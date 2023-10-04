Кандидат в спикеры палаты представителей США выступил против помощи ВСУ
Кандидат в спикеры палаты представителей США Джордан выступил против помощи ВСУ
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Кандидат в спикеры палаты представителей США республиканец Джим Джордан в эфире CNN заявил, что в случае избрания выступит против помощи Украине.
Председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США республиканец от штата Огайо Джим Джордан ранее заявил, что будет выдвигаться в спикеры палаты.
"Я против этого", - сказал Джордан, отвечая на вопрос о пакете помощи Украине.
По его словам, ключевые проблемы для американцев - не Украина, а ситуация на границе и преступность на улицах страны.
Позиция Джордана по вопросу помощи Украине оказалась куда радикальнее взглядов экс-спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Лишившийся накануне своего поста республиканец в целом поддерживал Украину, но выступал против "безлимитных чеков" и требовал отчетов об уже отправленной помощи.
Во вторник палата представителей конгресса США отправила Маккарти в отставку. За его отстранение от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.
С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец из Флориды Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна - приостановки работы федерального правительства. Он обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер уже заявил, что не будет выдвигаться снова, однако отверг претензии Гетца.