https://ria.ru/20231004/aktivy-1900474928.html

Путин высказался о тех, кто присваивает чужие активы

Путин высказался о тех, кто присваивает чужие активы - РИА Новости, 04.10.2023

Путин высказался о тех, кто присваивает чужие активы

Ситуации, когда присваиваются чужие активы, случаются в современном мире, те, кто совершают подобные действия, видимо не отличаются большим умом, заявил... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:02

2023-10-04T16:02

2023-10-04T16:22

экономика

владимир путин

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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Ситуации, когда присваиваются чужие активы, случаются в современном мире, те, кто совершают подобные действия, видимо не отличаются большим умом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, мероприятие проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи.Во время выступления Путин рассказал о совместном проекте ряда центральных банков стран Азии и Ближнего Востока, который позволяет им осуществлять выпуск и обмен цифровых валют."То есть никакая третья сторона не имеет никакой возможности для злоупотреблений и для того, чтобы вмешиваться в проведение платежей. В том числе заблокировать, например, сделку, арестовать счета, присвоить себе чужие деньги или активы. А такое, к сожалению, в современном мире бывает. Здесь сидят совсем молодые люди. Но я вам могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые, видимо, большим умом все-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счете им самим во вред", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин