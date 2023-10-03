https://ria.ru/20231003/zelenskiy-1900147007.html

В Госдуме призвали Зеленского лечь на лечение от алкоголизма и наркомании

В Госдуме призвали Зеленского лечь на лечение от алкоголизма и наркомании - РИА Новости, 03.10.2023

В Госдуме призвали Зеленского лечь на лечение от алкоголизма и наркомании

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в международный день трезвости призвал Владимира Зеленского отказаться от наркотиков и алкоголя и лечь на лечение. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:47

2023-10-03T12:47

2023-10-03T12:47

политика

россия

украина

владимир зеленский

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев в международный день трезвости призвал Владимира Зеленского отказаться от наркотиков и алкоголя и лечь на лечение. Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечается 3 октября. "В международный день трезвости призываю Владимира Зеленского отказаться от наркотиков и алкоголя и лечь на лечение", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, западные актеры часто делают это публично, признавая свою зависимость. "Считаю, что Зеленский должен также заявить о своей проблеме и пройти курс реабилитации",- добавил парламентарий. Хамзаев также предложил, чтобы сенаторы США внести новую статью расхода в графу "помощь Украине" на лечение Зеленского. Пройти лечение он может с сыном Байдена, который также подвержен этой проблеме", - отметил он.

https://ria.ru/20230523/mertvets-1873531778.html

https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832275542.html

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Кирилл Волков

политика, россия, украина, владимир зеленский, султан хамзаев, госдума рф