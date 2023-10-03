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Вертолет авиацентра Москвы круглосуточно дежурит при ММКЦ "Коммунарка"
Вертолет авиацентра Москвы круглосуточно дежурит при ММКЦ "Коммунарка" - РИА Новости, 03.10.2023
Вертолет авиацентра Москвы круглосуточно дежурит при ММКЦ "Коммунарка"
Санитарный вертолет Московского авиацентра приступил к круглосуточному дежурству при многопрофильном клиническом центре "Коммунарка", сообщили в Telegram-канале РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:10
2023-10-03T17:10
2023-10-03T17:10
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Санитарный вертолет Московского авиацентра приступил к круглосуточному дежурству при многопрофильном клиническом центре "Коммунарка", сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Санитарный вертолет Московского авиацентра приступил к круглосуточному дежурству при ММКЦ "Коммунарка". На вертолетной площадке есть диспетчерский пункт и светотехническое оборудование, необходимое для дневных и ночных полетов. В больнице расположено помещение для авиамедицинской бригады, где пилоты и врачи ожидают вызова", - сказано в сообщении. Отмечается, что новая площадка позволит сократить время оказания экстренной медпомощи жителям ТиНАО и прилегающих округов. "Всего в распоряжении Московского авиацентра – 5 вертолетных площадок при лечебных учреждениях столицы. Еще четыре – при городских клинических больницах № 15 имени О.М. Филатова, имени С.С. Юдина, имени А.К. Ерамишанцева и при Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии", - добавили в комплексе.
https://ria.ru/20230513/spasateli-1872186910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский авиационный центр, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московский авиационный центр, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
Вертолет авиацентра Москвы круглосуточно дежурит при ММКЦ "Коммунарка"
Санитарный вертолет Московского авиацентра круглосуточно дежурит в "Коммунарке"
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Санитарный вертолет Московского авиацентра приступил к круглосуточному дежурству при многопрофильном клиническом центре "Коммунарка", сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Санитарный вертолет Московского авиацентра приступил к круглосуточному дежурству при ММКЦ "Коммунарка". На вертолетной площадке есть диспетчерский пункт и светотехническое оборудование, необходимое для дневных и ночных полетов. В больнице расположено помещение для авиамедицинской бригады, где пилоты и врачи ожидают вызова", - сказано в сообщении.
Отмечается, что новая площадка позволит сократить время оказания экстренной медпомощи жителям ТиНАО
и прилегающих округов.
"Всего в распоряжении Московского авиацентра – 5 вертолетных площадок при лечебных учреждениях столицы. Еще четыре – при городских клинических больницах № 15 имени О.М. Филатова, имени С.С. Юдина, имени А.К. Ерамишанцева и при Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии", - добавили в комплексе.
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