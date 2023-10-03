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СМИ: в Киеве военнослужащий застрелил сослуживцев - РИА Новости, 03.10.2023
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10:03 03.10.2023 (обновлено: 12:15 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/voennyy-1900106027.html
СМИ: в Киеве военнослужащий застрелил сослуживцев
СМИ: в Киеве военнослужащий застрелил сослуживцев - РИА Новости, 03.10.2023
СМИ: в Киеве военнослужащий застрелил сослуживцев
Украинский военный застрелил в Киеве двух военнослужащих, его задержали спустя два часа, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:03
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в мире
киев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Украинский военный застрелил в Киеве двух военнослужащих, его задержали спустя два часа, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Сегодня около 01.30 (совпадает с мск) на улице Лаврская между военнослужащим ВСУ Константином Кирияченко и двумя другими военными возник конфликт, в ходе которого Кирияченко из своего табельного автомата Калашникова расстрелял обоих военных. Пострадавшие скончались на месте происшествия... Кирияченко попытался скрыться, но спустя два часа был задержан", - приводит издание слова источника.
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в мире, киев, вооруженные силы украины, украина
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
СМИ: в Киеве военнослужащий застрелил сослуживцев

"Страна": украинский военный Кирияченко расстрелял в Киеве двух сослуживцев

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Украинский военный застрелил в Киеве двух военнослужащих, его задержали спустя два часа, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Сегодня около 01.30 (совпадает с мск) на улице Лаврская между военнослужащим ВСУ Константином Кирияченко и двумя другими военными возник конфликт, в ходе которого Кирияченко из своего табельного автомата Калашникова расстрелял обоих военных. Пострадавшие скончались на месте происшествия... Кирияченко попытался скрыться, но спустя два часа был задержан", - приводит издание слова источника.
© Фото : Украина сейчас/TelegramУкраинский военнослужащий, застреливший сослуживцев в Киеве
Украинский военнослужащий, застреливший сослуживцев в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : Украина сейчас/Telegram
Украинский военнослужащий, застреливший сослуживцев в Киеве
 
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