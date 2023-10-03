https://ria.ru/20231003/ukraina-1900286375.html

Набрало мощные обороты. На Западе раскрыли, что началось в ЕС из-за Украины

Набрало мощные обороты. На Западе раскрыли, что началось в ЕС из-за Украины - РИА Новости, 03.10.2023

Набрало мощные обороты. На Западе раскрыли, что началось в ЕС из-за Украины

В западных странах все больше задумываются о том, чтобы прекратить так интенсивно снабжать Украину деньгами и оружием для ведения военных действий, пишет... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T19:46

2023-10-03T19:46

2023-10-03T19:46

политика

украина

россия

джо байден

евросоюз

вооруженные силы украины

государственный департамент сша

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В западных странах все больше задумываются о том, чтобы прекратить так интенсивно снабжать Украину деньгами и оружием для ведения военных действий, пишет журналистка The Guardian Габи Хинслифф."Идея о том, что мы не можем позволить себе продолжать поддерживать Украину, мощно набирает обороты", — говорится в статье.По словам Хинслифф, между европейскими странами и Украиной состоялся равноценный обмен, поскольку у них было желание противостоять России военным путем, но без риска для собственных военнослужащих. По этой причине руководство западных государств достало свои чековые книжки и профинансировало участие Украины в военном конфликте, отметила журналистка.Как считает Хинслифф, это была негласная сделка с Киевом, но теперь она, по-видимому, может начать разваливаться, поскольку времена становятся все более сложными."Конечно, мы могли бы стерпеть одну зиму с растущей стоимостью газа, если бы это была цена, которую нужно было заплатить за мир в Европе. Но теперь нас ждет вторая такая зима", —резюмировала она.Ранее конгресс согласовал временный бюджет США, предотвратив перебои в финансировании правительства. В документ не вошла помощь Украине. В связи с началом нового финансового года 1 октября, для выделения ассигнований требуется решение законодателей. Госдепу также пришлось заморозить долгосрочные контрактные проекты с Киевом из-за отсутствия согласованной конгрессом помощи. Кроме того, в Штатах истек срок действия закона о ленд-лизе, принятый главой Белого дома Джо Байденом 9 мая 2022 года для поставок оружия ВСУ.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900209078.html

https://ria.ru/20231003/zaluzhnyy-1900192491.html

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политика, украина, россия, джо байден, евросоюз, вооруженные силы украины, государственный департамент сша