https://ria.ru/20231004/argentina-1900317817.html

Глава МИД Аргентины раскритиковал предложение о долларизации экономики

Глава МИД Аргентины раскритиковал предложение о долларизации экономики - РИА Новости, 04.10.2023

Глава МИД Аргентины раскритиковал предложение о долларизации экономики

Доллары нужно привлекать в Аргентину за счет экспорта, а не валютного суверенитета, считает глава МИД страны Сантьяго Кафьеро. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T04:42

2023-10-04T04:42

2023-10-04T04:42

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 окт - РИА Новости. Доллары нужно привлекать в Аргентину за счет экспорта, а не валютного суверенитета, считает глава МИД страны Сантьяго Кафьеро. Таким образом, он раскритиковал идею крайне правого кандидата в президенты Хавьера Милея о долларизации экономики Аргентины. "Есть предложения кандидатов, которые советуют искать доллары для аргентинской экономики, ставя на кон валютный суверенитет. Мы, напротив, думаем, что выход - это экспорт, что доллары должны добываться за счет экспорта", - приводит МИД слова Кафьеро. Выборы президента пройдут в Аргентине 22 октября.

https://ria.ru/20231001/yuan-1899703192.html

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аргентина