https://ria.ru/20231003/vsu-1900228348.html
Перешедший на сторону России военный рассказал, как ВСУ убили гражданского
Перешедший на сторону России военный рассказал, как ВСУ убили гражданского - РИА Новости, 03.10.2023
Перешедший на сторону России военный рассказал, как ВСУ убили гражданского
Перешедший на сторону России украинский военнослужащий Максим Доценко рассказал, как нетрезвые представители ВСУ убили жителя Харьковской области за то, что тот РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:45
2023-10-03T17:45
2023-10-03T19:37
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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харьковская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Перешедший на сторону России украинский военнослужащий Максим Доценко рассказал, как нетрезвые представители ВСУ убили жителя Харьковской области за то, что тот не хотел идти воевать. "В Харьковской области люди ВСУ, они были в нетрезвом состоянии... пришли в обычный дом за мужчиной, они хотели его забрать на войну. Его женщина начала высказывать свои недовольства. <…> Они застрелили женщину, застрелили мужчину. Там еще был ребенок. Я не знаю, что с ребенком случилось", - рассказал Доценко на видео, представленном РИА Новости администрацией Харьковской области. По информации администрации Харьковской области, Доценко из харьквского поселка Купянск-Узловой, в 2021 году был призван в армию. Он служил в Виннице, когда началось СВО, командование заставляло его подписать контракт и ехать на фронт. По данным администрации, Доценко не захотел этого делать и связался с российскими властями Харьковской области, который и помогли ему покинуть территорию Украины.
https://ria.ru/20230922/pozhiznennnyy-1897950746.html
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Бывший солдат ВСУ рассказывает про убийство мирного жителя в Харьковской области
Бывший солдат ВСУ рассказывает про убийство мирного жителя в Харьковской области
2023-10-03T17:45
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, украина, харьковская область, россия, ситуация в днр и лнр
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Перешедший на сторону России военный рассказал, как ВСУ убили гражданского
Украинский военный: ВСУ убили жителя Харьковской области за нежелание воевать