– Отношения между Узбекистаном и Россией на современном этапе можно охарактеризовать как самые плодотворные за последние десятилетия. Они отличаются взаимопониманием, насыщенностью, интенсивностью и, самое главное, качеством двусторонних связей.В основе такого высокого уровня сотрудничества, прежде всего, лежат дружеские и доверительные отношения между нашими президентами. В сентябре 2022 года в городе Самарканд был обозначен принципиально новый этап в истории наших отношений – лидерами двух государств подписана Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Активно развивается двустороннее межпарламентское сотрудничество. Перспективы двустороннего экономического сотрудничества каждый год обсуждаются в рамках узбекско-российской совместной комиссии на уровне глав правительств и межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Узбекистана и России. Развивается диалог между министерствами иностранных дел. Главы внешнеполитических ведомств регулярно встречаются, проводятся политические консультации.– Доволен ли Ташкент своим участием в работе ЕАЭС в качестве наблюдателя?– На заседании Высшего евразийского экономического совета в декабре 2020 года было принято решение о предоставлении Узбекистану статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС.Узбекистан в этом статусе активно участвует в многосторонних мероприятиях и проектах, направленных на развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в рамках объединения. Например, проведена совместная работа по формированию благоприятных условий, поиску новых точек роста и возможностей для расширения торговых отношений. По итогам прошлого года товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС увеличился на 23%. Устойчивая динамика роста наблюдается и в этом году.Ощутимые результаты достигнуты и в области промышленной кооперации. За последние годы в Узбекистане запущены сотни проектов и предприятий в приоритетных отраслях с участием компаний из стран ЕАЭС.В рамках трехлетнего плана совместной работы проведен широкий комплекс мероприятий по гармонизации законодательства с международными нормами, обмену опытом, регулированию экономики, устранению барьеров, препятствующих развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах.Также Узбекистан подключился к отдельным программам и отраслевым проектам в области электронной торговли, цифровизации железнодорожных перевозок, сельского хозяйства, климатической повестки.– Отмечаете ли вы положительную динамику в товарообороте между Ташкентом и Москвой? Может ли этот показатель быть увеличен?– Российская Федерация является одним из крупных торговых партнеров нашей страны. По итогам прошлого года объем торговли превысил девять миллиардов долларов и динамично растет. Отрадно отметить, что в товарообороте увеличивается доля товаров с более высокой добавленной стоимостью.Россия также является одним из ведущих инвесторов нашей экономики. За последние три года в Узбекистане удвоилось число предприятий с участием российского капитала. Сегодня их количество приблизилось к трем тысячам. Активно реализуются проекты промышленной кооперации в горно-металлургической, энергетической, химической, аграрной, машиностроительной и электротехнической отраслях.Высокими темпами развивается межрегиональное сотрудничество. В прошлом году состоялось более 70 взаимных визитов узбекских и российских делегаций. За первое полугодие 2023 года состоялось около 50 взаимных визитов делегаций регионов двух стран.Рассчитываем, что проведение в начале октября в Татарстане очередного Форума межрегионального сотрудничества послужит достижению новых договоренностей.Хочу подчеркнуть, что торгово-экономические связи между нашими странами, в том числе на уровне регионов и хозяйствующих субъектов, продолжают развиваться, и, думаю, нам удастся в ближайшей перспективе достичь уровня товарооборота между нашими странами в 10 миллиардов долларов, для этого имеется большой потенциал и есть все возможности.– Как сообщали ранее в пресс-службе президента Узбекистана, инвесторы технопарка "Чирчик" с участием компаний из России до конца 2023 года запустят новые проекты в республике, общий портфель которых составит 28 миллионов долларов. Можете ли вы раскрыть подробности? Какие еще инвестиционные соглашения могут быть подписаны с российской стороной в ближайшее время?– Сегодня активная работа идет с Татарстаном. С его участием успешно действует химико-индустриальный технопарк "Чирчик" в Ташкентской области. Здесь будут выпускать более 100 различных видов продукции в год, в основном из современного пластика и высокоэластичного полиуретана.Хочу подчеркнуть роль уважаемого раиса республики Татарстан Рустама Минниханова в продвижении и реализации данного проекта, над созданием которого работали специалисты казанского технополиса "Химград". Также в 2023 году дан старт новому проекту – технопарку в Джизакской области. В этой же области в республике Узбекистан был открыт филиал Казанского федерального университета, в котором будут проходить обучение специалисты IT-технологий и инженерных специальностей. Ведется работа над подготовкой соглашения по созданию аналогичных совместных индустриальных и экономических парков в Навоийской и Бухарской областях.В рамках совместного проектного офиса прорабатывается большой портфель проектов. В этом году планируется запустить солидный пакет проектов торгово-экономического сотрудничества.В августе на встрече министра экономического развития России Максима Решетникова и заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе реализация проекта "Агроэкспресс". Согласно этому документу достигнута договоренность об увеличении взаимных поставок продукции с использованием ускоренных железнодорожных перевозок на 2023-2024 годы.Мы прорабатываем возможность организации поставок не только по направлению Ташкент-Москва, но и из других регионов Узбекистана и России. В скором времени в городе Джизаке планируется открыть агрологистический комплекс мощностью до 810 тысяч тонн продукции в год.