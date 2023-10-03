Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали Зеленского лечь на лечение от алкоголизма и наркомании - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/zelenskiy-1900147007.html
В Госдуме призвали Зеленского лечь на лечение от алкоголизма и наркомании
В Госдуме призвали Зеленского лечь на лечение от алкоголизма и наркомании - РИА Новости, 03.10.2023
В Госдуме призвали Зеленского лечь на лечение от алкоголизма и наркомании
Депутат Госдумы Султан Хамзаев в международный день трезвости призвал Владимира Зеленского отказаться от наркотиков и алкоголя и лечь на лечение. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:47
2023-10-03T12:47
политика
россия
украина
владимир зеленский
султан хамзаев
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960164_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_58814f08e8986e9d31d61277343d4c4a.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев в международный день трезвости призвал Владимира Зеленского отказаться от наркотиков и алкоголя и лечь на лечение. Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечается 3 октября. "В международный день трезвости призываю Владимира Зеленского отказаться от наркотиков и алкоголя и лечь на лечение", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, западные актеры часто делают это публично, признавая свою зависимость. "Считаю, что Зеленский должен также заявить о своей проблеме и пройти курс реабилитации",- добавил парламентарий. Хамзаев также предложил, чтобы сенаторы США внести новую статью расхода в графу "помощь Украине" на лечение Зеленского. Пройти лечение он может с сыном Байдена, который также подвержен этой проблеме", - отметил он.
https://ria.ru/20230523/mertvets-1873531778.html
https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832275542.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960164_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_840c86932e0e71bfa8eac6f22ac015a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, владимир зеленский, султан хамзаев, госдума рф
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В Госдуме призвали Зеленского лечь на лечение от алкоголизма и наркомании

Депутат Госдумы Хамзаев призвал Зеленского отказаться от алкоголя и наркотиков

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев в международный день трезвости призвал Владимира Зеленского отказаться от наркотиков и алкоголя и лечь на лечение.
Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечается 3 октября.
Скриншот видеообращения Владимира Зеленского
"Ходячий мертвец". В Сети обратили внимание на внешний вид Зеленского
23 мая, 07:15
"В международный день трезвости призываю Владимира Зеленского отказаться от наркотиков и алкоголя и лечь на лечение", - сказал он РИА Новости.
По словам депутата, западные актеры часто делают это публично, признавая свою зависимость. "Считаю, что Зеленский должен также заявить о своей проблеме и пройти курс реабилитации",- добавил парламентарий.
Хамзаев также предложил, чтобы сенаторы США внести новую статью расхода в графу "помощь Украине" на лечение Зеленского. Пройти лечение он может с сыном Байдена, который также подвержен этой проблеме", - отметил он.
Фигура Зеленского у красноярского наркодиспансера
В Красноярске у здания наркодиспансера разместили фигуру Зеленского
17 ноября 2022, 17:47
 
ПолитикаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСултан ХамзаевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала