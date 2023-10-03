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Американский ветеран высказался о приглашении нациста в парламент Канады

Американский ветеран высказался о приглашении нациста в парламент Канады - РИА Новости, 03.10.2023

Американский ветеран высказался о приглашении нациста в парламент Канады

Чествование украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте представляет собой "дипломатический бардак" и вызов как для правительства премьер-министра РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T00:04

2023-10-03T00:04

2023-10-03T00:04

россия

канада

украина

ярослав хунка

джастин трюдо

владимир зеленский

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Чествование украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте представляет собой "дипломатический бардак" и вызов как для правительства премьер-министра Джастина Трюдо, так и для Украины, заявил в интервью РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон. "Приглашение 98-летнего украинского нациста в канадский парламент, безусловно, стало проявлением дипломатического бардака. Кроме того, вероятно, оно могло быть задумано спикером парламента, который, должно быть, хотел поставить Трюдо в неловкое положение", - сказал Кон. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер парламента Энтони Рота был вынужден подать в отставку. Кон родился в Германии в еврейской семье, но в 1938 году вместе с родителями был вынужден бежать в США, чтобы спастись от нацистов. По его мнению, приглашение украинского нациста в парламент Канады стало "умышленным ударом" по Украине и сыграло на руку России, которая заявляет о наличии фашиствующих элементов в украинском правительстве. Американский ветеран задался вопросом о том, знали ли канадские парламентарии, встречавшие Хунку овациями, кто стоял перед ними, или считали его обычным канадцем украинского происхождения. "Если они это знали, то Трюдо оказывается в весьма затруднительном положении. Тогда это, безусловно, были проявления антисемитских настроений", - сказал он. Чествование украинского нациста в канадском парламенте вызвало жесткую реакцию во многих странах мира, в том числе в России. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что преступления Хунки не имеют срока исковой давности.

https://ria.ru/20231002/natsisty-1899967625.html

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россия, канада, украина, ярослав хунка, джастин трюдо, владимир зеленский, в мире