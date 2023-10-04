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Захарова раскритиковала действия властей Армении - РИА Новости, 04.10.2023
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08:59 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/armeniya-1900333052.html
Захарова раскритиковала действия властей Армении
Захарова раскритиковала действия властей Армении - РИА Новости, 04.10.2023
Захарова раскритиковала действия властей Армении
Процесс принятия решений в Армении не учитывает общественное мнение, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T08:59
2023-10-04T08:59
армения
россия
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Процесс принятия решений в Армении не учитывает общественное мнение, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. &quot;Принимаются решения, которые имеют общенациональное значение не только сегодняшнего дня, но и в контексте истории нации. Они (власти - ред.) принимают эти решения без опоры на общественное мнение, без опоры на результаты плебисцита&quot;, – сказала Захарова о ситуации в Армении.Она добавила, что итоговые действия представителей власти в Армении противоречат всему, что было ими обещано перед выборами.
https://ria.ru/20231004/armeniya-1900297714.html
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Армения, Россия, Мария Захарова, В мире
Захарова раскритиковала действия властей Армении

Захарова: процесс принятия решений в Армении не учитывает общественное мнение

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Процесс принятия решений в Армении не учитывает общественное мнение, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

"Принимаются решения, которые имеют общенациональное значение не только сегодняшнего дня, но и в контексте истории нации. Они (власти - ред.) принимают эти решения без опоры на общественное мнение, без опоры на результаты плебисцита", – сказала Захарова о ситуации в Армении.

Она добавила, что итоговые действия представителей власти в Армении противоречат всему, что было ими обещано перед выборами.
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