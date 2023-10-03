https://ria.ru/20231003/zelenskiy-1900147007.html
В Госдуме призвали Зеленского лечь на лечение от алкоголизма и наркомании
В Госдуме призвали Зеленского лечь на лечение от алкоголизма и наркомании - РИА Новости, 03.10.2023
В Госдуме призвали Зеленского лечь на лечение от алкоголизма и наркомании
Депутат Госдумы Султан Хамзаев в международный день трезвости призвал Владимира Зеленского отказаться от наркотиков и алкоголя и лечь на лечение. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:47
2023-10-03T12:47
2023-10-03T12:47
политика
россия
украина
владимир зеленский
султан хамзаев
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960164_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_58814f08e8986e9d31d61277343d4c4a.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев в международный день трезвости призвал Владимира Зеленского отказаться от наркотиков и алкоголя и лечь на лечение. Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечается 3 октября. "В международный день трезвости призываю Владимира Зеленского отказаться от наркотиков и алкоголя и лечь на лечение", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, западные актеры часто делают это публично, признавая свою зависимость. "Считаю, что Зеленский должен также заявить о своей проблеме и пройти курс реабилитации",- добавил парламентарий. Хамзаев также предложил, чтобы сенаторы США внести новую статью расхода в графу "помощь Украине" на лечение Зеленского. Пройти лечение он может с сыном Байдена, который также подвержен этой проблеме", - отметил он.
https://ria.ru/20230523/mertvets-1873531778.html
https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832275542.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960164_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_840c86932e0e71bfa8eac6f22ac015a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, владимир зеленский, султан хамзаев, госдума рф
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В Госдуме призвали Зеленского лечь на лечение от алкоголизма и наркомании
Депутат Госдумы Хамзаев призвал Зеленского отказаться от алкоголя и наркотиков
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев в международный день трезвости призвал Владимира Зеленского отказаться от наркотиков и алкоголя и лечь на лечение.
Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечается 3 октября.
"Ходячий мертвец". В Сети обратили внимание на внешний вид Зеленского
"В международный день трезвости призываю Владимира Зеленского отказаться от наркотиков и алкоголя и лечь на лечение", - сказал он РИА Новости.
По словам депутата, западные актеры часто делают это публично, признавая свою зависимость. "Считаю, что Зеленский должен также заявить о своей проблеме и пройти курс реабилитации",- добавил парламентарий.
Хамзаев также предложил, чтобы сенаторы США
внести новую статью расхода в графу "помощь Украине" на лечение Зеленского. Пройти лечение он может с сыном Байдена, который также подвержен этой проблеме", - отметил он.
В Красноярске у здания наркодиспансера разместили фигуру Зеленского