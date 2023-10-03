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На Запад. Украину ждет новый конфликт - РИА Новости, 03.10.2023
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05:59 03.10.2023 (обновлено: 17:17 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900087317.html
На Запад. Украину ждет новый конфликт
На Запад. Украину ждет новый конфликт - РИА Новости, 03.10.2023
На Запад. Украину ждет новый конфликт
Страны, принимающие беженцев с Украины, могут попытаться с их помощью решить свои демографические проблемы, что может стать источником напряженности между... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T05:59
2023-10-03T17:17
в мире
украина
европа
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Страны, принимающие беженцев с Украины, могут попытаться с их помощью решить свои демографические проблемы, что может стать источником напряженности между Киевом и его союзниками, говорится в статье Le Monde.Как заявил директор по исследованиям Французского института демографии Ален Блюм, эмиграция женщин является для Украины тревожной проблемой. "Почти 80% выездов приходится на женщин и детей, причем последние близки к призывному возрасту. Матери, как правило, хотят их защитить, что еще больше увеличит дефицит мужчин, которых можно будет призвать в армию в ближайшие три года", — указал он.Социолог из Университета Париж — Нантер Юлия Шукан отметила, что украинские дети интегрируются в системы образования принимающих стран, и их матери, скорее всего, останутся с ними.Как отмечает Le Monde, некоторые принимающие украинцев страны, вероятно, попытаются оставить их у себя, чтобы решить свои собственные демографические проблемы. "Это может стать источником напряженности между Киевом и его европейскими союзниками", — говорится в статье.При этом демограф из Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун заявил, что в этом вопросе Киеву следует действовать, предлагая "достойные послевоенные условия, принимая европейскую модель демократического и экономического развития и проводя привлекательную миграционную политику".Он добавил, что за три десятилетия независимости Украина уже потеряла десять миллионов человек населения. "Это очень быстрые темпы снижения", — предупредил демограф.Ранее академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила о риске попадания страны в "спираль смерти" из-за демографического кризиса. В конце июля аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных на Украине, сообщил, что рождаемость в стране достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899849349.html
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в мире, украина, европа
В мире, Украина, Европа
На Запад. Украину ждет новый конфликт

Le Monde: демография может статьи источником конфликта Украины и Запада

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Страны, принимающие беженцев с Украины, могут попытаться с их помощью решить свои демографические проблемы, что может стать источником напряженности между Киевом и его союзниками, говорится в статье Le Monde.
Как заявил директор по исследованиям Французского института демографии Ален Блюм, эмиграция женщин является для Украины тревожной проблемой. "Почти 80% выездов приходится на женщин и детей, причем последние близки к призывному возрасту. Матери, как правило, хотят их защитить, что еще больше увеличит дефицит мужчин, которых можно будет призвать в армию в ближайшие три года", — указал он.
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Социолог из Университета Париж — Нантер Юлия Шукан отметила, что украинские дети интегрируются в системы образования принимающих стран, и их матери, скорее всего, останутся с ними.
Как отмечает Le Monde, некоторые принимающие украинцев страны, вероятно, попытаются оставить их у себя, чтобы решить свои собственные демографические проблемы. "Это может стать источником напряженности между Киевом и его европейскими союзниками", — говорится в статье.
При этом демограф из Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун заявил, что в этом вопросе Киеву следует действовать, предлагая "достойные послевоенные условия, принимая европейскую модель демократического и экономического развития и проводя привлекательную миграционную политику".
Он добавил, что за три десятилетия независимости Украина уже потеряла десять миллионов человек населения. "Это очень быстрые темпы снижения", — предупредил демограф.
Ранее академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила о риске попадания страны в "спираль смерти" из-за демографического кризиса. В конце июля аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных на Украине, сообщил, что рождаемость в стране достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
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