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Глава МИД Аргентины раскритиковал предложение о долларизации экономики - РИА Новости, 04.10.2023
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04:42 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/argentina-1900317817.html
Глава МИД Аргентины раскритиковал предложение о долларизации экономики
Глава МИД Аргентины раскритиковал предложение о долларизации экономики - РИА Новости, 04.10.2023
Глава МИД Аргентины раскритиковал предложение о долларизации экономики
Доллары нужно привлекать в Аргентину за счет экспорта, а не валютного суверенитета, считает глава МИД страны Сантьяго Кафьеро. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T04:42
2023-10-04T04:42
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 окт - РИА Новости. Доллары нужно привлекать в Аргентину за счет экспорта, а не валютного суверенитета, считает глава МИД страны Сантьяго Кафьеро. Таким образом, он раскритиковал идею крайне правого кандидата в президенты Хавьера Милея о долларизации экономики Аргентины. "Есть предложения кандидатов, которые советуют искать доллары для аргентинской экономики, ставя на кон валютный суверенитет. Мы, напротив, думаем, что выход - это экспорт, что доллары должны добываться за счет экспорта", - приводит МИД слова Кафьеро. Выборы президента пройдут в Аргентине 22 октября.
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аргентина
Аргентина
Глава МИД Аргентины раскритиковал предложение о долларизации экономики

Глава МИД Аргентины Кафьеро: доллары нужно привлекать в страну за счет экспорта

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 окт - РИА Новости. Доллары нужно привлекать в Аргентину за счет экспорта, а не валютного суверенитета, считает глава МИД страны Сантьяго Кафьеро.
Таким образом, он раскритиковал идею крайне правого кандидата в президенты Хавьера Милея о долларизации экономики Аргентины.
"Есть предложения кандидатов, которые советуют искать доллары для аргентинской экономики, ставя на кон валютный суверенитет. Мы, напротив, думаем, что выход - это экспорт, что доллары должны добываться за счет экспорта", - приводит МИД слова Кафьеро.
Выборы президента пройдут в Аргентине 22 октября.
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