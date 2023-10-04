https://ria.ru/20231004/armeniya-1900297714.html
Армения присоединилась к "охотникам за Путиным"
Армения присоединилась к "охотникам за Путиным" - РИА Новости, 04.10.2023
Армения присоединилась к "охотникам за Путиным"
Все последние действия нынешнего руководства Армении полностью укладываются в две пословицы: "Горбатого могила исправит" и "Не плюй в колодец: вылетит — не... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T08:00
2023-10-04T08:00
2023-10-04T08:01
аналитика
в мире
армения
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
международный уголовный суд
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Все последние действия нынешнего руководства Армении полностью укладываются в две пословицы: "Горбатого могила исправит" и "Не плюй в колодец: вылетит — не поймаешь".Вчера армянский парламент официально ратифицировал так называемый Римский статут Международного уголовного суда (МУС), при этом голосование было чистой формальностью: представители правящей (пропашиняновской) партии "Гражданский договор" заранее объявили, что будут голосовать за, а немногочисленные парламентарии от оппозиционных партий и фракций "Армения" и "Честь имею" объявили голосованию бойкот, хотя на его результат это повлиять не могло.Россия загодя неоднократно предупреждала армянское руководство о несоответствии данного шага партнерским отношениям России и Армении, а также о неминуемых — и негативных — последствиях. Когда проект документа о ратификации Римского статута МУС еще только поступил в армянский парламент, Москва запросила у Еревана на этот счет разъяснений, а через несколько дней посол республики Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД России, где ему передали ноту протеста на фоне недружественных действий Армении.Напомним, что в марте этого года досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России, в рамках которого при любом визите Владимира Путина в Армению его теперь должны будут арестовать и доставить в Гаагу. В Госдуме России считают, что Владимиру Путину фактически закрыт въезд в Армению, а в Совфеде отметили, что вчерашнее решение — выпад именно лично против российского лидера. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решение парламента Армении — "чрезвычайно враждебное".Тем не менее власти Армении сознательно пошли на обострение, прекрасно зная позицию России, но теперь театрально делают вид, что Москва тут ни при чем, и округляют глаза, которые не могут врать.По версии армянского руководства, ратификация Римского статута МУС "никак не связана с отношениями Армении с Россией", при принятии данного решения они "руководствуются исключительно государственными интересами". В частности, представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что вопрос ратификации стал актуален после нападения азербайджанских ВС на территорию Армении и совершения ими военных преступлений, а признание Римского статута "позволит привлечь к ответственности азербайджанских военных и предупредить подобные преступления в будущем, тем более что на территории Армении остаются вооруженные подразделения Азербайджана". В свою очередь, глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, член правящей фракции Владимир Варданян сообщил: "Произошедшее в Арцахе, то, что мы называем этнической чисткой, на языке международного права называется преступлением против человечности".У нас нет данных о выбросах в Ереване сильнодействующих психотропных веществ, потому что использование в аргументации "за МУС" территории Карабаха как армянской земли, на которой находятся азербайджанские солдаты, — совершеннейшая ересь в седьмом колене. Напомним, что господин Пашинян минимум дважды лично на международных площадках подтверждал принадлежность Арцаха Азербайджану, а потом хладнокровно отрекся от карабахцев после начала военных действий, заявив, что руководство Армении "приняло эту информацию к сведению". И все.Дело не в том, что Россия страшно боится МУС, который является бесполезной политизированной и коррумпированной организацией. МУС давно доказал свою абсолютную никчемность и политическую ангажированность: вспомним хотя бы его приговор после атаки Грузии на российских миротворцев и мирных жителей Южной Осетии, когда вместо Саакашвили гаагская тусовка предъявила обвинения в адрес югоосетинских ополченцев и российских военнослужащих. Любые решения МУС для нас юридически и практически ничтожны, так как Россия никогда не ратифицировала вхождение в Римский статут, а в 2016 году полностью вышла из соглашения по Международному уголовному суду.А дело в том, что действия команды Пашиняна и Ко идут точно по методичке, которая из кармана молдавско-румынской Майи Санду перекочевала в карман премьера Армении, но чуток в помятом виде. Усиливающаяся антироссийская риторика, поощрение русофобии, преследование "пророссийских" активистов, клевета на российских миротворцев, эскапады против международных структур, куда входят Россия и Армения, — галочки ставятся прилежно, одна за другой. Следующая галочка — ратификация Римского статута МУС.И похоже, что она может стать последней соломинкой на горбатой спине армянского верблюда.Процитируем слова главы МИД Сергея Лаврова, который сказал, что в Армении "есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей" (например, США), но напомнил: в "новейшей истории" тех, кого Вашингтон брал "под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира", ждала "незавидная" судьба.Да, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что "Армения — это наш союзник, это дружественное нам государство, партнер, и, безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом, и у нас нет сомнения, что будет объединять нас всегда". Что есть, то есть.Но Россия никогда не будет терпеть ударов в спину, даже от самых любимых и дорогих союзников, наше покровительство может в один прекрасный момент рассеяться, как дым Арцаха.Теперь власти Армении бьют тревогу, так как прямо сейчас на границе с Россией скопилось около 60 большегрузов с армянским коньяком, ожидающих "завершения экспертизы качества". В той же Турции, у которой, помимо помидоров, есть другие запасы прочности, "помидорный урок" был очень быстро и хорошо усвоен.Но что-то подсказывает, что у армянского руководства свой взгляд на мир и даже самые кровавые уроки им усваиваются крайне плохо.А это значит, что их ждет много сюрпризов и разочарований, за которые придется отвечать перед своим народом.Если, конечно, он не будет митинговать только по субботам.
https://ria.ru/20230512/mus-1871396021.html
https://ria.ru/20231003/statut-1900180637.html
https://ria.ru/20231003/armeniya-1900116772.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, в мире, армения, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, международный уголовный суд, госдума рф
Аналитика, В мире, Армения, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд, Госдума РФ
Все последние действия нынешнего руководства Армении полностью укладываются в две пословицы: "Горбатого могила исправит" и "Не плюй в колодец: вылетит — не поймаешь".
