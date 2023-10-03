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СМИ: у Британии закончилось вооружение, которое она могла бы передать ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 03.10.2023 (обновлено: 15:00 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/vooru-1900122818.html
СМИ: у Британии закончилось вооружение, которое она могла бы передать ВСУ
СМИ: у Британии закончилось вооружение, которое она могла бы передать ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
СМИ: у Британии закончилось вооружение, которое она могла бы передать ВСУ
Британия передала Киеву уже все вооружение, которое могла предоставить, пишет газета Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:35
2023-10-03T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Британия передала Киеву уже все вооружение, которое могла предоставить, пишет газета Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного. &quot;Мы отдали уже столько, сколько можем себе позволить. &lt;...&gt; Мы продолжим поставлять технику для обеспечения Украины, но сейчас им нужны такие вещи, как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас закончилось&quot;, — приводит издание слова источника.Как пишет Telegraph, по мнению высокопоставленного военного, другие страны должны вмешаться и взять на себя больше нагрузки. Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html
украина
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в мире, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания
СМИ: у Британии закончилось вооружение, которое она могла бы передать ВСУ

Telegraph: у Британии закончилось вооружение, которое она могла бы дать Украине

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Британия передала Киеву уже все вооружение, которое могла предоставить, пишет газета Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного.
«

"Мы отдали уже столько, сколько можем себе позволить. <...> Мы продолжим поставлять технику для обеспечения Украины, но сейчас им нужны такие вещи, как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас закончилось", — приводит издание слова источника.

Как пишет Telegraph, по мнению высокопоставленного военного, другие страны должны вмешаться и взять на себя больше нагрузки.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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