https://ria.ru/20231003/vino-1900087187.html

Популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низких показателей

Популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низких показателей - РИА Новости, 03.10.2023

Популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низких показателей

Популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низкого значения за последние два года - лишь 17% граждан считают, что оно значительно качественнее... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T05:58

2023-10-03T05:58

2023-10-03T05:58

россия

астраханская область

саратовская область

олеся буняева

роскачество

экономика

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низкого значения за последние два года - лишь 17% граждан считают, что оно значительно качественнее отечественного, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Россияне стали значительно реже оценивать зарубежное вино как превосходящее по качеству российское. Если в конце 2022 года 29% россиян отвечали, что вино зарубежного производства гораздо более качественное, чем российское, то сейчас с таким мнением готовы согласиться 17%. За последние два года (с июня 2021 года) это самый низкий показатель популярности зарубежного вина", - подсчитали там. Отмечается, что и доля потребителей, отдающих предпочтение российским винам, продолжает увеличиваться - так, 22% граждан считают его более качественным, чем зарубежное, а 29% полагают, что не все, но большинство отечественных вин превосходят по качеству зарубежные. "Таким образом, в той или иной степени 51% россиян отдают предпочтение качеству российских вин, 49% – качеству зарубежных", - резюмировали в организации. По мнению Роскачества, этому способствует увеличение объемов производства винодельческой продукции в стране. В 2022 году было произведено 60,7 миллиона декалитров вина, что на 13% больше показателей предыдущего года, а за 6 лет производство выросло практически вдвое. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы в России продолжат появляться новые винодельческие регионы – Астраханская область, Саратовская область, а также дальневосточные регионы, а доля России в структуре мирового производства вина продолжит расти и к 2030 году превысит 3%. "Продолжающийся рост доли граждан, отдающих предпочтение винам отечественного производства, является результатом системной работы по развитию российского виноделия. Активно расширяется ассортимент, и потребитель сегодня видит на полке гораздо больше предложений отечественной продукции, нежели еще 5 лет назад. В то же время растет не только объем производства, но и уровень качества российского вина, что подтверждают исследования в рамках "Винного гида России", - заключила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

https://ria.ru/20231001/arkheologi-1899780403.html

россия

астраханская область

саратовская область

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россия, астраханская область, саратовская область, олеся буняева, роскачество, экономика