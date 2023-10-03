https://ria.ru/20231003/vizit-1900182324.html
В Кремле рассказали, когда станут известны сроки визита Путина в КНДР
В Кремле рассказали, когда станут известны сроки визита Путина в КНДР - РИА Новости, 03.10.2023
В Кремле рассказали, когда станут известны сроки визита Путина в КНДР
Президент России Владимир Путин пока не собирается с визитом в Северную Корею, но сроки возможного визита могут быть согласованы в ходе октябрьского визита... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:56
2023-10-03T14:56
2023-10-03T15:06
пхеньян
владимир путин
сергей лавров
кндр (северная корея)
политика
китай
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не собирается с визитом в Северную Корею, но сроки возможного визита могут быть согласованы в ходе октябрьского визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пхеньян, дата поездки Путина в Китай появится позже, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Путин пока в Северную Корею не собирается, у него есть приглашение, он его принял с признательностью, и сроки возможного визита будут согласованы по дипломатическим каналам, в том числе, возможно, об этом пойдет речь и в ходе октябрьского визита в Пхеньян министра иностранных дел Лаврова. По Китаю мы вас сориентируем, это уже достаточно скоро будет", - заявил Песков журналистам.
https://ria.ru/20230926/putin-1898707186.html
пхеньян
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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пхеньян, владимир путин, сергей лавров, кндр (северная корея), политика, китай, россия, дмитрий песков
Пхеньян, Владимир Путин, Сергей Лавров, КНДР (Северная Корея), Политика, Китай, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, когда станут известны сроки визита Путина в КНДР
Песков: у Путина есть приглашение посетить КНДР, даты могут обсудить в октябре