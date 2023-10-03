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Арестованный вертолет украинского завода "Мотор Сич" передали ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:10 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/vertolet-1900201066.html
Арестованный вертолет украинского завода "Мотор Сич" передали ВСУ
Арестованный вертолет украинского завода "Мотор Сич" передали ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
Арестованный вертолет украинского завода "Мотор Сич" передали ВСУ
Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило в Telegram-канале о передаче военным ранее арестованного вертолета Ми-2 завода "Мотор Сич". РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:10
2023-10-03T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
мотор сич
ми-2
государственное бюро расследований украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило в Telegram-канале о передаче военным ранее арестованного вертолета Ми-2 завода "Мотор Сич". В марте СБУ обвинила бывшего главу предприятия 84-летнего Вячеслава Богуслаева в том, что он блокирует передачу этого вертолета Главному управлению разведки минобороны Украины в 2022 году. Богуслаеву предъявили обвинения в препятствовании деятельности ВСУ. "Сотрудники ГБР передали украинским военным вертолет Ми-2, который бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич" пыталось скрыть от ВСУ. Следователи ГБР решают вопрос о привлечении одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в июне 2023 года бюро инициировало арест данного воздушного судна в рамках расследования уголовного производства по препятствованию деятельности ВСУ. В ходе расследования было установлено, что в мае 2022 года вертолет перегнали сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток. В настоящее время вертолет вернули на Украину, чтобы передать в одну из боевых частей ВСУ, резюмировали в ведомстве. СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
https://ria.ru/20230512/boguslaev-1871360319.html
https://ria.ru/20230324/zaderzhanie-1860383175.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, мотор сич, ми-2, государственное бюро расследований украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Мотор Сич, Ми-2, Государственное бюро расследований Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Арестованный вертолет украинского завода "Мотор Сич" передали ВСУ

ГБР Украины сообщило о передаче ВСУ арестованного вертолета Ми-2 "Мотор Сич"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛегкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1
Легкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Легкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило в Telegram-канале о передаче военным ранее арестованного вертолета Ми-2 завода "Мотор Сич".
В марте СБУ обвинила бывшего главу предприятия 84-летнего Вячеслава Богуслаева в том, что он блокирует передачу этого вертолета Главному управлению разведки минобороны Украины в 2022 году. Богуслаеву предъявили обвинения в препятствовании деятельности ВСУ.
Вячеслав Богуслаев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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"Сотрудники ГБР передали украинским военным вертолет Ми-2, который бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич" пыталось скрыть от ВСУ. Следователи ГБР решают вопрос о привлечении одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в июне 2023 года бюро инициировало арест данного воздушного судна в рамках расследования уголовного производства по препятствованию деятельности ВСУ. В ходе расследования было установлено, что в мае 2022 года вертолет перегнали сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток. В настоящее время вертолет вернули на Украину, чтобы передать в одну из боевых частей ВСУ, резюмировали в ведомстве.
СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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24 марта, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныМотор СичМи-2Государственное бюро расследований УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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