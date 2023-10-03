https://ria.ru/20231003/valyuta-1900203018.html

Официальный курс юаня на среду составил 13,56 рубля

Официальный курс юаня на среду составил 13,56 рубля - РИА Новости, 03.10.2023

Официальный курс юаня на среду составил 13,56 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6 копеек, до 13,5556 рубля, доллара - на 78,92 копейки, до 99,2677 рубля, курс евро - на... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:15

2023-10-03T16:15

2023-10-03T16:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857307040_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_896f6dfd9b4f25cc1ec7f2a67788a04c.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6 копеек, до 13,5556 рубля, доллара - на 78,92 копейки, до 99,2677 рубля, курс евро - на 19,41 копейки, до 104,0621 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

https://ria.ru/20231003/neft-1900162246.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)