Путин высказался о тех, кто присваивает чужие активы
Путин: присваивающие чужие активы дяди и тети большим умом не отличаются
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин выступает на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства "Сириус"
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Ситуации, когда присваиваются чужие активы, случаются в современном мире, те, кто совершают подобные действия, видимо не отличаются большим умом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, мероприятие проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи.
Во время выступления Путин рассказал о совместном проекте ряда центральных банков стран Азии и Ближнего Востока, который позволяет им осуществлять выпуск и обмен цифровых валют.
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"То есть никакая третья сторона не имеет никакой возможности для злоупотреблений и для того, чтобы вмешиваться в проведение платежей. В том числе заблокировать, например, сделку, арестовать счета, присвоить себе чужие деньги или активы. А такое, к сожалению, в современном мире бывает. Здесь сидят совсем молодые люди. Но я вам могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые, видимо, большим умом все-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счете им самим во вред", - сказал Путин.