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В Нигерии при взрыве на нелегальном НПЗ погибли 18 человек
В Нигерии при взрыве на нелегальном НПЗ погибли 18 человек - РИА Новости, 03.10.2023
В Нигерии при взрыве на нелегальном НПЗ погибли 18 человек
Восемнадцать человек погибли в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в Нигерии, сообщает издание Punch со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T19:04
2023-10-03T19:04
2023-10-03T19:04
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нигерия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Восемнадцать человек погибли в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в Нигерии, сообщает издание Punch со ссылкой на пресс-секретаря Корпуса безопасности и гражданской обороны Нигерии Олуфеми Айоделе. "По меньшей мере 18 человек, включая беременную женщину, погибли в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в штате Риверс", - пишет издание. Как показало предварительное расследование, взрыв произошел из-за того, что оборудование для переработки было расположено слишком близко к резервуару, содержавшему взрывоопасные материалы. Температура горения в оборудовании достигла критически высокой отметки, что и спровоцировало взрыв, отмечает Punch. Необходимо вести борьбу с нелегальным обращением нефти в Нигерии, приводит издание слова Айоделе.
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в мире, нигерия
В Нигерии при взрыве на нелегальном НПЗ погибли 18 человек
Punch: в Нигерии при взрыве на нелегальном НПЗ погибли 18 человек
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Восемнадцать человек погибли в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в Нигерии, сообщает издание Punch
со ссылкой на пресс-секретаря Корпуса безопасности и гражданской обороны Нигерии Олуфеми Айоделе.
"По меньшей мере 18 человек, включая беременную женщину, погибли в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в штате Риверс", - пишет издание.
Как показало предварительное расследование, взрыв произошел из-за того, что оборудование для переработки было расположено слишком близко к резервуару, содержавшему взрывоопасные материалы. Температура горения в оборудовании достигла критически высокой отметки, что и спровоцировало взрыв, отмечает Punch.
Необходимо вести борьбу с нелегальным обращением нефти в Нигерии, приводит издание слова Айоделе.
В центре Анкары прогремел взрыв