– Какие проекты в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран вы могли бы отметить?– Динамика сотрудничества Узбекистана и России в этой сфере в последние годы вышла на новый качественный уровень. Между странами расширяются отношения в области культуры, искусства, театра, кинематографии и других областях культурно-гуманитарной сферы. За прошедший год в Ташкенте и Москве прошли заседания подкомиссии по культуре, а также две конференции музейных деятелей. Также в прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге с успехом прошли Дни культуры Узбекистана и Дни узбекского кино.В 2023 году в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Уфе, Казани и Санкт-Петербурге организовано турне Государственного ансамбля танца Узбекистана "Бахор" имени Мукаррам Тургунбаевой. Десятого сентября этого года в Большом театре Москвы прошел показ балета "Лазги. Танец души и любви", в котором приняли участие представители культуры России.В этом году в рамках масштабного международного культурного проекта "Русские сезоны" в Узбекистане проводится более 15 мероприятий культурно-гуманитарного характера. Успешно сотрудничаем в образовательной сфере. Сегодня в Узбекистане открыты и функционируют 14 филиалов ведущих вузов России, в которых обучаются около 7,5 тысяч узбекских студентов.С 2020 года ежегодно проводится узбекско-российский образовательный форум, 25-26 сентября этого года в Санкт-Петербурге успешно проведена IV Межрегиональная конференция ректоров вузов России и Узбекистана. В данном направлении нас связывает многовековая дружба, крепкие духовные и культурные нити. Уверен, что сохранение общих культурно-гуманитарных ценностей будет способствовать дальнейшему укреплению наших многогранных двусторонних отношений.– Все больше россиян хотят увидеть древнейшие города Узбекистана – Самарканд, Бухару, Хиву. Отмечаете ли вы рост числа туристов из России?– Безусловно, россияне стали чаще ездить на отдых в Узбекистан. Спрос на путешествия в Узбекистан среди российских туристов вырос за последний год. Количество российских туристов в Узбекистане за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее и составило 345 тысяч человек. В минувшем году этот показатель составлял 185,6 тысячи путешественников.Положительная динамика притока российских туристов наблюдается с весны 2022 года. По итогам 2022 года число туристов из России в Узбекистане выросло в три раза по сравнению с 2021 годом – до 567,7 тысячи человек и даже превысило показатель допандемийного 2019 года, когда республику посетили 450 тысяч российских граждан.Это направление становится все более популярным благодаря безвизовому режиму между странами. Плюс ко всему – стабильные, гарантированные, доступные авиационные перелеты. Только из Москвы в Ташкент в день осуществляется более 15 перелетов. При этом российским туристам доступны перелеты не только в Ташкент, но и в такие города как Самарканд, Бухара, Хива и Фергана. Это существенно сократило расходы путешественников.Российских путешественников привлекают памятники мирового значения, всемирно известная узбекская кухня и гостеприимство, отсутствие языкового барьера, близость менталитета, общая история и ценности, а также относительно недорогие цены на туры.Правительство Узбекистана поощряет расширение туристического потока из России. Мы не намерены останавливаться на достигнутых результатах и в ближайшее время планируем довести туристический поток из России в Узбекистан до рекордного одного миллиона человек. Этому будет способствовать подписанный в марте 2022 года правительствами Узбекистана и России план мероприятий по созданию условий для роста туристического потока между нашими странами. Он включает укрепление транспортно-логистических связей, увеличение взаимных туристических потоков, а также создание новых туристических маршрутов между Узбекистаном и Россией.Кроме того, мы в этом году планируем провести первое заседание подкомиссии в области туризма между нашими странами. Она была создана решением председателей Межправительственной комиссии наших стран.– Планируется ли в Узбекистане в ближайшее время проведение международных мероприятий в сфере туризма?– Хочу отметить, что 16-20 октября 2023 года в городе Самарканд планируется проведение 25-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Впервые в своей истории Узбекистан принимает гостей сессии ЮНВТО, которая считается важнейшим мероприятием системы Генеральной ассамблеи ООН. Форум объединит руководителей государственных органов, работающих в сфере туризма и международных организаций около 160 стран мира. На сегодняшний день ожидается прибытие руководителей туристических организаций и ведомств таких стран как Саудовская Аравия, Албания, Азербайджан, Багамские острова, Бахрейн, Гватемала, Гаити, Кот-д'Ивуар, Индонезия, Монако, Нигер, Панама, Португалия, Сьерра-Леоне, Украина, Уругвай и Йемен.Такое доверие, оказанное нашей стране на международном уровне, показывает не только прочность позиций Узбекистана на мировом туристическом рынке, но и эффективность ее деятельности в международных отношениях.Проведение 25-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации в древнем городе Самарканде познакомит мир с культурным, туристическим, инвестиционным и интеллектуальным потенциалом нашей страны, послужит дальнейшему укреплению международных связей с мировым сообществом в области торговли, экономики, туризма и культуры.

https://ria.ru/20230831/uzbekistan-1893486103.html

https://ria.ru/20230824/eksport-1891985340.html

https://ria.ru/20230426/memorandum-1867916280.html

https://ria.ru/20230925/gaz-1898410215.html

https://ria.ru/20231003/uzbekistan-1899919558.html

https://ria.ru/20230921/samarkand-1897756037.html

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Алёна Пава

узбекистан, россия, самарканд, рустам минниханов, максим решетников, евразийский экономический союз, оон, интервью