https://ria.ru/20231004/armeniya-1900297714.html

Армения присоединилась к "охотникам за Путиным"

Армения присоединилась к "охотникам за Путиным" - РИА Новости, 04.10.2023

Армения присоединилась к "охотникам за Путиным"

Все последние действия нынешнего руководства Армении полностью укладываются в две пословицы: "Горбатого могила исправит" и "Не плюй в колодец: вылетит — не... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T08:00

2023-10-04T08:00

2023-10-04T08:01

аналитика

в мире

армения

россия

москва

владимир путин

дмитрий песков

международный уголовный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867788980_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_624619ff11d1573dc42578cecdf4dff2.jpg

Все последние действия нынешнего руководства Армении полностью укладываются в две пословицы: "Горбатого могила исправит" и "Не плюй в колодец: вылетит — не поймаешь".Вчера армянский парламент официально ратифицировал так называемый Римский статут Международного уголовного суда (МУС), при этом голосование было чистой формальностью: представители правящей (пропашиняновской) партии "Гражданский договор" заранее объявили, что будут голосовать за, а немногочисленные парламентарии от оппозиционных партий и фракций "Армения" и "Честь имею" объявили голосованию бойкот, хотя на его результат это повлиять не могло.Россия загодя неоднократно предупреждала армянское руководство о несоответствии данного шага партнерским отношениям России и Армении, а также о неминуемых — и негативных — последствиях. Когда проект документа о ратификации Римского статута МУС еще только поступил в армянский парламент, Москва запросила у Еревана на этот счет разъяснений, а через несколько дней посол республики Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД России, где ему передали ноту протеста на фоне недружественных действий Армении.Напомним, что в марте этого года досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России, в рамках которого при любом визите Владимира Путина в Армению его теперь должны будут арестовать и доставить в Гаагу. В Госдуме России считают, что Владимиру Путину фактически закрыт въезд в Армению, а в Совфеде отметили, что вчерашнее решение — выпад именно лично против российского лидера. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решение парламента Армении — "чрезвычайно враждебное".Тем не менее власти Армении сознательно пошли на обострение, прекрасно зная позицию России, но теперь театрально делают вид, что Москва тут ни при чем, и округляют глаза, которые не могут врать.По версии армянского руководства, ратификация Римского статута МУС "никак не связана с отношениями Армении с Россией", при принятии данного решения они "руководствуются исключительно государственными интересами". В частности, представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что вопрос ратификации стал актуален после нападения азербайджанских ВС на территорию Армении и совершения ими военных преступлений, а признание Римского статута "позволит привлечь к ответственности азербайджанских военных и предупредить подобные преступления в будущем, тем более что на территории Армении остаются вооруженные подразделения Азербайджана". В свою очередь, глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, член правящей фракции Владимир Варданян сообщил: "Произошедшее в Арцахе, то, что мы называем этнической чисткой, на языке международного права называется преступлением против человечности".У нас нет данных о выбросах в Ереване сильнодействующих психотропных веществ, потому что использование в аргументации "за МУС" территории Карабаха как армянской земли, на которой находятся азербайджанские солдаты, — совершеннейшая ересь в седьмом колене. Напомним, что господин Пашинян минимум дважды лично на международных площадках подтверждал принадлежность Арцаха Азербайджану, а потом хладнокровно отрекся от карабахцев после начала военных действий, заявив, что руководство Армении "приняло эту информацию к сведению". И все.Дело не в том, что Россия страшно боится МУС, который является бесполезной политизированной и коррумпированной организацией. МУС давно доказал свою абсолютную никчемность и политическую ангажированность: вспомним хотя бы его приговор после атаки Грузии на российских миротворцев и мирных жителей Южной Осетии, когда вместо Саакашвили гаагская тусовка предъявила обвинения в адрес югоосетинских ополченцев и российских военнослужащих. Любые решения МУС для нас юридически и практически ничтожны, так как Россия никогда не ратифицировала вхождение в Римский статут, а в 2016 году полностью вышла из соглашения по Международному уголовному суду.А дело в том, что действия команды Пашиняна и Ко идут точно по методичке, которая из кармана молдавско-румынской Майи Санду перекочевала в карман премьера Армении, но чуток в помятом виде. Усиливающаяся антироссийская риторика, поощрение русофобии, преследование "пророссийских" активистов, клевета на российских миротворцев, эскапады против международных структур, куда входят Россия и Армения, — галочки ставятся прилежно, одна за другой. Следующая галочка — ратификация Римского статута МУС.И похоже, что она может стать последней соломинкой на горбатой спине армянского верблюда.Процитируем слова главы МИД Сергея Лаврова, который сказал, что в Армении "есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей" (например, США), но напомнил: в "новейшей истории" тех, кого Вашингтон брал "под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира", ждала "незавидная" судьба.Да, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что "Армения — это наш союзник, это дружественное нам государство, партнер, и, безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом, и у нас нет сомнения, что будет объединять нас всегда". Что есть, то есть.Но Россия никогда не будет терпеть ударов в спину, даже от самых любимых и дорогих союзников, наше покровительство может в один прекрасный момент рассеяться, как дым Арцаха.Теперь власти Армении бьют тревогу, так как прямо сейчас на границе с Россией скопилось около 60 большегрузов с армянским коньяком, ожидающих "завершения экспертизы качества". В той же Турции, у которой, помимо помидоров, есть другие запасы прочности, "помидорный урок" был очень быстро и хорошо усвоен.Но что-то подсказывает, что у армянского руководства свой взгляд на мир и даже самые кровавые уроки им усваиваются крайне плохо.А это значит, что их ждет много сюрпризов и разочарований, за которые придется отвечать перед своим народом.Если, конечно, он не будет митинговать только по субботам.

https://ria.ru/20230512/mus-1871396021.html

https://ria.ru/20231003/statut-1900180637.html

https://ria.ru/20231003/armeniya-1900116772.html

армения

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, в мире, армения, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, международный уголовный суд, госдума рф