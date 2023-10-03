https://ria.ru/20231003/vertolet-1900215987.html

Вертолет авиацентра Москвы круглосуточно дежурит при ММКЦ "Коммунарка"

Вертолет авиацентра Москвы круглосуточно дежурит при ММКЦ "Коммунарка" - РИА Новости, 03.10.2023

Вертолет авиацентра Москвы круглосуточно дежурит при ММКЦ "Коммунарка"

Санитарный вертолет Московского авиацентра приступил к круглосуточному дежурству при многопрофильном клиническом центре "Коммунарка", сообщили в Telegram-канале РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:10

2023-10-03T17:10

2023-10-03T17:10

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москва

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Санитарный вертолет Московского авиацентра приступил к круглосуточному дежурству при многопрофильном клиническом центре "Коммунарка", сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Санитарный вертолет Московского авиацентра приступил к круглосуточному дежурству при ММКЦ "Коммунарка". На вертолетной площадке есть диспетчерский пункт и светотехническое оборудование, необходимое для дневных и ночных полетов. В больнице расположено помещение для авиамедицинской бригады, где пилоты и врачи ожидают вызова", - сказано в сообщении. Отмечается, что новая площадка позволит сократить время оказания экстренной медпомощи жителям ТиНАО и прилегающих округов. "Всего в распоряжении Московского авиацентра – 5 вертолетных площадок при лечебных учреждениях столицы. Еще четыре – при городских клинических больницах № 15 имени О.М. Филатова, имени С.С. Юдина, имени А.К. Ерамишанцева и при Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии", - добавили в комплексе.

https://ria.ru/20230513/spasateli-1872186910.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, московский авиационный центр, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы