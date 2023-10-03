https://ria.ru/20231003/ukraina-1900104245.html

Экс-премьер считает, что Запад готовит почву для прекращения помощи Украине

Экс-премьер считает, что Запад готовит почву для прекращения помощи Украине - РИА Новости, 03.10.2023

Экс-премьер считает, что Запад готовит почву для прекращения помощи Украине

Бывший премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале считает, что западные СМИ начали подготовку общественного мнения по поводу необходимости... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T09:52

2023-10-03T09:52

2023-10-03T09:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николай азаров (политик)

сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале считает, что западные СМИ начали подготовку общественного мнения по поводу необходимости прекратить предоставлять любую помощь Киеву. "В последнее время западные СМИ как будто сделали разворот на 180 градусов. Если раньше на бесчинства в Украине многие ведущие мировые издания закрывали глаза, то после перфоманса старого украинского нациста в канадском парламенте началась кампания по дискредитации киевского режима", - написал Азаров. По его словам, до этого западные СМИ не обращали внимания на тотальную коррупцию и отсутствие демократических процессов на Украине. "Все эти процессы похожи на подготовку общественного мнения к необходимости прекращения поставок какой-либо помощи Украине из-за тотальной коррупции и отсутствия демократических основ в стране", - отметил он. Белый дом в сентябре запросил у сената США на Украину 24 миллиарда долларов на 2024 финансовый год, то есть с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года. Однако сенат предложил согласовать 4,5 миллиарда долларов на помощь Украине для Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для госдепа. В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Согласно бюджету Украины на 2023 год, доходы государства должны составить около 1,33 триллиона гривен, или примерно 36 миллиардов долларов. Таким образом, неполученное финансирование составляет сумму в две трети от доходов страны за текущий год, или столько же, сколько страна зарабатывает за восемь месяцев и три дня.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html

https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899925912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, николай азаров (политик), сша, ситуация в днр и лнр