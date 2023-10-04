https://ria.ru/20231004/argentina-1900317817.html
Глава МИД Аргентины раскритиковал предложение о долларизации экономики
Глава МИД Аргентины раскритиковал предложение о долларизации экономики - РИА Новости, 04.10.2023
Глава МИД Аргентины раскритиковал предложение о долларизации экономики
Доллары нужно привлекать в Аргентину за счет экспорта, а не валютного суверенитета, считает глава МИД страны Сантьяго Кафьеро. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T04:42
2023-10-04T04:42
2023-10-04T04:42
аргентина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_da2fcd452b40d24bb94fa307bfc50c20.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 окт - РИА Новости. Доллары нужно привлекать в Аргентину за счет экспорта, а не валютного суверенитета, считает глава МИД страны Сантьяго Кафьеро. Таким образом, он раскритиковал идею крайне правого кандидата в президенты Хавьера Милея о долларизации экономики Аргентины. "Есть предложения кандидатов, которые советуют искать доллары для аргентинской экономики, ставя на кон валютный суверенитет. Мы, напротив, думаем, что выход - это экспорт, что доллары должны добываться за счет экспорта", - приводит МИД слова Кафьеро. Выборы президента пройдут в Аргентине 22 октября.
https://ria.ru/20231001/yuan-1899703192.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2859be27f7ad772d34bad7ceaf1a6912.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина
Глава МИД Аргентины раскритиковал предложение о долларизации экономики
Глава МИД Аргентины Кафьеро: доллары нужно привлекать в страну за счет экспорта
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 окт - РИА Новости. Доллары нужно привлекать в Аргентину за счет экспорта, а не валютного суверенитета, считает глава МИД страны Сантьяго Кафьеро.
Таким образом, он раскритиковал идею крайне правого кандидата в президенты Хавьера Милея о долларизации экономики Аргентины.
"Есть предложения кандидатов, которые советуют искать доллары для аргентинской экономики, ставя на кон валютный суверенитет. Мы, напротив, думаем, что выход - это экспорт, что доллары должны добываться за счет экспорта", - приводит МИД слова Кафьеро.
Выборы президента пройдут в Аргентине 22 октября.
Опрос показал, сколько россиян считают юань заменой доллару и евро