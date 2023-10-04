https://ria.ru/20231004/arest-1900555102.html
Суд в Москве арестовал главу дагестанского Кизилюрта по делу о растрате
Суд в Москве арестовал главу дагестанского Кизилюрта по делу о растрате - РИА Новости, 04.10.2023
Суд в Москве арестовал главу дагестанского Кизилюрта по делу о растрате
Басманный суд Москвы в среду арестовал до зимы главу дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова по обвинению в растрате в особо крупном размере, сообщили РИА... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T21:46
2023-10-04T21:46
2023-10-04T21:46
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магомед магомедов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал до зимы главу дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова по обвинению в растрате в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя", - сказала собеседница агентства. Таким образом, Магомедов будет находиться под стражей как минимум до 2 декабря. Заседание прошло в закрытом режиме из-за того, что в деле имеются "тайные свидетели". Магомедов обвиняется в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), сумма ущерба не уточняется. По делу также проходит руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбег Махачев, он обвиняется в совершении аналогичного преступления, ходатайство о его аресте суд рассмотрит также вечером в среду. Накануне Магомедов был задержан столичными силовиками, дело расследует центральный аппарат СК России. Кроме того, в здании администрации Кизилюрта прошли обыски. Магомедов возглавляет Кизилюрт с мая 2021 года. До этого он около девяти лет занимал должность министра физической культуры и спорта Дагестана.
https://ria.ru/20231004/rastrata-1900475822.html
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происшествия, кизилюрт, москва, россия, магомед магомедов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кизилюрт, Москва, Россия, Магомед Магомедов, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Москве арестовал главу дагестанского Кизилюрта по делу о растрате
Суд в Москве арестовал главу дагестанского Кизилюрта до зимы по делу о растрате
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал до зимы главу дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова по обвинению в растрате в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя", - сказала собеседница агентства.
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Таким образом, Магомедов будет находиться под стражей как минимум до 2 декабря. Заседание прошло в закрытом режиме из-за того, что в деле имеются "тайные свидетели".
Магомедов обвиняется в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ
), сумма ущерба не уточняется.
По делу также проходит руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбег Махачев, он обвиняется в совершении аналогичного преступления, ходатайство о его аресте суд рассмотрит также вечером в среду.
Накануне Магомедов был задержан столичными силовиками, дело расследует центральный аппарат СК
России. Кроме того, в здании администрации Кизилюрта прошли обыски.
Магомедов возглавляет Кизилюрт с мая 2021 года. До этого он около девяти лет занимал должность министра физической культуры и спорта Дагестана.
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