https://ria.ru/20231003/vystavka-1900215717.html

Более 150 компаний примут участие в выставке технологий "Сделано в России"

Более 150 компаний примут участие в выставке технологий "Сделано в России" - РИА Новости, 03.10.2023

Более 150 компаний примут участие в выставке технологий "Сделано в России"

Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет в московском "Манеже" 19-20 октября, в нем примут участие более 150 компаний, сообщает Российский... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:08

2023-10-03T17:08

2023-10-03T17:08

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

экономика

технологии

россия

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет в московском "Манеже" 19-20 октября, в нем примут участие более 150 компаний, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."19-20 октября 2023 года в московском "Манеже" состоится главное событие года для российских предпринимателей - международный экспортный форум "Сделано в России". Помимо насыщенной деловой программы, гостей форума ждет обширная выставочная часть. 76 российских компаний покажут на своих стендах лучшие экспортные продукты - готовые покорять международные рынки и уже завоевавшие их. Еще 90 представлены в электронном каталоге", - говорится в сообщении.География участников охватывает большинство регионов страны. Больше всего заявок поступило из Центрального федерального округа, на втором месте Северо-Западный, далее следуют Сибирь и Приволжский федеральный округ.Выставка поделена на кластеры: "Промышленность", "Экология", "Умный город", "IT", "Медицина", "Строительство", "Техника АПК", "Образование", "Товары потребления".Среди экспонатов - сервисы для создания виртуальных миров и цифровых двойников, а также иммерсивных шоурумов как для бизнеса, так и для музеев и выставочных залов, системы видеонаблюдения на транспорте и "умный пешеходный переход", решения в области промышленной безопасности на базе компьютерного зрения и ИИ.Также можно будет увидеть новейшее российское медицинское оборудование, в том числе для лечения онкологических заболеваний, не имеющие аналогов на мировых рынках аппараты для лазерной хирургии, а также стоматологическое оборудование, роботизированные тракторы и роботы-уборщики, электромобили, системы "умный дом".На выставке покажут установки и фильтры для глубокой очистки любых типов воды, оборудование для легкой промышленности и российский трикотаж, продукты пищевой промышленности, ставшие визитными карточками своих регионов."В 2022 году экспортеры столкнулись с новыми сложностями - санкции, рестрикции и ограничения для российского бизнеса. Но, несмотря ни на что, бизнес находит возможности для развития и вывода своей продукции на новые рынки. Лучшие кейсы будут отмечены 19 октября 2023 года на церемонии награждения победителей федерального этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года", - добавляют в РЭЦ.В 2022 году форум "Сделано в России" посетили 78 иностранных делегаций - это в пять раз больше, чем годом ранее. Свои разработки и технологии представили 134 российских компании. За три дня состоялись около 40 деловых сессий, более 300 B2B-встреч. Количество участников превысило 5,6 тысячи человек.Главные российские инновации, расширение деловых связей, новые векторы развития, поддержка и обмен опытом - на форуме "Сделано в России". Принять участие могут все желающие. Регистрация уже открыта на официальном сайте - forum.exportcenter.ru.

https://ria.ru/20230918/eksport-1897011946.html

https://ria.ru/20230928/uslugi-1899130408.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), экономика, технологии, россия, форум "сделано в россии"