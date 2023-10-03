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В Кремле рассказали, когда станут известны сроки визита Путина в КНДР - РИА Новости, 03.10.2023
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14:56 03.10.2023 (обновлено: 15:06 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/vizit-1900182324.html
В Кремле рассказали, когда станут известны сроки визита Путина в КНДР
В Кремле рассказали, когда станут известны сроки визита Путина в КНДР - РИА Новости, 03.10.2023
В Кремле рассказали, когда станут известны сроки визита Путина в КНДР
Президент России Владимир Путин пока не собирается с визитом в Северную Корею, но сроки возможного визита могут быть согласованы в ходе октябрьского визита... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:56
2023-10-03T15:06
пхеньян
владимир путин
сергей лавров
кндр (северная корея)
политика
китай
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не собирается с визитом в Северную Корею, но сроки возможного визита могут быть согласованы в ходе октябрьского визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пхеньян, дата поездки Путина в Китай появится позже, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Путин пока в Северную Корею не собирается, у него есть приглашение, он его принял с признательностью, и сроки возможного визита будут согласованы по дипломатическим каналам, в том числе, возможно, об этом пойдет речь и в ходе октябрьского визита в Пхеньян министра иностранных дел Лаврова. По Китаю мы вас сориентируем, это уже достаточно скоро будет", - заявил Песков журналистам.
https://ria.ru/20230926/putin-1898707186.html
пхеньян
кндр (северная корея)
китай
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пхеньян, владимир путин, сергей лавров, кндр (северная корея), политика, китай, россия, дмитрий песков
Пхеньян, Владимир Путин, Сергей Лавров, КНДР (Северная Корея), Политика, Китай, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, когда станут известны сроки визита Путина в КНДР

Песков: у Путина есть приглашение посетить КНДР, даты могут обсудить в октябре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не собирается с визитом в Северную Корею, но сроки возможного визита могут быть согласованы в ходе октябрьского визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пхеньян, дата поездки Путина в Китай появится позже, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Путин пока в Северную Корею не собирается, у него есть приглашение, он его принял с признательностью, и сроки возможного визита будут согласованы по дипломатическим каналам, в том числе, возможно, об этом пойдет речь и в ходе октябрьского визита в Пхеньян министра иностранных дел Лаврова. По Китаю мы вас сориентируем, это уже достаточно скоро будет", - заявил Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР
26 сентября, 13:19
 
ПхеньянВладимир ПутинСергей ЛавровКНДР (Северная Корея)ПолитикаКитайРоссияДмитрий Песков
 
 
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