https://ria.ru/20231003/ukraina-1900141296.html

Минфин Украины подсчитал объем западной помощи с февраля 2022 года

Минфин Украины подсчитал объем западной помощи с февраля 2022 года - РИА Новости, 03.10.2023

Минфин Украины подсчитал объем западной помощи с февраля 2022 года

Украина получила 65 миллиардов долларов помощи от западных партнеров с февраля 2022 года, сообщила во вторник замминистра экономики страны Надежда Бигун. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:32

2023-10-03T12:32

2023-10-03T12:34

экономика

украина

денис шмыгаль

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Украина получила 65 миллиардов долларов помощи от западных партнеров с февраля 2022 года, сообщила во вторник замминистра экономики страны Надежда Бигун. Минфин 28 сентября сообщил, что общий объем внешнего финансирования Украины в 2023 году составил 32,6 миллиарда долларов. "В целом от всех партнеров, по состоянию на конец сентября 2023 года, мы получили с начала года 32,5 миллиарда долларов, а с начала полномасштабного вторжения - это 65 миллиардов долларов. Все эти деньги идут на соцвыплаты, траты на восстановление", - сказала Бигун в эфире всеукраинского телемарафона. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900104245.html

https://ria.ru/20231003/khimiya-1900117360.html

украина

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Дарья Буймова

экономика, украина, денис шмыгаль