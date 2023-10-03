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Вагенкнехт снова призвала ЕС работать над прекращением огня на Украине - РИА Новости, 03.10.2023
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10:41 03.10.2023 (обновлено: 11:51 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900112325.html
Вагенкнехт снова призвала ЕС работать над прекращением огня на Украине
Вагенкнехт снова призвала ЕС работать над прекращением огня на Украине - РИА Новости, 03.10.2023
Вагенкнехт снова призвала ЕС работать над прекращением огня на Украине
Немецкий политик и член бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт в очередной раз призвала ЕС работать над прекращением огня на Украине вместо продолжения... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:41
2023-10-03T11:51
в мире
украина
сара вагенкнехт
джо байден
нато
евросоюз
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Немецкий политик и член бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт в очередной раз призвала ЕС работать над прекращением огня на Украине вместо продолжения поставок оружия Киеву на фоне последних политических событий в США. В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. "Вместо того, чтобы тратить миллиарды на поставки оружия и теперь нести за США издержки за опосредованную войну, ЕС должен, наконец, учитывать интересы своих граждан и выступить за немедленное прекращение огня", - написала Вагенкнехт на своей странице в Facebook*. Она добавила, что гораздо разумнее было бы вкладывать деньги в восстановление Украины после достижения соглашения о прекращении огня, что также позволило бы вернуться домой миллионам беженцев. Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ, согласно недавнему опросу. При этом в последнее время ходят слухи о ее планах создания новой партии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230914/es-1896325931.html
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в мире, украина, сара вагенкнехт, джо байден, нато, евросоюз, сергей лавров, россия, сша
В мире, Украина, Сара Вагенкнехт, Джо Байден, НАТО, Евросоюз, Сергей Лавров, Россия, США
Вагенкнехт снова призвала ЕС работать над прекращением огня на Украине

Вагенкнехт призвала вместо поставок оружия Киеву работать над прекращением огня

© AFP 2023 / John MacdougallЖенщины проходят мимо предвыборного плаката с кандидатом от Левой партии в Берлине
Женщины проходят мимо предвыборного плаката с кандидатом от Левой партии в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AFP 2023 / John Macdougall
Женщины проходят мимо предвыборного плаката с кандидатом от Левой партии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Немецкий политик и член бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт в очередной раз призвала ЕС работать над прекращением огня на Украине вместо продолжения поставок оружия Киеву на фоне последних политических событий в США.
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
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"Вместо того, чтобы тратить миллиарды на поставки оружия и теперь нести за США издержки за опосредованную войну, ЕС должен, наконец, учитывать интересы своих граждан и выступить за немедленное прекращение огня", - написала Вагенкнехт на своей странице в Facebook*.
Она добавила, что гораздо разумнее было бы вкладывать деньги в восстановление Украины после достижения соглашения о прекращении огня, что также позволило бы вернуться домой миллионам беженцев.
Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ, согласно недавнему опросу. При этом в последнее время ходят слухи о ее планах создания новой партии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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