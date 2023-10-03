https://ria.ru/20231003/ukraina-1900141296.html
Минфин Украины подсчитал объем западной помощи с февраля 2022 года
Минфин Украины подсчитал объем западной помощи с февраля 2022 года - РИА Новости, 03.10.2023
Минфин Украины подсчитал объем западной помощи с февраля 2022 года
Украина получила 65 миллиардов долларов помощи от западных партнеров с февраля 2022 года, сообщила во вторник замминистра экономики страны Надежда Бигун. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:32
2023-10-03T12:32
2023-10-03T12:34
экономика
украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Украина получила 65 миллиардов долларов помощи от западных партнеров с февраля 2022 года, сообщила во вторник замминистра экономики страны Надежда Бигун. Минфин 28 сентября сообщил, что общий объем внешнего финансирования Украины в 2023 году составил 32,6 миллиарда долларов. "В целом от всех партнеров, по состоянию на конец сентября 2023 года, мы получили с начала года 32,5 миллиарда долларов, а с начала полномасштабного вторжения - это 65 миллиардов долларов. Все эти деньги идут на соцвыплаты, траты на восстановление", - сказала Бигун в эфире всеукраинского телемарафона. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900104245.html
https://ria.ru/20231003/khimiya-1900117360.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, денис шмыгаль
Экономика, Украина, Денис Шмыгаль
Минфин Украины подсчитал объем западной помощи с февраля 2022 года
Минфин Украины: Киев получил 65 миллиардов долларов помощи с февраля 2022 года
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Украина получила 65 миллиардов долларов помощи от западных партнеров с февраля 2022 года, сообщила во вторник замминистра экономики страны Надежда Бигун.
Минфин 28 сентября сообщил, что общий объем внешнего финансирования Украины в 2023 году составил 32,6 миллиарда долларов.
Экс-премьер считает, что Запад готовит почву для прекращения помощи Украине
"В целом от всех партнеров, по состоянию на конец сентября 2023 года, мы получили с начала года 32,5 миллиарда долларов, а с начала полномасштабного вторжения - это 65 миллиардов долларов. Все эти деньги идут на соцвыплаты, траты на восстановление", - сказала Бигун в эфире всеукраинского телемарафона.
Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль
отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
СМИ сообщили о разладе между ключевыми партнерами Украины