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Контроль украинского зерна перенесли в литовский порт, заявили в Варшаве - РИА Новости, 03.10.2023
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11:27 03.10.2023 (обновлено: 11:28 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/zerno-1900120412.html
Контроль украинского зерна перенесли в литовский порт, заявили в Варшаве
Контроль украинского зерна перенесли в литовский порт, заявили в Варшаве - РИА Новости, 03.10.2023
Контроль украинского зерна перенесли в литовский порт, заявили в Варшаве
Контроль зерна, следующего с Украины через Польшу и Литву, переносится в литовский порт, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:27
2023-10-03T11:28
украина
польша
литва
евросоюз
украинское зерно
в мире
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МОСКВА/ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Контроль зерна, следующего с Украины через Польшу и Литву, переносится в литовский порт, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс. "Мы договорились о важном деле. С завтрашнего дня контроль ... польско-украинской границы, если речь идет о зерне, которое едет транзитом через Литву, будет проводиться на территории Литвы, в литовском порту", - сказал Телюс. "Это хорошее дело в построении транзитного коридора солидарности", – добавил он. В свою очередь министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что контроль для аграрных грузов будет перенесен в ближайшие два дня в порт Клайпеда в Литве для ускорения транзита продукции по польской территории. "В течение следующих двух дней будет перенесен ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва), для всех аграрных грузов, следующих в данный порт. Это ускорит транзит по территории Польши", - приводит слова Сольского Telegram-канал минагрополитики Украины. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Президент Польши Анджей Дуда 24 сентября заявил, что выступает за увеличение транзита зерновых с Украины, при этом поддержав решение польского правительства заблокировать поставки украинского зерна на польскую территорию. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230928/zerno-1899244664.html
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898252074.html
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украина, польша, литва, евросоюз, украинское зерно, в мире
Украина, Польша, Литва, Евросоюз, украинское зерно, В мире
Контроль украинского зерна перенесли в литовский порт, заявили в Варшаве

Польский министр Телюс: контроль украинского зерна перенесли в литовский порт

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна
Погрузка зерна - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА/ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Контроль зерна, следующего с Украины через Польшу и Литву, переносится в литовский порт, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.
"Мы договорились о важном деле. С завтрашнего дня контроль ... польско-украинской границы, если речь идет о зерне, которое едет транзитом через Литву, будет проводиться на территории Литвы, в литовском порту", - сказал Телюс.
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"Это хорошее дело в построении транзитного коридора солидарности", – добавил он.
В свою очередь министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что контроль для аграрных грузов будет перенесен в ближайшие два дня в порт Клайпеда в Литве для ускорения транзита продукции по польской территории.
"В течение следующих двух дней будет перенесен ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва), для всех аграрных грузов, следующих в данный порт. Это ускорит транзит по территории Польши", - приводит слова Сольского Telegram-канал минагрополитики Украины.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Президент Польши Анджей Дуда 24 сентября заявил, что выступает за увеличение транзита зерновых с Украины, при этом поддержав решение польского правительства заблокировать поставки украинского зерна на польскую территорию.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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УкраинаПольшаЛитваЕвросоюзукраинское зерноВ мире
 
 
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