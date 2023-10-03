https://ria.ru/20231003/ukraina-1900112325.html

Вагенкнехт снова призвала ЕС работать над прекращением огня на Украине

Вагенкнехт снова призвала ЕС работать над прекращением огня на Украине - РИА Новости, 03.10.2023

Вагенкнехт снова призвала ЕС работать над прекращением огня на Украине

Немецкий политик и член бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт в очередной раз призвала ЕС работать над прекращением огня на Украине вместо продолжения... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:41

2023-10-03T10:41

2023-10-03T11:51

в мире

украина

сара вагенкнехт

джо байден

нато

евросоюз

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150517/73/1505177352_0:0:4573:2573_1920x0_80_0_0_780b93ecaa1a1d275f8ed0d6df11ad44.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Немецкий политик и член бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт в очередной раз призвала ЕС работать над прекращением огня на Украине вместо продолжения поставок оружия Киеву на фоне последних политических событий в США. В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. "Вместо того, чтобы тратить миллиарды на поставки оружия и теперь нести за США издержки за опосредованную войну, ЕС должен, наконец, учитывать интересы своих граждан и выступить за немедленное прекращение огня", - написала Вагенкнехт на своей странице в Facebook*. Она добавила, что гораздо разумнее было бы вкладывать деньги в восстановление Украины после достижения соглашения о прекращении огня, что также позволило бы вернуться домой миллионам беженцев. Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ, согласно недавнему опросу. При этом в последнее время ходят слухи о ее планах создания новой партии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230914/es-1896325931.html

https://ria.ru/20230927/reeksport-1898987479.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сара вагенкнехт, джо байден, нато, евросоюз, сергей лавров, россия, сша