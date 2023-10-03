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В Нигерии при взрыве на нелегальном НПЗ погибли 18 человек - РИА Новости, 03.10.2023
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19:04 03.10.2023
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В Нигерии при взрыве на нелегальном НПЗ погибли 18 человек
В Нигерии при взрыве на нелегальном НПЗ погибли 18 человек - РИА Новости, 03.10.2023
В Нигерии при взрыве на нелегальном НПЗ погибли 18 человек
Восемнадцать человек погибли в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в Нигерии, сообщает издание Punch со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T19:04
2023-10-03T19:04
в мире
нигерия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Восемнадцать человек погибли в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в Нигерии, сообщает издание Punch со ссылкой на пресс-секретаря Корпуса безопасности и гражданской обороны Нигерии Олуфеми Айоделе. "По меньшей мере 18 человек, включая беременную женщину, погибли в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в штате Риверс", - пишет издание. Как показало предварительное расследование, взрыв произошел из-за того, что оборудование для переработки было расположено слишком близко к резервуару, содержавшему взрывоопасные материалы. Температура горения в оборудовании достигла критически высокой отметки, что и спровоцировало взрыв, отмечает Punch. Необходимо вести борьбу с нелегальным обращением нефти в Нигерии, приводит издание слова Айоделе.
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в мире, нигерия
В мире, Нигерия
В Нигерии при взрыве на нелегальном НПЗ погибли 18 человек

Punch: в Нигерии при взрыве на нелегальном НПЗ погибли 18 человек

© AP Photo / AP PhotoНа месте взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в Нигерии
На месте взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в Нигерии - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / AP Photo
На месте взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в Нигерии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Восемнадцать человек погибли в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в Нигерии, сообщает издание Punch со ссылкой на пресс-секретаря Корпуса безопасности и гражданской обороны Нигерии Олуфеми Айоделе.
"По меньшей мере 18 человек, включая беременную женщину, погибли в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в штате Риверс", - пишет издание.
Как показало предварительное расследование, взрыв произошел из-за того, что оборудование для переработки было расположено слишком близко к резервуару, содержавшему взрывоопасные материалы. Температура горения в оборудовании достигла критически высокой отметки, что и спровоцировало взрыв, отмечает Punch.
Необходимо вести борьбу с нелегальным обращением нефти в Нигерии, приводит издание слова Айоделе.
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1 октября, 10:01
 
В миреНигерия
 
 
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