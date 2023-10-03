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Популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низких показателей - РИА Новости, 03.10.2023
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05:58 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/vino-1900087187.html
Популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низких показателей
Популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низких показателей - РИА Новости, 03.10.2023
Популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низких показателей
Популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низкого значения за последние два года - лишь 17% граждан считают, что оно значительно качественнее... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T05:58
2023-10-03T05:58
россия
астраханская область
саратовская область
олеся буняева
роскачество
экономика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низкого значения за последние два года - лишь 17% граждан считают, что оно значительно качественнее отечественного, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Россияне стали значительно реже оценивать зарубежное вино как превосходящее по качеству российское. Если в конце 2022 года 29% россиян отвечали, что вино зарубежного производства гораздо более качественное, чем российское, то сейчас с таким мнением готовы согласиться 17%. За последние два года (с июня 2021 года) это самый низкий показатель популярности зарубежного вина", - подсчитали там. Отмечается, что и доля потребителей, отдающих предпочтение российским винам, продолжает увеличиваться - так, 22% граждан считают его более качественным, чем зарубежное, а 29% полагают, что не все, но большинство отечественных вин превосходят по качеству зарубежные. "Таким образом, в той или иной степени 51% россиян отдают предпочтение качеству российских вин, 49% – качеству зарубежных", - резюмировали в организации. По мнению Роскачества, этому способствует увеличение объемов производства винодельческой продукции в стране. В 2022 году было произведено 60,7 миллиона декалитров вина, что на 13% больше показателей предыдущего года, а за 6 лет производство выросло практически вдвое. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы в России продолжат появляться новые винодельческие регионы – Астраханская область, Саратовская область, а также дальневосточные регионы, а доля России в структуре мирового производства вина продолжит расти и к 2030 году превысит 3%. "Продолжающийся рост доли граждан, отдающих предпочтение винам отечественного производства, является результатом системной работы по развитию российского виноделия. Активно расширяется ассортимент, и потребитель сегодня видит на полке гораздо больше предложений отечественной продукции, нежели еще 5 лет назад. В то же время растет не только объем производства, но и уровень качества российского вина, что подтверждают исследования в рамках "Винного гида России", - заключила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
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россия, астраханская область, саратовская область, олеся буняева, роскачество, экономика
Россия, Астраханская область, Саратовская область, Олеся Буняева, Роскачество, Экономика
Популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низких показателей

Роскачество: в России популярность зарубежного вина упала до рекордных значений

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВинный отдел одного из розничных магазинов
Винный отдел одного из розничных магазинов - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Винный отдел одного из розничных магазинов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низкого значения за последние два года - лишь 17% граждан считают, что оно значительно качественнее отечественного, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
«
"Россияне стали значительно реже оценивать зарубежное вино как превосходящее по качеству российское. Если в конце 2022 года 29% россиян отвечали, что вино зарубежного производства гораздо более качественное, чем российское, то сейчас с таким мнением готовы согласиться 17%. За последние два года (с июня 2021 года) это самый низкий показатель популярности зарубежного вина", - подсчитали там.
Отмечается, что и доля потребителей, отдающих предпочтение российским винам, продолжает увеличиваться - так, 22% граждан считают его более качественным, чем зарубежное, а 29% полагают, что не все, но большинство отечественных вин превосходят по качеству зарубежные. "Таким образом, в той или иной степени 51% россиян отдают предпочтение качеству российских вин, 49% – качеству зарубежных", - резюмировали в организации.
По мнению Роскачества, этому способствует увеличение объемов производства винодельческой продукции в стране. В 2022 году было произведено 60,7 миллиона декалитров вина, что на 13% больше показателей предыдущего года, а за 6 лет производство выросло практически вдвое. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы в России продолжат появляться новые винодельческие регионы – Астраханская область, Саратовская область, а также дальневосточные регионы, а доля России в структуре мирового производства вина продолжит расти и к 2030 году превысит 3%.
"Продолжающийся рост доли граждан, отдающих предпочтение винам отечественного производства, является результатом системной работы по развитию российского виноделия. Активно расширяется ассортимент, и потребитель сегодня видит на полке гораздо больше предложений отечественной продукции, нежели еще 5 лет назад. В то же время растет не только объем производства, но и уровень качества российского вина, что подтверждают исследования в рамках "Винного гида России", - заключила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
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