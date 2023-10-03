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Эксперт призвал не рассчитывать на усталость Запада от конфликта на Украине - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:39 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900111682.html
Эксперт призвал не рассчитывать на усталость Запада от конфликта на Украине
Эксперт призвал не рассчитывать на усталость Запада от конфликта на Украине - РИА Новости, 03.10.2023
Эксперт призвал не рассчитывать на усталость Запада от конфликта на Украине
Существующие противоречия в американских элитах по вопросу военной помощи Украине не повлияют в ближайшие годы на консолидированный стратегический курс на... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:39
2023-10-03T10:39
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
игорь коротченко
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Существующие противоречия в американских элитах по вопросу военной помощи Украине не повлияют в ближайшие годы на консолидированный стратегический курс на поставки Киеву все новых, более совершенных систем вооружений, России опасно рассчитывать на усталость Запада от конфликта, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Так он прокомментировал заявление представителя госдепа Мэтта Миллера о том, что США заморозили долгосрочные контрактные проекты с Украиной из-за отсутствия согласованной конгрессом помощи Киеву, а также сообщение РИА Новости со ссылкой на источник в американской администрации, согласно которому у страны есть еще 5,4 миллиарда долларов из имеющихся запасов для военной помощи Киеву. "Масштабы поставок оружия США Киеву будут только увеличиваться. В ближайшее время Украина получит дальнобойные ракетные системы, с помощью которых она сможет наносить удары по объектам ключевой транспортной и логистической инфраструктуры в Крыму и других субъектах РФ. Нам в свете последних сообщений о противоречиях на Западе ни в коем случае нельзя убаюкивать себя напрасными надеждами и иллюзиями, что поддержка эта прекратится", - сказал Коротченко. Аналитик подчеркнул, что заморозка долгосрочных оружейных контрактов США с Украиной – это "не более чем технический вопрос, который так или иначе будет решён". "Есть консолидированная позиция США и Евросоюза, что как минимум в течение ближайших трёх лет объемы поставок вооружений и военной техники Украине будут сохраняться и иметь тенденцию к нарастанию. Нам категорически не надо думать, что от Украины откажутся - это неверное стратегическое целеполагание", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900107953.html
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html
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безопасность, украина, россия, игорь коротченко, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Игорь Коротченко, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эксперт призвал не рассчитывать на усталость Запада от конфликта на Украине

Коротченко: противоречия на Западе не повлияют на поставки оружия Украине

© Фото из личного архива Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко
© Фото из личного архива
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Существующие противоречия в американских элитах по вопросу военной помощи Украине не повлияют в ближайшие годы на консолидированный стратегический курс на поставки Киеву все новых, более совершенных систем вооружений, России опасно рассчитывать на усталость Запада от конфликта, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал заявление представителя госдепа Мэтта Миллера о том, что США заморозили долгосрочные контрактные проекты с Украиной из-за отсутствия согласованной конгрессом помощи Киеву, а также сообщение РИА Новости со ссылкой на источник в американской администрации, согласно которому у страны есть еще 5,4 миллиарда долларов из имеющихся запасов для военной помощи Киеву.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
СМИ: Запад больше не может без риска для себя снабжать Киев оружием
Вчера, 10:15
"Масштабы поставок оружия США Киеву будут только увеличиваться. В ближайшее время Украина получит дальнобойные ракетные системы, с помощью которых она сможет наносить удары по объектам ключевой транспортной и логистической инфраструктуры в Крыму и других субъектах РФ. Нам в свете последних сообщений о противоречиях на Западе ни в коем случае нельзя убаюкивать себя напрасными надеждами и иллюзиями, что поддержка эта прекратится", - сказал Коротченко.
Аналитик подчеркнул, что заморозка долгосрочных оружейных контрактов США с Украиной – это "не более чем технический вопрос, который так или иначе будет решён".
"Есть консолидированная позиция США и Евросоюза, что как минимум в течение ближайших трёх лет объемы поставок вооружений и военной техники Украине будут сохраняться и иметь тенденцию к нарастанию. Нам категорически не надо думать, что от Украины откажутся - это неверное стратегическое целеполагание", - отметил собеседник агентства.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Европейцы напели Киеву романсы про финансы, но денег не дали
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияИгорь КоротченкоСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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