https://ria.ru/20231003/vengriya-1900090417.html
Венгрия заявила о готовности к зиме благодаря поставкам газа из России
Венгрия заявила о готовности к зиме благодаря поставкам газа из России - РИА Новости, 03.10.2023
Венгрия заявила о готовности к зиме благодаря поставкам газа из России
Венгрия хорошо подготовилась к зиме благодаря тому, что удалось сохранить основанное на здравом смысле сотрудничество с Россией и обеспечить надежные поставки... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T07:25
2023-10-03T07:25
2023-10-03T07:33
венгрия
россия
москва
петер сийярто
сергей лавров
александр новак
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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Венгрия хорошо подготовилась к зиме благодаря тому, что удалось сохранить основанное на здравом смысле сотрудничество с Россией и обеспечить надежные поставки энергоресурсов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet. "Энергоснабжение Венгрии безопасно, поскольку мы смогли сохранить сотрудничество, основанное на здравом смысле. Мой коллега (Сергей Лавров) также заверил меня, что Россия и российские компании выполнят свои контрактные обязательства, которые они взяли на себя, поставят указанные в контрактах объемы природного газа, нефти и ядерного топлива, и пока наш опыт соответствует этому утверждению", - сказал Сийярто. По его словам, к предстоящему зимнему сезону Венгрия "подготовилась хорошо". "Заполненность венгерских газохранилищ значительно превышает среднеевропейский показатель, а постоянно прибывающие поставки обеспечат энергоснабжение страны в зимний период", - отметил он. Ранее Сийярто заявил, что в ходе посещения Российской энергетической недели в Москве 13 октября встретится с вице-премьером РФ Александром Новаком, обсудит вопросы энергетического сотрудничества Москвы и Будапешта, однако не планирует заключать новые контракты, поскольку в силе остаются действующие долгосрочные соглашения.
https://ria.ru/20230921/vengriya-1897806949.html
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венгрия, россия, москва, петер сийярто, сергей лавров, александр новак
Венгрия, Россия, Москва, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Александр Новак
Венгрия заявила о готовности к зиме благодаря поставкам газа из России
Сийярто: Венгрия подготовилась к зимнему сезону благодаря поставкам из России