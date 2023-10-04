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В США арестовали 89-летнюю женщину на акции в Капитолии против помощи ВСУ
В США арестовали 89-летнюю женщину на акции в Капитолии против помощи ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023
В США арестовали 89-летнюю женщину на акции в Капитолии против помощи ВСУ
Американская полиция арестовала 89-летнюю пацифистку Джоан Николсон среди прочих участников протеста против помощи Украины в Капитолии, передает корреспондент... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:41
2023-10-04T22:41
2023-10-04T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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элизабет уоррен
берни сандерс
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Американская полиция арестовала 89-летнюю пацифистку Джоан Николсон среди прочих участников протеста против помощи Украины в Капитолии, передает корреспондент РИА Новости. В общей сложности сотрудники правоохранительных органов провели более 11 арестов, оттесняя пикетчиков от офисов сенаторов. "Они обещали, что НАТО не будет расширяться, но смотрите – она вокруг России. (Я здесь сегодня, чтобы) остановить войну, (поставки) оружия и денег Украине, которые убивают людей. Люди гибнут каждый день – мужчины, женщины и дети", - сказала Николсон РИА Новости. "Все сенаторы и все конгрессмены, то, что они делают – это все из-за денег, денег, денег", - добавила активистка антивоенного движения Codepink. Осуждая действия России на Украине, участники акции требуют от властей США прекратить подпитку конфликта поставками оружия и заняться организацией мирных переговоров. Изначально протестующие, некоторые из которых пришли с детьми, собрались у входа в офис сенатора Берни Сандерса, затем осадили кабинет другого политика из "прогрессивного блока" - на этот раз Элизабет Уоррен. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20231004/ssha-1900404404.html
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Арест протестующих против помощи Украине
Арест протестующих против помощи Украине
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в мире, россия, украина, сша, элизабет уоррен, берни сандерс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Владимир Путин
В США арестовали 89-летнюю женщину на акции в Капитолии против помощи ВСУ
В США арестовали 89-летнюю пацифистку на акции в Капитолии против помощи Украине
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Американская полиция арестовала 89-летнюю пацифистку Джоан Николсон среди прочих участников протеста против помощи Украины в Капитолии, передает корреспондент РИА Новости.
В общей сложности сотрудники правоохранительных органов провели более 11 арестов, оттесняя пикетчиков от офисов сенаторов.
"Загнали себя в ловушку". США погружаются в хаос из-за денег и Украины
"Они обещали, что НАТО не будет расширяться, но смотрите – она вокруг России. (Я здесь сегодня, чтобы) остановить войну, (поставки) оружия и денег Украине, которые убивают людей. Люди гибнут каждый день – мужчины, женщины и дети", - сказала Николсон РИА Новости.
"Все сенаторы и все конгрессмены, то, что они делают – это все из-за денег, денег, денег", - добавила активистка антивоенного движения Codepink.
Осуждая действия России
на Украине
, участники акции требуют от властей США
прекратить подпитку конфликта поставками оружия и заняться организацией мирных переговоров. Изначально протестующие, некоторые из которых пришли с детьми, собрались у входа в офис сенатора Берни Сандерса
, затем осадили кабинет другого политика из "прогрессивного блока" - на этот раз Элизабет Уоррен
.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
США не могут ни подкупить, ни запугать