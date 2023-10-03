https://ria.ru/20231003/ukraina-1900107953.html

СМИ: Запад больше не может без риска для себя снабжать Киев оружием

СМИ: Запад больше не может без риска для себя снабжать Киев оружием - РИА Новости, 03.10.2023

СМИ: Запад больше не может без риска для себя снабжать Киев оружием

Страны Запада передали Украине все оружие, отсутствие которого не угрожает их собственной обороноспособности, и дальше не могут продолжать снабжать Киев из... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:15

2023-10-03T10:15

2023-10-03T10:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Страны Запада передали Украине все оружие, отсутствие которого не угрожает их собственной обороноспособности, и дальше не могут продолжать снабжать Киев из своих запасов, сообщило издание Politico со ссылкой на европейского чиновника. "Мы передали (Киеву – ред.) все, что бы не ставило под угрозу нашу собственную безопасность", - приводит издание слова источника. Он добавил, что Запад "не может продолжать снабжать Украину из своих собственных запасов". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр