Арестованный вертолет украинского завода "Мотор Сич" передали ВСУ
ГБР Украины сообщило о передаче ВСУ арестованного вертолета Ми-2 "Мотор Сич"
Легкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило в Telegram-канале о передаче военным ранее арестованного вертолета Ми-2 завода "Мотор Сич".
В марте СБУ обвинила бывшего главу предприятия 84-летнего Вячеслава Богуслаева в том, что он блокирует передачу этого вертолета Главному управлению разведки минобороны Украины в 2022 году. Богуслаеву предъявили обвинения в препятствовании деятельности ВСУ.
"Сотрудники ГБР передали украинским военным вертолет Ми-2, который бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич" пыталось скрыть от ВСУ. Следователи ГБР решают вопрос о привлечении одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в июне 2023 года бюро инициировало арест данного воздушного судна в рамках расследования уголовного производства по препятствованию деятельности ВСУ. В ходе расследования было установлено, что в мае 2022 года вертолет перегнали сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток. В настоящее время вертолет вернули на Украину, чтобы передать в одну из боевых частей ВСУ, резюмировали в ведомстве.
СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.