Вчера армянский парламент официально ратифицировал так называемый Римский статут Международного уголовного суда (МУС
), при этом голосование было чистой формальностью: представители правящей (пропашиняновской) партии "Гражданский договор" заранее объявили, что будут голосовать за, а немногочисленные парламентарии от оппозиционных партий и фракций "Армения" и "Честь имею" объявили голосованию бойкот, хотя на его результат это повлиять не могло.
Россия
загодя неоднократно предупреждала армянское руководство о несоответствии данного шага партнерским отношениям России и Армении, а также о неминуемых — и негативных — последствиях. Когда проект документа о ратификации Римского статута МУС еще только поступил в армянский парламент, Москва
запросила у Еревана
на этот счет разъяснений, а через несколько дней посол республики Вагаршак Арутюнян
был вызван в МИД России, где ему передали ноту протеста на фоне недружественных действий Армении.
Напомним, что в марте этого года досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России, в рамках которого при любом визите Владимира Путина в Армению его теперь должны будут арестовать и доставить в Гаагу
. В Госдуме
России считают, что Владимиру Путину фактически закрыт въезд в Армению, а в Совфеде отметили, что вчерашнее решение — выпад именно лично против российского лидера. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
отметил, что решение парламента Армении — "чрезвычайно враждебное".
Медведев назвал МУС никому не нужной бессильной структурой
Тем не менее власти Армении сознательно пошли на обострение, прекрасно зная позицию России, но теперь театрально делают вид, что Москва тут ни при чем, и округляют глаза, которые не могут врать.
По версии армянского руководства, ратификация Римского статута МУС "никак не связана с отношениями Армении с Россией", при принятии данного решения они "руководствуются исключительно государственными интересами". В частности, представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что вопрос ратификации стал актуален после нападения азербайджанских ВС на территорию Армении и совершения ими военных преступлений, а признание Римского статута "позволит привлечь к ответственности азербайджанских военных и предупредить подобные преступления в будущем, тем более что на территории Армении остаются вооруженные подразделения Азербайджана". В свою очередь, глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, член правящей фракции Владимир Варданян сообщил: "Произошедшее в Арцахе, то, что мы называем этнической чисткой, на языке международного права называется преступлением против человечности".
У нас нет данных о выбросах в Ереване сильнодействующих психотропных веществ, потому что использование в аргументации "за МУС" территории Карабаха как армянской земли, на которой находятся азербайджанские солдаты, — совершеннейшая ересь в седьмом колене. Напомним, что господин Пашинян минимум дважды лично на международных площадках подтверждал принадлежность Арцаха Азербайджану, а потом хладнокровно отрекся от карабахцев после начала военных действий, заявив, что руководство Армении "приняло эту информацию к сведению". И все.
Дело не в том, что Россия страшно боится МУС, который является бесполезной политизированной и коррумпированной организацией. МУС давно доказал свою абсолютную никчемность и политическую ангажированность: вспомним хотя бы его приговор после атаки Грузии
на российских миротворцев и мирных жителей Южной Осетии
, когда вместо Саакашвили гаагская тусовка предъявила обвинения в адрес югоосетинских ополченцев и российских военнослужащих. Любые решения МУС для нас юридически и практически ничтожны, так как Россия никогда не ратифицировала вхождение в Римский статут, а в 2016 году полностью вышла из соглашения по Международному уголовному суду.
В Кремле прокомментировали ратификацию Римского статута МУС Арменией
А дело в том, что действия команды Пашиняна и Ко идут точно по методичке, которая из кармана молдавско-румынской Майи Санду
перекочевала в карман премьера Армении, но чуток в помятом виде. Усиливающаяся антироссийская риторика, поощрение русофобии, преследование "пророссийских" активистов, клевета на российских миротворцев, эскапады против международных структур, куда входят Россия и Армения, — галочки ставятся прилежно, одна за другой. Следующая галочка — ратификация Римского статута МУС.
И похоже, что она может стать последней соломинкой на горбатой спине армянского верблюда.
Процитируем слова главы МИД Сергея Лаврова
, который сказал, что в Армении "есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей" (например, США
), но напомнил: в "новейшей истории" тех, кого Вашингтон брал "под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира", ждала "незавидная" судьба.
Да, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что "Армения — это наш союзник, это дружественное нам государство, партнер, и, безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом, и у нас нет сомнения, что будет объединять нас всегда". Что есть, то есть.
Но Россия никогда не будет терпеть ударов в спину, даже от самых любимых и дорогих союзников, наше покровительство может в один прекрасный момент рассеяться, как дым Арцаха.
Армянская оппозиция отказалась участвовать в обсуждении Римского статута
Теперь власти Армении бьют тревогу, так как прямо сейчас на границе с Россией скопилось около 60 большегрузов с армянским коньяком, ожидающих "завершения экспертизы качества". В той же Турции
, у которой, помимо помидоров, есть другие запасы прочности, "помидорный урок" был очень быстро и хорошо усвоен.
Но что-то подсказывает, что у армянского руководства свой взгляд на мир и даже самые кровавые уроки им усваиваются крайне плохо.
А это значит, что их ждет много сюрпризов и разочарований, за которые придется отвечать перед своим народом.
Если, конечно, он не будет митинговать только по субботам.