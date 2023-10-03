https://ria.ru/20231003/ukraina-1900145017.html
Россия идет к признанию киевского режима террористическим, заявил адвокат
Россия идет к признанию киевского режима террористическим, заявил адвокат - РИА Новости, 03.10.2023
Россия идет к признанию киевского режима террористическим, заявил адвокат
Уголовное дело о терроризме, возбужденное СК РФ против украинского военного руководства, есть шаг к признанию киевского режима террористическим, объяснил РИА... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:42
2023-10-03T12:42
2023-10-03T12:42
россия
украина
дмитрий аграновский
кирилл буданов
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дело о терроризме, возбужденное СК РФ против украинского военного руководства, есть шаг к признанию киевского режима террористическим, объяснил РИА Новости во вторник на правах эксперта адвокат Дмитрий Аграновский. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение в терроризме главе военной разведки Украины Кириллу Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку. По данным СК, они причастны к более чем 100 ударам дронов по территории России. Ведомство планирует объявить их в розыск и добиться заочного ареста. "Юристы с первых дней специальной военной операции говорили, что необходимо признать режим Зеленского и некоторых его деятелей террористическим - из-за жестокого обращения с пленными, бессмысленных с военной точки зрения атак на мирное население и так далее. Теперь дело сдвинулось. Я надеюсь, что этими эпизодами и этими персоналиями не ограничится", - сказал Аграновский. Он отметил, что поддержка киевского режима слабеет, и не исключил, что "указанные персоны" могут действительно оказаться на скамье подсудимых. "Когда задача по денацификации Украины будет выполнена, будет нужна правовая оценка событий", - считает адвокат. По его словам, такой шаг важен и для международного сообщества, которому нужно представлять доказательства террористической сущности киевского режима и того, что страны Запада, "финансируя Зеленского, занимаются финансированием терроризма". "Это принципиальный шаг вперед, шаг к признанию киевского режима террористическим", - полагает Аграновский.
https://ria.ru/20230623/oruzhie-1880093150.html
https://ria.ru/20230601/terror-1875630459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий аграновский, кирилл буданов, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Украина, Дмитрий Аграновский, Кирилл Буданов, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Россия идет к признанию киевского режима террористическим, заявил адвокат
Адвокат: Россия сделала шаг к признанию киевского режима террористическим
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дело о терроризме, возбужденное СК РФ против украинского военного руководства, есть шаг к признанию киевского режима террористическим, объяснил РИА Новости во вторник на правах эксперта адвокат Дмитрий Аграновский.
Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение в терроризме главе военной разведки Украины Кириллу Буданову
, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку.
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По данным СК, они причастны к более чем 100 ударам дронов по территории России. Ведомство планирует объявить их в розыск и добиться заочного ареста.
«
"Юристы с первых дней специальной военной операции говорили, что необходимо признать режим Зеленского и некоторых его деятелей террористическим - из-за жестокого обращения с пленными, бессмысленных с военной точки зрения атак на мирное население и так далее. Теперь дело сдвинулось. Я надеюсь, что этими эпизодами и этими персоналиями не ограничится", - сказал Аграновский.
Он отметил, что поддержка киевского режима слабеет, и не исключил, что "указанные персоны" могут действительно оказаться на скамье подсудимых.
"Когда задача по денацификации Украины будет выполнена, будет нужна правовая оценка событий", - считает адвокат.
По его словам, такой шаг важен и для международного сообщества, которому нужно представлять доказательства террористической сущности киевского режима и того, что страны Запада, "финансируя Зеленского, занимаются финансированием терроризма".
"Это принципиальный шаг вперед, шаг к признанию киевского режима террористическим", - полагает Аграновский.
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