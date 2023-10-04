https://ria.ru/20231004/arest-1900487087.html
Мосгорсуд признал законным арест фигурантки дела о взятке в биткоинах
Мосгорсуд признал законным арест фигурантки дела о взятке в биткоинах - РИА Новости, 04.10.2023
Мосгорсуд признал законным арест фигурантки дела о взятке в биткоинах
Московский городской суд в среду признал законным арест бывшего следователя Кристины Ляховенко по уголовному делу о взятке более чем в 2,7 тысячи биткоинов (7,3 РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:39
2023-10-04T16:39
2023-10-04T17:33
происшествия
россия
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московский городской суд в среду признал законным арест бывшего следователя Кристины Ляховенко по уголовному делу о взятке более чем в 2,7 тысячи биткоинов (7,3 миллиарда рублей), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решение Басманного суда оставлено без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Ляховенко обвиняют по трем статьям УК РФ: по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия). В СИЗО она пробудет как минимум до 10 ноября. Заключение Ляховенко под стражу связано с расследованием дела хакерской группировки Infraud Organization. В судебном постановлении, которое есть в распоряжении РИА Новости сказано, что "Ляховенко и другие соучастники, путем вымогательства получили взятку в виде <...> криптовалюты биткоин (ВТС) в 2 718, 66 ВТС, эквивалентном 7,3 миллиарда рублей, за непринятие мер по наложению ареста на имущество обвиняемых и незаконное возвращение им части обнаруженной криптовалюты". Также, как следует из документа, Ляховенко для "создания условий для перевода криптовалюты в качестве взятки" незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву [бывший коллега Ляховенко следователь Марат Тамбиев] адреса электронных криптокошельков". Следствие также полагает, что Ляховенко, как и ее соучастники, не приняла мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей. Обвиняемая и ее защитник просили суд избрать домашний арест, высказывая мнение, что материалы дела "не содержат сведений о причастности Ляховенко к инкриминируемому деянию". Также, по словам адвоката, его подзащитная знала о задержании ее бывшего начальника и тем не менее продолжала работать как обычно. В июне Никулинский суд изъял у Тамбиева 1032,1 биткоина. По данным следствия, Тамбиев, возглавлявший следственный отдел столичного главка СК РФ по Тверскому району, в ходе расследования в 2022 году дела хакерской группировки Infraud Organization вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Обвиняемые впоследствии пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры позднее получили условные сроки.Сам Тамбиев, как следует из картотеки судов общей юрисдикции Москвы, с марта прошлого года находится в СИЗО. Согласно постановлению суда об аресте, с которым ознакомились РИА Новости, суд посчитал, что Тамбиев на свободе может скрыться и начать угрожать свидетелям.
https://ria.ru/20231002/vzyatki-1899846317.html
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происшествия, россия, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мосгорсуд признал законным арест фигурантки дела о взятке в биткоинах
Мосгорсуд утвердил арест экс-следователя по делу о взятке в 2700 биткоинов
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московский городской суд в среду признал законным арест бывшего следователя Кристины Ляховенко по уголовному делу о взятке более чем в 2,7 тысячи биткоинов (7,3 миллиарда рублей), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решение Басманного суда оставлено без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
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Ляховенко обвиняют по трем статьям УК РФ
: по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия). В СИЗО она пробудет как минимум до 10 ноября.
Заключение Ляховенко под стражу связано с расследованием дела хакерской группировки Infraud Organization.
В судебном постановлении, которое есть в распоряжении РИА Новости сказано, что "Ляховенко и другие соучастники, путем вымогательства получили взятку в виде <...> криптовалюты биткоин (ВТС) в 2 718, 66 ВТС, эквивалентном 7,3 миллиарда рублей, за непринятие мер по наложению ареста на имущество обвиняемых и незаконное возвращение им части обнаруженной криптовалюты".
Также, как следует из документа, Ляховенко для "создания условий для перевода криптовалюты в качестве взятки" незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву [бывший коллега Ляховенко следователь Марат Тамбиев] адреса электронных криптокошельков".
Следствие также полагает, что Ляховенко, как и ее соучастники, не приняла мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
Обвиняемая и ее защитник просили суд избрать домашний арест, высказывая мнение, что материалы дела "не содержат сведений о причастности Ляховенко к инкриминируемому деянию". Также, по словам адвоката, его подзащитная знала о задержании ее бывшего начальника и тем не менее продолжала работать как обычно.
В июне Никулинский суд изъял у Тамбиева 1032,1 биткоина. По данным следствия, Тамбиев, возглавлявший следственный отдел столичного главка СК
РФ по Тверскому району, в ходе расследования в 2022 году дела хакерской группировки Infraud Organization вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Обвиняемые впоследствии пожаловались на него в ФСБ
, и следователя задержали. Хакеры позднее получили условные сроки.
Сам Тамбиев, как следует из картотеки судов общей юрисдикции Москвы, с марта прошлого года находится в СИЗО. Согласно постановлению суда об аресте, с которым ознакомились РИА Новости, суд посчитал, что Тамбиев на свободе может скрыться и начать угрожать свидетелям.
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