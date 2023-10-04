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В Баку назвали попытки Франции вооружать Армению неприемлемыми - РИА Новости, 04.10.2023
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11:57 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/armeniya-1900383644.html
В Баку назвали попытки Франции вооружать Армению неприемлемыми
В Баку назвали попытки Франции вооружать Армению неприемлемыми - РИА Новости, 04.10.2023
В Баку назвали попытки Франции вооружать Армению неприемлемыми
Азербайджан считает неприемлемыми попытки Франции вооружать Армению, заявил МИД закавказской республики. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:57
2023-10-04T11:57
в мире
франция
армения
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 4 окт – РИА Новости. Азербайджан считает неприемлемыми попытки Франции вооружать Армению, заявил МИД закавказской республики. Накануне глава МИД Франции Катрин Колонна на встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном заявила, что Париж согласен заключить договор о предоставлении военной техники Еревану. В Ереване глава МИД Франции также сообщила, что официально обратилась к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с предложением расширить гражданскую миссию ЕС в Армении и укрепить ее мандат. "Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные претензии, выдвинутые в адрес Азербайджана министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна. Мы считаем неприемлемыми попытки Франции вооружать Армению. Утверждение Франции о том, что армянские жители, добровольно уезжающие из региона, насильно стали переселенцами, является безосновательным и идет вразрез с позицией ООН, Международного комитета Красного Креста, Верховного комиссариата ООН по делам беженцев и других международных организаций, и нацелено на то, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой азербайджанского МИД. Баку 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был роспуск всех структур непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. В результате непризнанная республика в Карабахе объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна спустя более чем 30 лет восстановила территориальную целостность, власти объявили о начале реинтеграции региона. Начиная с 24 сентября более 100 тысяч армян Карабаха - почти всё его население - уехали в Армению через Лачинский коридор.
https://ria.ru/20230929/karabakh-1899446558.html
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в мире, франция, армения, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Франция, Армения, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Баку назвали попытки Франции вооружать Армению неприемлемыми

МИД Азербайджана назвал попытки Франции вооружать Армению неприемлемыми

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 4 окт – РИА Новости. Азербайджан считает неприемлемыми попытки Франции вооружать Армению, заявил МИД закавказской республики.
Накануне глава МИД Франции Катрин Колонна на встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном заявила, что Париж согласен заключить договор о предоставлении военной техники Еревану. В Ереване глава МИД Франции также сообщила, что официально обратилась к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с предложением расширить гражданскую миссию ЕС в Армении и укрепить ее мандат.
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В Ереване обвинили Москву, Баку и Анкару в схожей риторике по Карабаху
29 сентября, 14:42
"Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные претензии, выдвинутые в адрес Азербайджана министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна. Мы считаем неприемлемыми попытки Франции вооружать Армению. Утверждение Франции о том, что армянские жители, добровольно уезжающие из региона, насильно стали переселенцами, является безосновательным и идет вразрез с позицией ООН, Международного комитета Красного Креста, Верховного комиссариата ООН по делам беженцев и других международных организаций, и нацелено на то, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой азербайджанского МИД.
Баку 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был роспуск всех структур непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. В результате непризнанная республика в Карабахе объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна спустя более чем 30 лет восстановила территориальную целостность, власти объявили о начале реинтеграции региона. Начиная с 24 сентября более 100 тысяч армян Карабаха - почти всё его население - уехали в Армению через Лачинский коридор.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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