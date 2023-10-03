https://ria.ru/20231003/vpn-1900174800.html
РКН сможет блокировать все VPN-сервисы с марта 2024 года, заявили в Совфеде
РКН сможет блокировать все VPN-сервисы с марта 2024 года, заявили в Совфеде - РИА Новости, 03.10.2023
РКН сможет блокировать все VPN-сервисы с марта 2024 года, заявили в Совфеде
Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:31
2023-10-03T14:31
2023-10-03T21:15
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам, сообщил РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. "С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах", — сказал сенатор. Он подчеркнул, что этот приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ, в частности, к запрещенному в России Instagram*. "Отмечу, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta*, которая признана экстремистской организацией", — заключил Шейкин. Ранее Шейкин рассказал РИА Новости, что руководителю Роскомнадзора Андрею Липову было направлено обращение с просьбой проверить выполнение VPN-сервисами законодательства России в официальном магазине приложений для системы Android RuStore и при необходимости заблокировать эти сервисы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230623/vpn-1879905200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН сможет блокировать все VPN-сервисы с марта 2024 года, заявили в Совфеде
Сенатор: РКН сможет блокировать все VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам, сообщил РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
"С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах", — сказал сенатор.
Он подчеркнул, что этот приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ, в частности, к запрещенному в России Instagram*.
"Отмечу, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta*, которая признана экстремистской организацией", — заключил Шейкин.
Ранее Шейкин рассказал РИА Новости, что руководителю Роскомнадзора Андрею Липову
было направлено обращение с просьбой проверить выполнение VPN-сервисами законодательства России
в официальном магазине приложений для системы Android RuStore и при необходимости заблокировать эти сервисы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Роскачестве рассказали, как взломанный VPN влияет на работу устройств