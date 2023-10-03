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Официальный курс юаня на среду составил 13,56 рубля - РИА Новости, 03.10.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:15 03.10.2023 (обновлено: 16:18 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/valyuta-1900203018.html
Официальный курс юаня на среду составил 13,56 рубля
Официальный курс юаня на среду составил 13,56 рубля - РИА Новости, 03.10.2023
Официальный курс юаня на среду составил 13,56 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6 копеек, до 13,5556 рубля, доллара - на 78,92 копейки, до 99,2677 рубля, курс евро - на... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:15
2023-10-03T16:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6 копеек, до 13,5556 рубля, доллара - на 78,92 копейки, до 99,2677 рубля, курс евро - на 19,41 копейки, до 104,0621 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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Варвара Скокшина
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Официальный курс юаня на среду составил 13,56 рубля

Официальный курс юаня на среду составил 13, 56 рубля, доллара — 99,27 рубля

© AP Photo / Kin CheungЖенщина проходит мимо пункта обмена валюты в Гонконге
Женщина проходит мимо пункта обмена валюты в Гонконге - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Kin Cheung
Женщина проходит мимо пункта обмена валюты в Гонконге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6 копеек, до 13,5556 рубля, доллара - на 78,92 копейки, до 99,2677 рубля, курс евро - на 19,41 копейки, до 104,0621 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Российские компании не продают нефть по потолку цен, заявил Новак
Вчера, 13:37
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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