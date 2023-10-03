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Зеленский попросил у Рима усиления ПВО, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2023
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13:28 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900158392.html
Зеленский попросил у Рима усиления ПВО, пишут СМИ
Зеленский попросил у Рима усиления ПВО, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2023
Зеленский попросил у Рима усиления ПВО, пишут СМИ
Восьмой пакет военной помощи Италии Украине может быть готов к концу года, Киев запросил у Рима материалы для укрепления системы ПВО, сообщила газета la... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:28
2023-10-03T13:28
в мире
украина
италия
россия
сергей лавров
антонио таяни
дмитрий песков
министерство финансов рф (минфин россии)
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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Восьмой пакет военной помощи Италии Украине может быть готов к концу года, Киев запросил у Рима материалы для укрепления системы ПВО, сообщила газета la Repubblica. Издание отмечает, что о подготовке нового транша объявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, когда как обычно о отправке военной помощи объявляло минобороны страны. Находясь в Киеве, Таяни сообщил, что “в списке не только смертоносное оружие, но и техника, возможно, очки ночного видения”. При этом неясно, передачу каких именно систем вооружения рассматривает итальянское правительство, отмечает газета. После того, как Италия совместно с Францией направила на Украину систему Samp-T. “Зеленский попросил снова внести вклад в противовоздушную оборону городов”, - пишет la Repubblica. Ситуация вокруг восьмого пакета, "который предположительно должен быть к Рождеству", сопровождается тем, что прежние поставки "практически исчерпали запасы материалов, имеющихся на оборонных складах", говорится в статье. Проблему этого "дефицита" необходимо решать, и при необходимости "дальнейшие поставки должны быть интегрированы с закупками новых вооружений, которые потом будут направляться Украине". Кроме того, какие и остальные ведомства, Минобороны сталкивается с недостатком бюджета, ожидая от Минфина возмещения за предыдущие поставки. "Более того, запросы Зеленского не обязательно совпадают с имеющимся в итальянском арсенале оружием: по этой причине Минобороны предпочло бы завершить процесс тайно и без публичных заявлений, а затем обнародовать окончательные решения", - пишет газета, также отметив отсутствие однозначной поддержки этой политики в обществе. Италия одобрила семь пакетов поставок военной помощи Украине. В рамках шестого декрета Италия совместно с Францией согласилась направить Киеву современную систему ПВО Samp-T. Список поставляемых вооружений засекречен, однако Таяни неоднократно заявлял, что Италия не направляла и не направит Киеву вооружения, которые позволят наносить удары за пределами украинской территории. В январе тот же Таяни сообщал, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около 1 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230908/ukraina-1895096550.html
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в мире, украина, италия, россия, сергей лавров, антонио таяни, дмитрий песков, министерство финансов рф (минфин россии), нато
В мире, Украина, Италия, Россия, Сергей Лавров, Антонио Таяни, Дмитрий Песков, Министерство финансов РФ (Минфин России), НАТО
Зеленский попросил у Рима усиления ПВО, пишут СМИ

La Repubblica: восьмой пакет помощи Италии Украине может быть готов к концу года

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Восьмой пакет военной помощи Италии Украине может быть готов к концу года, Киев запросил у Рима материалы для укрепления системы ПВО, сообщила газета la Repubblica.
Издание отмечает, что о подготовке нового транша объявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, когда как обычно о отправке военной помощи объявляло минобороны страны. Находясь в Киеве, Таяни сообщил, что “в списке не только смертоносное оружие, но и техника, возможно, очки ночного видения”.
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При этом неясно, передачу каких именно систем вооружения рассматривает итальянское правительство, отмечает газета. После того, как Италия совместно с Францией направила на Украину систему Samp-T. “Зеленский попросил снова внести вклад в противовоздушную оборону городов”, - пишет la Repubblica.
Ситуация вокруг восьмого пакета, "который предположительно должен быть к Рождеству", сопровождается тем, что прежние поставки "практически исчерпали запасы материалов, имеющихся на оборонных складах", говорится в статье. Проблему этого "дефицита" необходимо решать, и при необходимости "дальнейшие поставки должны быть интегрированы с закупками новых вооружений, которые потом будут направляться Украине". Кроме того, какие и остальные ведомства, Минобороны сталкивается с недостатком бюджета, ожидая от Минфина возмещения за предыдущие поставки.
"Более того, запросы Зеленского не обязательно совпадают с имеющимся в итальянском арсенале оружием: по этой причине Минобороны предпочло бы завершить процесс тайно и без публичных заявлений, а затем обнародовать окончательные решения", - пишет газета, также отметив отсутствие однозначной поддержки этой политики в обществе.
Италия одобрила семь пакетов поставок военной помощи Украине. В рамках шестого декрета Италия совместно с Францией согласилась направить Киеву современную систему ПВО Samp-T. Список поставляемых вооружений засекречен, однако Таяни неоднократно заявлял, что Италия не направляла и не направит Киеву вооружения, которые позволят наносить удары за пределами украинской территории. В январе тот же Таяни сообщал, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около 1 миллиарда евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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