Украина внесла три нефтяные компании из Китая в перечень "спонсоров войны"
Киев внес крупнейшие нефтегазовые компании из Китая в перечень "спонсоров войны"
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Киев внес три крупнейшие нефтегазовые компании Китая в перечень "спонсоров войны" из-за сотрудничества с Россией, сообщило во вторник Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) в Telegram-канале.
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"Три крупнейшие китайские нефтегазовые компании, продолжающие реализовать совместные проекты с РФ и финансировать своими налогами стратегическую отрасль РФ, внесены в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении НАПК.
Уточняется, что речь идет о CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation. Компании занимаются инвестициями в добывающие отрасли РФ и активно закупают углеводороды в России, отмечают в агентстве.
Ранее НАПК сообщало, что внесло ирландскую компанию-поставщика судового топлива Peninsula Petroleum в перечень международных "спонсоров войны" из-за работы с российскими танкерами. Также НАПК объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding и итальянской компании Buzzi Unicem из-за продолжения ими ведения бизнеса в РФ.
Также Киевом в перечень "международных спонсоров войны" за сотрудничество с РФ внесены две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International, пищевые корпорации PepsiCo и Mars, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress.