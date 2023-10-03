https://ria.ru/20231003/ukraina-1900110131.html
Министр энергетики Украины пожаловался на медленные закупки оборудования
Министр энергетики Украины пожаловался на медленные закупки оборудования - РИА Новости, 03.10.2023
Министр энергетики Украины пожаловался на медленные закупки оборудования
Процесс закупок оборудования для энергетической системы Украины, которые проводят международные организации, очень медленный, заявил министр энергетики страны... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:31
2023-10-03T10:31
2023-10-03T10:51
в мире
украина
герман галущенко
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Процесс закупок оборудования для энергетической системы Украины, которые проводят международные организации, очень медленный, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко изданию Economist. Согласно изданию Economist, которая ссылается на министра, энергетическая система Украины более уязвима, чем в прошлом году: запасного оборудования мало, избытка производственных мощностей нет. "Союзники Украины выделили деньги, но большая их часть направляется через международные финансовые организации. Их процессы закупок оборудования очень медленные..., поэтому он (Галущенко) просит их придерживаться "подхода военного времени" для ускорения процессов", - говорится в сообщении журнала. По мнению министра, удары по украинской инфраструктуре также обеспечили россиян новым опытом. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230926/energetika-1898832640.html
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892739737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, герман галущенко, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Герман Галущенко, Вооруженные силы РФ
Министр энергетики Украины пожаловался на медленные закупки оборудования
Министр энергетики Украины пожаловался на закупки оборудования на Западе