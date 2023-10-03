https://ria.ru/20231003/ukraina-1900110131.html

Министр энергетики Украины пожаловался на медленные закупки оборудования

Министр энергетики Украины пожаловался на медленные закупки оборудования - РИА Новости, 03.10.2023

Министр энергетики Украины пожаловался на медленные закупки оборудования

Процесс закупок оборудования для энергетической системы Украины, которые проводят международные организации, очень медленный, заявил министр энергетики страны... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:31

2023-10-03T10:31

2023-10-03T10:51

в мире

украина

герман галущенко

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Процесс закупок оборудования для энергетической системы Украины, которые проводят международные организации, очень медленный, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко изданию Economist. Согласно изданию Economist, которая ссылается на министра, энергетическая система Украины более уязвима, чем в прошлом году: запасного оборудования мало, избытка производственных мощностей нет. "Союзники Украины выделили деньги, но большая их часть направляется через международные финансовые организации. Их процессы закупок оборудования очень медленные..., поэтому он (Галущенко) просит их придерживаться "подхода военного времени" для ускорения процессов", - говорится в сообщении журнала. По мнению министра, удары по украинской инфраструктуре также обеспечили россиян новым опытом. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230926/energetika-1898832640.html

https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892739737.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, герман галущенко, вооруженные силы рф