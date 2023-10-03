https://ria.ru/20231003/ukraina-1900209078.html

"Вы должны сделать это". В США дали Зеленскому дерзкий совет по России

"Вы должны сделать это". В США дали Зеленскому дерзкий совет по России - РИА Новости, 03.10.2023

"Вы должны сделать это". В США дали Зеленскому дерзкий совет по России

Если украинская армия не добьется существенных результатов в рамках осеннего этапа контрнаступления, мирное соглашение будет заключено на выгодных для России... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:39

2023-10-03T16:39

2023-10-03T18:31

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украина

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Если украинская армия не добьется существенных результатов в рамках осеннего этапа контрнаступления, мирное соглашение будет заключено на выгодных для России условиях, пишет журналист Марк Темницкий в статье для Hill.Как отмечается в публикации, военная и финансовая помощь Киеву все больше начинает зависеть от результатов выборов в странах Запада. Текущую поддержку нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся, и нет никакой гарантии, что она продолжится и в будущем, заметил журналист."Если поддержка Украины ослабнет в 2024 году, Москва может добиться мирного урегулирования. Международное сообщество может оказать давление на украинцев, чтобы они провели переговоры и подписали выгодное для России соглашение. <…> Учитывая все это, Украина должна выиграть войну против России в 2023 году", —заявил Темницкий.ВСУ уже четвертый месяц ведут активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные в государствах НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

https://ria.ru/20231003/zaluzhnyy-1900192491.html

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политика, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато