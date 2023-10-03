https://ria.ru/20231003/vertolet-1900201066.html

Арестованный вертолет украинского завода "Мотор Сич" передали ВСУ

Арестованный вертолет украинского завода "Мотор Сич" передали ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023

Арестованный вертолет украинского завода "Мотор Сич" передали ВСУ

Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило в Telegram-канале о передаче военным ранее арестованного вертолета Ми-2 завода "Мотор Сич". РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:10

2023-10-03T16:10

2023-10-03T16:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

мотор сич

ми-2

государственное бюро расследований украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило в Telegram-канале о передаче военным ранее арестованного вертолета Ми-2 завода "Мотор Сич". В марте СБУ обвинила бывшего главу предприятия 84-летнего Вячеслава Богуслаева в том, что он блокирует передачу этого вертолета Главному управлению разведки минобороны Украины в 2022 году. Богуслаеву предъявили обвинения в препятствовании деятельности ВСУ. "Сотрудники ГБР передали украинским военным вертолет Ми-2, который бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич" пыталось скрыть от ВСУ. Следователи ГБР решают вопрос о привлечении одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в июне 2023 года бюро инициировало арест данного воздушного судна в рамках расследования уголовного производства по препятствованию деятельности ВСУ. В ходе расследования было установлено, что в мае 2022 года вертолет перегнали сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток. В настоящее время вертолет вернули на Украину, чтобы передать в одну из боевых частей ВСУ, резюмировали в ведомстве. СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.

https://ria.ru/20230512/boguslaev-1871360319.html

https://ria.ru/20230324/zaderzhanie-1860383175.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, мотор сич, ми-2, государственное бюро расследований украины, ситуация в днр и лнр