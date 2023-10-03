https://ria.ru/20231003/vsu-1900222930.html

Перешедший на сторону России военный рассказал об обманах с зарплатой в ВСУ

Перешедший на сторону России военный рассказал об обманах с зарплатой в ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023

Перешедший на сторону России военный рассказал об обманах с зарплатой в ВСУ

Украинский военнослужащий Максим Доценко, перешедший на сторону России, рассказал, как командование ВСУ обманывает контрактников с зарплатой, а семьи погибших — РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:38

2023-10-03T17:38

2023-10-03T18:04

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украинский военнослужащий Максим Доценко, перешедший на сторону России, рассказал, как командование ВСУ обманывает контрактников с зарплатой, а семьи погибших — с социальными выплатами. Видео беседы с военным предоставила РИА Новости администрация Харьковской области. "Людям, которые идут воевать в горячие точки, им обещают сотни тысяч. <…> А потом они узнают, что эти сотни тысяч приходят раз в два-три месяца. Парни сидели голодные, условия были нулевые абсолютно, а деньги им выплачивали нерегулярно", — заявил он.По информации администрации Харьковской области, военнослужащий из Винницы Доценко при помощи российских властей смог перебраться с украинской стороны в Россию. По его словам, среди украинских мужчин не все хотели заключать контракт с ВСУ, потому что понимали, какой конец их ждет. Он также сообщил, что есть немало случаев, когда семьи погибших военных не получали никаких компенсаций от государства. "Человек, который погиб, оформлялся как пропавший без вести", — сказал Доценко.Он объяснил, что украинские власти не выплачивают деньги семьям пропавших без вести.

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899823556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр