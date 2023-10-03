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Полное истощение. Украину предупредили о смертельной ловушке Путина - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:24 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900078780.html
Полное истощение. Украину предупредили о смертельной ловушке Путина
Полное истощение. Украину предупредили о смертельной ловушке Путина - РИА Новости, 03.10.2023
Полное истощение. Украину предупредили о смертельной ловушке Путина
Продолжение контрнаступления приведет к истощению ресурсов ВСУ, а затягивание конфликта — к еще большему сокращению населения Украины из-за дополнительной... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T01:24
2023-10-03T01:24
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Продолжение контрнаступления приведет к истощению ресурсов ВСУ, а затягивание конфликта — к еще большему сокращению населения Украины из-за дополнительной эмиграции, об этом предупредил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для журнала Responsible Statecraft."Контрнаступление прошло неудачно. Если Украина продолжит атаковать мощные российские оборонительные линии, она рискует истощить свои все более скудные человеческие ресурсы и арсеналы боеприпасов до такой степени, что может стать уязвимой для новых наступлений России", — написал эксперт.По мнению Биба, затягивание конфликта также не входит в интересы Киева из-за негативных последствий для социально-экономического положения всей страны."Если не считать прорыва России на поле боя, мы должны также учитывать потенциальное влияние на Украину длительного тупика. Сам Зеленский также предупредил, что длительная война на истощение будет означать "развилку дорог для Украины" и "полностью милитаризованную экономику". Уже потеряв миллионы людей, бегущих в Европу и Россию, Украина потеряет еще больше людей, как на передовой, так и из-за эмиграции", — отметил эксперт.По словам аналитика, слабеющая Украина будет становится все более зависимой от западных стран из-за невозможности самостоятельно удовлетворять потребности "стареющего и искалеченного военными действиями населения".Как отмечали ранее в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20231002/ukraina-1900066092.html
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в мире, сша, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Полное истощение. Украину предупредили о смертельной ловушке Путина

Экс-аналитик ЦРУ Биб: Украина проиграет как атакуя, так и затягивая конфликт

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Продолжение контрнаступления приведет к истощению ресурсов ВСУ, а затягивание конфликта — к еще большему сокращению населения Украины из-за дополнительной эмиграции, об этом предупредил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для журнала Responsible Statecraft.
"Контрнаступление прошло неудачно. Если Украина продолжит атаковать мощные российские оборонительные линии, она рискует истощить свои все более скудные человеческие ресурсы и арсеналы боеприпасов до такой степени, что может стать уязвимой для новых наступлений России", — написал эксперт.
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По мнению Биба, затягивание конфликта также не входит в интересы Киева из-за негативных последствий для социально-экономического положения всей страны.
«
"Если не считать прорыва России на поле боя, мы должны также учитывать потенциальное влияние на Украину длительного тупика. Сам Зеленский также предупредил, что длительная война на истощение будет означать "развилку дорог для Украины" и "полностью милитаризованную экономику". Уже потеряв миллионы людей, бегущих в Европу и Россию, Украина потеряет еще больше людей, как на передовой, так и из-за эмиграции", — отметил эксперт.
По словам аналитика, слабеющая Украина будет становится все более зависимой от западных стран из-за невозможности самостоятельно удовлетворять потребности "стареющего и искалеченного военными действиями населения".
Как отмечали ранее в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияКиевВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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