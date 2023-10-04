https://ria.ru/20231004/arest-1900487087.html

Мосгорсуд признал законным арест фигурантки дела о взятке в биткоинах

Мосгорсуд признал законным арест фигурантки дела о взятке в биткоинах - РИА Новости, 04.10.2023

Мосгорсуд признал законным арест фигурантки дела о взятке в биткоинах

Московский городской суд в среду признал законным арест бывшего следователя Кристины Ляховенко по уголовному делу о взятке более чем в 2,7 тысячи биткоинов (7,3 РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:39

2023-10-04T16:39

2023-10-04T17:33

происшествия

россия

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московский городской суд в среду признал законным арест бывшего следователя Кристины Ляховенко по уголовному делу о взятке более чем в 2,7 тысячи биткоинов (7,3 миллиарда рублей), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решение Басманного суда оставлено без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Ляховенко обвиняют по трем статьям УК РФ: по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия). В СИЗО она пробудет как минимум до 10 ноября. Заключение Ляховенко под стражу связано с расследованием дела хакерской группировки Infraud Organization. В судебном постановлении, которое есть в распоряжении РИА Новости сказано, что "Ляховенко и другие соучастники, путем вымогательства получили взятку в виде <...> криптовалюты биткоин (ВТС) в 2 718, 66 ВТС, эквивалентном 7,3 миллиарда рублей, за непринятие мер по наложению ареста на имущество обвиняемых и незаконное возвращение им части обнаруженной криптовалюты". Также, как следует из документа, Ляховенко для "создания условий для перевода криптовалюты в качестве взятки" незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву [бывший коллега Ляховенко следователь Марат Тамбиев] адреса электронных криптокошельков". Следствие также полагает, что Ляховенко, как и ее соучастники, не приняла мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей. Обвиняемая и ее защитник просили суд избрать домашний арест, высказывая мнение, что материалы дела "не содержат сведений о причастности Ляховенко к инкриминируемому деянию". Также, по словам адвоката, его подзащитная знала о задержании ее бывшего начальника и тем не менее продолжала работать как обычно. В июне Никулинский суд изъял у Тамбиева 1032,1 биткоина. По данным следствия, Тамбиев, возглавлявший следственный отдел столичного главка СК РФ по Тверскому району, в ходе расследования в 2022 году дела хакерской группировки Infraud Organization вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Обвиняемые впоследствии пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры позднее получили условные сроки.Сам Тамбиев, как следует из картотеки судов общей юрисдикции Москвы, с марта прошлого года находится в СИЗО. Согласно постановлению суда об аресте, с которым ознакомились РИА Новости, суд посчитал, что Тамбиев на свободе может скрыться и начать угрожать свидетелям.

https://ria.ru/20231002/vzyatki-1899846317.html

https://ria.ru/20230911/sud-1895509998.html

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происшествия, россия, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)