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Американский ветеран высказался о приглашении нациста в парламент Канады - РИА Новости, 03.10.2023
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00:04 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/veteran-1900074728.html
Американский ветеран высказался о приглашении нациста в парламент Канады
Американский ветеран высказался о приглашении нациста в парламент Канады - РИА Новости, 03.10.2023
Американский ветеран высказался о приглашении нациста в парламент Канады
Чествование украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте представляет собой "дипломатический бардак" и вызов как для правительства премьер-министра РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T00:04
2023-10-03T00:04
россия
канада
украина
ярослав хунка
джастин трюдо
владимир зеленский
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Чествование украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте представляет собой "дипломатический бардак" и вызов как для правительства премьер-министра Джастина Трюдо, так и для Украины, заявил в интервью РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон. "Приглашение 98-летнего украинского нациста в канадский парламент, безусловно, стало проявлением дипломатического бардака. Кроме того, вероятно, оно могло быть задумано спикером парламента, который, должно быть, хотел поставить Трюдо в неловкое положение", - сказал Кон. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер парламента Энтони Рота был вынужден подать в отставку. Кон родился в Германии в еврейской семье, но в 1938 году вместе с родителями был вынужден бежать в США, чтобы спастись от нацистов. По его мнению, приглашение украинского нациста в парламент Канады стало "умышленным ударом" по Украине и сыграло на руку России, которая заявляет о наличии фашиствующих элементов в украинском правительстве. Американский ветеран задался вопросом о том, знали ли канадские парламентарии, встречавшие Хунку овациями, кто стоял перед ними, или считали его обычным канадцем украинского происхождения. "Если они это знали, то Трюдо оказывается в весьма затруднительном положении. Тогда это, безусловно, были проявления антисемитских настроений", - сказал он. Чествование украинского нациста в канадском парламенте вызвало жесткую реакцию во многих странах мира, в том числе в России. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что преступления Хунки не имеют срока исковой давности.
https://ria.ru/20231002/natsisty-1899967625.html
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россия, канада, украина, ярослав хунка, джастин трюдо, владимир зеленский, в мире
Россия, Канада, Украина, Ярослав Хунка, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, В мире
Американский ветеран высказался о приглашении нациста в парламент Канады

Ветеран из США Кон навал чествование нациста в Канаде дипломатическим бардаком

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Чествование украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте представляет собой "дипломатический бардак" и вызов как для правительства премьер-министра Джастина Трюдо, так и для Украины, заявил в интервью РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.
«
"Приглашение 98-летнего украинского нациста в канадский парламент, безусловно, стало проявлением дипломатического бардака. Кроме того, вероятно, оно могло быть задумано спикером парламента, который, должно быть, хотел поставить Трюдо в неловкое положение", - сказал Кон.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер парламента Энтони Рота был вынужден подать в отставку.
Кон родился в Германии в еврейской семье, но в 1938 году вместе с родителями был вынужден бежать в США, чтобы спастись от нацистов. По его мнению, приглашение украинского нациста в парламент Канады стало "умышленным ударом" по Украине и сыграло на руку России, которая заявляет о наличии фашиствующих элементов в украинском правительстве.
Американский ветеран задался вопросом о том, знали ли канадские парламентарии, встречавшие Хунку овациями, кто стоял перед ними, или считали его обычным канадцем украинского происхождения. "Если они это знали, то Трюдо оказывается в весьма затруднительном положении. Тогда это, безусловно, были проявления антисемитских настроений", - сказал он.
Чествование украинского нациста в канадском парламенте вызвало жесткую реакцию во многих странах мира, в том числе в России. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что преступления Хунки не имеют срока исковой давности.
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РоссияКанадаУкраинаЯрослав ХункаДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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