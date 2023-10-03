https://ria.ru/20231003/vsu-1900228348.html

Перешедший на сторону России военный рассказал, как ВСУ убили гражданского

Перешедший на сторону России военный рассказал, как ВСУ убили гражданского - РИА Новости, 03.10.2023

Перешедший на сторону России военный рассказал, как ВСУ убили гражданского

Перешедший на сторону России украинский военнослужащий Максим Доценко рассказал, как нетрезвые представители ВСУ убили жителя Харьковской области за то, что тот РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:45

2023-10-03T17:45

2023-10-03T19:37

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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харьковская область

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Перешедший на сторону России украинский военнослужащий Максим Доценко рассказал, как нетрезвые представители ВСУ убили жителя Харьковской области за то, что тот не хотел идти воевать. "В Харьковской области люди ВСУ, они были в нетрезвом состоянии... пришли в обычный дом за мужчиной, они хотели его забрать на войну. Его женщина начала высказывать свои недовольства. <…> Они застрелили женщину, застрелили мужчину. Там еще был ребенок. Я не знаю, что с ребенком случилось", - рассказал Доценко на видео, представленном РИА Новости администрацией Харьковской области. По информации администрации Харьковской области, Доценко из харьквского поселка Купянск-Узловой, в 2021 году был призван в армию. Он служил в Виннице, когда началось СВО, командование заставляло его подписать контракт и ехать на фронт. По данным администрации, Доценко не захотел этого делать и связался с российскими властями Харьковской области, который и помогли ему покинуть территорию Украины.

https://ria.ru/20230922/pozhiznennnyy-1897950746.html

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Бывший солдат ВСУ рассказывает про убийство мирного жителя в Харьковской области Бывший солдат ВСУ рассказывает про убийство мирного жителя в Харьковской области 2023-10-03T17:45 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, харьковская область, россия, ситуация в днр и лнр