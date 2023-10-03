https://ria.ru/20231003/vizit-1900182324.html

В Кремле рассказали, когда станут известны сроки визита Путина в КНДР

В Кремле рассказали, когда станут известны сроки визита Путина в КНДР - РИА Новости, 03.10.2023

В Кремле рассказали, когда станут известны сроки визита Путина в КНДР

Президент России Владимир Путин пока не собирается с визитом в Северную Корею, но сроки возможного визита могут быть согласованы в ходе октябрьского визита... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:56

2023-10-03T14:56

2023-10-03T15:06

пхеньян

владимир путин

сергей лавров

кндр (северная корея)

политика

китай

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не собирается с визитом в Северную Корею, но сроки возможного визита могут быть согласованы в ходе октябрьского визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пхеньян, дата поездки Путина в Китай появится позже, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Путин пока в Северную Корею не собирается, у него есть приглашение, он его принял с признательностью, и сроки возможного визита будут согласованы по дипломатическим каналам, в том числе, возможно, об этом пойдет речь и в ходе октябрьского визита в Пхеньян министра иностранных дел Лаврова. По Китаю мы вас сориентируем, это уже достаточно скоро будет", - заявил Песков журналистам.

https://ria.ru/20230926/putin-1898707186.html

пхеньян

кндр (северная корея)

китай

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пхеньян, владимир путин, сергей лавров, кндр (северная корея), политика, китай, россия, дмитрий песков