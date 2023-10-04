https://ria.ru/20231004/arest-1900564498.html
Суд в Москве арестовал фигуранта по делу главы Кизилюрта о растрате
Суд в Москве арестовал фигуранта по делу главы Кизилюрта о растрате - РИА Новости, 04.10.2023
Суд в Москве арестовал фигуранта по делу главы Кизилюрта о растрате
Басманный суд Москвы в среду арестовал до зимы руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбега... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T23:06
2023-10-04T23:06
2023-10-04T23:10
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магомед магомедов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал до зимы руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбега Махачева, второго фигуранта дела главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по обвинению в растрате в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя", - сказала собеседница агентства. Таким образом, Махачев и Магомедов будут находиться под стражей как минимум до 2 декабря. Заседания об избрании меры пресечения обоим проходили в закрытом режиме. Фигурантам предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Сумма ущерба не уточняется, но данная часть статьи предусматривает ущерб свыше одного миллиона рублей. Накануне Магомедов был задержан столичными силовиками, дело расследует центральный аппарат СК России. Кроме того, в здании администрации Кизилюрта прошли обыски. Магомедов возглавляет Кизилюрт с мая 2021 года. До этого он около девяти лет занимал должность министра физической культуры и спорта Дагестана.
https://ria.ru/20231004/rastrata-1900475822.html
https://ria.ru/20220822/rubinov-1811246804.html
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происшествия, кизилюрт, москва, россия, магомед магомедов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кизилюрт, Москва, Россия, Магомед Магомедов, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Москве арестовал фигуранта по делу главы Кизилюрта о растрате
Суд в Москве арестовал второго фигуранта по делу главы Кизилюрта о растрате
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал до зимы руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбега Махачева, второго фигуранта дела главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по обвинению в растрате в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя", - сказала собеседница агентства.
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Таким образом, Махачев и Магомедов будут находиться под стражей как минимум до 2 декабря. Заседания об избрании меры пресечения обоим проходили в закрытом режиме.
Фигурантам предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ
). Сумма ущерба не уточняется, но данная часть статьи предусматривает ущерб свыше одного миллиона рублей.
Накануне Магомедов был задержан столичными силовиками, дело расследует центральный аппарат СК
России. Кроме того, в здании администрации Кизилюрта прошли обыски.
Магомедов возглавляет Кизилюрт с мая 2021 года. До этого он около девяти лет занимал должность министра физической культуры и спорта Дагестана.
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