https://ria.ru/20231003/ukraina-1900083697.html
Подсчитана сумма, потерянная Украиной из-за отказа США выделить ей помощь
Подсчитана сумма, потерянная Украиной из-за отказа США выделить ей помощь - РИА Новости, 03.10.2023
Подсчитана сумма, потерянная Украиной из-за отказа США выделить ей помощь
Украина лишилась 24 миллиардов долларов из-за отказа США включить помощь Киеву в свой временный бюджет — это столько же, сколько страна заработала бы за восемь... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T04:05
2023-10-03T04:05
2023-10-03T09:23
джо байден
пентагон
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c5441dadacba9e61a705eac6d46f8bf1.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украина лишилась 24 миллиардов долларов из-за отказа США включить помощь Киеву в свой временный бюджет — это столько же, сколько страна заработала бы за восемь месяцев, следует из анализа РИА Новости данных бюджета республики.Белый дом в сентябре запросил у сената США на Украину 24 миллиарда долларов на 2024-й финансовый год: с 1 октября 2023-го до 30 сентября 2024 года. Но сенат урезал эту сумму до 4,5 миллиарда долларов на помощь Украине для Пентагона и 1,65 миллиарда — для Госдепа.В воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в документе не предусмотрено выделение средств на нужды Киева. В бюджет Украины на 2023 год заложены доходы на уровне около 1,33 триллиона гривен, или примерно 36 миллиардов долларов. Таким образом, неполученное финансирование составляет две трети от доходов страны за текущий год, или столько же, сколько Киев зарабатывает за восемь месяцев и три дня.
https://ria.ru/20231001/makkarti-1899786783.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33f31598ef1ae5f7fce9216d0b5c1f41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, пентагон, украина, сша
Джо Байден, Пентагон, Украина, США
Подсчитана сумма, потерянная Украиной из-за отказа США выделить ей помощь
Киев потерял сумму в две трети доходов из-за отказа США включить помощь в бюджет