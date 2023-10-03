https://ria.ru/20231003/ukraina-1900083697.html

Подсчитана сумма, потерянная Украиной из-за отказа США выделить ей помощь

Подсчитана сумма, потерянная Украиной из-за отказа США выделить ей помощь - РИА Новости, 03.10.2023

Подсчитана сумма, потерянная Украиной из-за отказа США выделить ей помощь

Украина лишилась 24 миллиардов долларов из-за отказа США включить помощь Киеву в свой временный бюджет — это столько же, сколько страна заработала бы за восемь... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T04:05

2023-10-03T04:05

2023-10-03T09:23

джо байден

пентагон

украина

сша

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украина лишилась 24 миллиардов долларов из-за отказа США включить помощь Киеву в свой временный бюджет — это столько же, сколько страна заработала бы за восемь месяцев, следует из анализа РИА Новости данных бюджета республики.Белый дом в сентябре запросил у сената США на Украину 24 миллиарда долларов на 2024-й финансовый год: с 1 октября 2023-го до 30 сентября 2024 года. Но сенат урезал эту сумму до 4,5 миллиарда долларов на помощь Украине для Пентагона и 1,65 миллиарда — для Госдепа.В воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в документе не предусмотрено выделение средств на нужды Киева. В бюджет Украины на 2023 год заложены доходы на уровне около 1,33 триллиона гривен, или примерно 36 миллиардов долларов. Таким образом, неполученное финансирование составляет две трети от доходов страны за текущий год, или столько же, сколько Киев зарабатывает за восемь месяцев и три дня.

https://ria.ru/20231001/makkarti-1899786783.html

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джо байден, пентагон, украина, сша