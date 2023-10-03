https://ria.ru/20231003/ukraina-1900156194.html

Украина внесла три нефтяные компании из Китая в перечень "спонсоров войны"

Украина внесла три нефтяные компании из Китая в перечень "спонсоров войны" - РИА Новости, 03.10.2023

Украина внесла три нефтяные компании из Китая в перечень "спонсоров войны"

Киев внес три крупнейшие нефтегазовые компании Китая в перечень "спонсоров войны" из-за сотрудничества с Россией, сообщило во вторник Национальное агентство по... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:23

2023-10-03T13:23

2023-10-03T13:46

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Киев внес три крупнейшие нефтегазовые компании Китая в перечень "спонсоров войны" из-за сотрудничества с Россией, сообщило во вторник Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) в Telegram-канале."Три крупнейшие китайские нефтегазовые компании, продолжающие реализовать совместные проекты с РФ и финансировать своими налогами стратегическую отрасль РФ, внесены в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении НАПК.Уточняется, что речь идет о CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation. Компании занимаются инвестициями в добывающие отрасли РФ и активно закупают углеводороды в России, отмечают в агентстве.Ранее НАПК сообщало, что внесло ирландскую компанию-поставщика судового топлива Peninsula Petroleum в перечень международных "спонсоров войны" из-за работы с российскими танкерами. Также НАПК объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding и итальянской компании Buzzi Unicem из-за продолжения ими ведения бизнеса в РФ.Также Киевом в перечень "международных спонсоров войны" за сотрудничество с РФ внесены две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International, пищевые корпорации PepsiCo и Mars, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress.

https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899790570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, китай, россия, в мире