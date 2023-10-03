Рейтинг@Mail.ru
Подсчитана сумма, потерянная Украиной из-за отказа США выделить ей помощь - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 03.10.2023 (обновлено: 09:23 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900083697.html
Подсчитана сумма, потерянная Украиной из-за отказа США выделить ей помощь
Подсчитана сумма, потерянная Украиной из-за отказа США выделить ей помощь - РИА Новости, 03.10.2023
Подсчитана сумма, потерянная Украиной из-за отказа США выделить ей помощь
Украина лишилась 24 миллиардов долларов из-за отказа США включить помощь Киеву в свой временный бюджет — это столько же, сколько страна заработала бы за восемь... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T04:05
2023-10-03T09:23
джо байден
пентагон
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c5441dadacba9e61a705eac6d46f8bf1.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украина лишилась 24 миллиардов долларов из-за отказа США включить помощь Киеву в свой временный бюджет — это столько же, сколько страна заработала бы за восемь месяцев, следует из анализа РИА Новости данных бюджета республики.Белый дом в сентябре запросил у сената США на Украину 24 миллиарда долларов на 2024-й финансовый год: с 1 октября 2023-го до 30 сентября 2024 года. Но сенат урезал эту сумму до 4,5 миллиарда долларов на помощь Украине для Пентагона и 1,65 миллиарда — для Госдепа.В воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в документе не предусмотрено выделение средств на нужды Киева. В бюджет Украины на 2023 год заложены доходы на уровне около 1,33 триллиона гривен, или примерно 36 миллиардов долларов. Таким образом, неполученное финансирование составляет две трети от доходов страны за текущий год, или столько же, сколько Киев зарабатывает за восемь месяцев и три дня.
https://ria.ru/20231001/makkarti-1899786783.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33f31598ef1ae5f7fce9216d0b5c1f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, пентагон, украина, сша
Джо Байден, Пентагон, Украина, США
Подсчитана сумма, потерянная Украиной из-за отказа США выделить ей помощь

Киев потерял сумму в две трети доходов из-за отказа США включить помощь в бюджет

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗнак "Въезд запрещен" и флаг Украины
Знак Въезд запрещен и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Знак "Въезд запрещен" и флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украина лишилась 24 миллиардов долларов из-за отказа США включить помощь Киеву в свой временный бюджет — это столько же, сколько страна заработала бы за восемь месяцев, следует из анализа РИА Новости данных бюджета республики.
Белый дом в сентябре запросил у сената США на Украину 24 миллиарда долларов на 2024-й финансовый год: с 1 октября 2023-го до 30 сентября 2024 года. Но сенат урезал эту сумму до 4,5 миллиарда долларов на помощь Украине для Пентагона и 1,65 миллиарда — для Госдепа.
В воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в документе не предусмотрено выделение средств на нужды Киева.
В бюджет Украины на 2023 год заложены доходы на уровне около 1,33 триллиона гривен, или примерно 36 миллиардов долларов. Таким образом, неполученное финансирование составляет две трети от доходов страны за текущий год, или столько же, сколько Киев зарабатывает за восемь месяцев и три дня.
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Маккарти заявил, что защита границы США важнее помощи Украине
1 октября, 18:46
 
Джо БайденПентагонУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала