https://ria.ru/20231003/voennyy-1900106027.html

СМИ: в Киеве военнослужащий застрелил сослуживцев

СМИ: в Киеве военнослужащий застрелил сослуживцев - РИА Новости, 03.10.2023

СМИ: в Киеве военнослужащий застрелил сослуживцев

Украинский военный застрелил в Киеве двух военнослужащих, его задержали спустя два часа, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:03

2023-10-03T10:03

2023-10-03T12:15

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вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Украинский военный застрелил в Киеве двух военнослужащих, его задержали спустя два часа, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Сегодня около 01.30 (совпадает с мск) на улице Лаврская между военнослужащим ВСУ Константином Кирияченко и двумя другими военными возник конфликт, в ходе которого Кирияченко из своего табельного автомата Калашникова расстрелял обоих военных. Пострадавшие скончались на месте происшествия... Кирияченко попытался скрыться, но спустя два часа был задержан", - приводит издание слова источника.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, вооруженные силы украины, украина