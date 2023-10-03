СМИ: в Киеве военнослужащий застрелил сослуживцев
"Страна": украинский военный Кирияченко расстрелял в Киеве двух сослуживцев
© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Украинский военный застрелил в Киеве двух военнослужащих, его задержали спустя два часа, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Сегодня около 01.30 (совпадает с мск) на улице Лаврская между военнослужащим ВСУ Константином Кирияченко и двумя другими военными возник конфликт, в ходе которого Кирияченко из своего табельного автомата Калашникова расстрелял обоих военных. Пострадавшие скончались на месте происшествия... Кирияченко попытался скрыться, но спустя два часа был задержан", - приводит издание слова источника.
© Фото : Украина сейчас/TelegramУкраинский военнослужащий, застреливший сослуживцев в Киеве
© Фото : Украина сейчас/Telegram
Украинский военнослужащий, застреливший сослуживцев в Киеве