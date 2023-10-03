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Перешедший на сторону России военный рассказал об обманах с зарплатой в ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:38 03.10.2023 (обновлено: 18:04 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/vsu-1900222930.html
Перешедший на сторону России военный рассказал об обманах с зарплатой в ВСУ
Перешедший на сторону России военный рассказал об обманах с зарплатой в ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
Перешедший на сторону России военный рассказал об обманах с зарплатой в ВСУ
Украинский военнослужащий Максим Доценко, перешедший на сторону России, рассказал, как командование ВСУ обманывает контрактников с зарплатой, а семьи погибших — РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:38
2023-10-03T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украинский военнослужащий Максим Доценко, перешедший на сторону России, рассказал, как командование ВСУ обманывает контрактников с зарплатой, а семьи погибших — с социальными выплатами. Видео беседы с военным предоставила РИА Новости администрация Харьковской области. "Людям, которые идут воевать в горячие точки, им обещают сотни тысяч. &lt;…&gt; А потом они узнают, что эти сотни тысяч приходят раз в два-три месяца. Парни сидели голодные, условия были нулевые абсолютно, а деньги им выплачивали нерегулярно", — заявил он.По информации администрации Харьковской области, военнослужащий из Винницы Доценко при помощи российских властей смог перебраться с украинской стороны в Россию. По его словам, среди украинских мужчин не все хотели заключать контракт с ВСУ, потому что понимали, какой конец их ждет. Он также сообщил, что есть немало случаев, когда семьи погибших военных не получали никаких компенсаций от государства. "Человек, который погиб, оформлялся как пропавший без вести", — сказал Доценко.Он объяснил, что украинские власти не выплачивают деньги семьям пропавших без вести.
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899823556.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Перешедший на сторону России военный рассказал об обманах с зарплатой в ВСУ

Украинский военный: командование ВСУ обманывает с зарплатами и соцвыплатами

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украинский военнослужащий Максим Доценко, перешедший на сторону России, рассказал, как командование ВСУ обманывает контрактников с зарплатой, а семьи погибших — с социальными выплатами. Видео беседы с военным предоставила РИА Новости администрация Харьковской области.
«
"Людям, которые идут воевать в горячие точки, им обещают сотни тысяч. <…> А потом они узнают, что эти сотни тысяч приходят раз в два-три месяца. Парни сидели голодные, условия были нулевые абсолютно, а деньги им выплачивали нерегулярно", — заявил он.
По информации администрации Харьковской области, военнослужащий из Винницы Доценко при помощи российских властей смог перебраться с украинской стороны в Россию. По его словам, среди украинских мужчин не все хотели заключать контракт с ВСУ, потому что понимали, какой конец их ждет.
Он также сообщил, что есть немало случаев, когда семьи погибших военных не получали никаких компенсаций от государства.
"Человек, который погиб, оформлялся как пропавший без вести", — сказал Доценко.
Он объяснил, что украинские власти не выплачивают деньги семьям пропавших без вести.
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