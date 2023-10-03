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В Нигерии при взрыве на нелегальном НПЗ погибли 18 человек

В Нигерии при взрыве на нелегальном НПЗ погибли 18 человек - РИА Новости, 03.10.2023

В Нигерии при взрыве на нелегальном НПЗ погибли 18 человек

Восемнадцать человек погибли в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в Нигерии, сообщает издание Punch со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T19:04

2023-10-03T19:04

2023-10-03T19:04

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нигерия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Восемнадцать человек погибли в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в Нигерии, сообщает издание Punch со ссылкой на пресс-секретаря Корпуса безопасности и гражданской обороны Нигерии Олуфеми Айоделе. "По меньшей мере 18 человек, включая беременную женщину, погибли в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в штате Риверс", - пишет издание. Как показало предварительное расследование, взрыв произошел из-за того, что оборудование для переработки было расположено слишком близко к резервуару, содержавшему взрывоопасные материалы. Температура горения в оборудовании достигла критически высокой отметки, что и спровоцировало взрыв, отмечает Punch. Необходимо вести борьбу с нелегальным обращением нефти в Нигерии, приводит издание слова Айоделе.

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