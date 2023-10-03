Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области в рамках учений привели в готовность 64 объекта ГО - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:46 03.10.2023 (обновлено: 16:48 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/ucheniya-1900210823.html
В Калужской области в рамках учений привели в готовность 64 объекта ГО
В Калужской области в рамках учений привели в готовность 64 объекта ГО - РИА Новости, 03.10.2023
В Калужской области в рамках учений привели в готовность 64 объекта ГО
В Калужской области в рамках штабной тренировки по гражданской обороне, проводимой под руководством МЧС, приведены в готовность все 64 объекта гражданской... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:46
2023-10-03T16:48
калужская область
безопасность
калужская область
россия
владислав шапша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/99/1560969918_0:155:1500:999_1920x0_80_0_0_b5a9b677c2139e9ebf0fa418e5a0a9c2.jpg
КАЛУГА, 3 окт – РИА Новости. В Калужской области в рамках штабной тренировки по гражданской обороне, проводимой под руководством МЧС, приведены в готовность все 64 объекта гражданской обороны, сообщил губернатор Владислав Шапша. Крупномасштабная тренировка по гражданской обороне под руководством МЧС России началась во вторник во всех федеральных органах исполнительной власти и регионах России. По данным правительства Калужской области, губернатор Владислав Шапша принял участие в предваряющем учения Всероссийском селекторном совещании. Шапша доложил о готовности органов управления и сил гражданской обороны Калужской области к участию в штабной тренировке. По его словам, в регионе выполнен комплекс подготовительных мероприятий, утвержден план проведения учений. Запланировано большое количество практических мер, ведется оперативный сбор и обмен информацией. "Мы отработаем развертывание и подготовку к действиям по назначению постов радиохимического наблюдения, станций специальной обработки техники и одежды, пунктов питания и выдачи средств индивидуальной защиты, сборных эвакопунктов. В готовность приводятся все 64 объекта гражданской обороны", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. В рамках тренировки в организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне, пройдет смотр готовности защитных сооружений к укрытию работающего персонала. С учетом современных угроз и опасностей будут отработаны действия по использованию заглубленных помещений и подземных сооружений для укрытия населения, информирует областное правительство. В Калужской области запланированы показные занятия по развертыванию сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения. 4 октября техническую проверку пройдет система экстренного оповещения населения об угрозах военного времени и чрезвычайных ситуациях.
https://ria.ru/20230926/memorial-1898811450.html
https://ria.ru/20230921/spetsialisty-1897895881.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/99/1560969918_0:0:1332:999_1920x0_80_0_0_8c11457cf2981449e24b576a8080eacc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, калужская область, россия, владислав шапша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Калужская область, Безопасность, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

В Калужской области в рамках учений привели в готовность 64 объекта ГО

© РИА Новости / Александр ПирагисШевроны МЧС России на униформе сотрудника
Шевроны МЧС России на униформе сотрудника - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
Шевроны МЧС России на униформе сотрудника. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 3 окт – РИА Новости. В Калужской области в рамках штабной тренировки по гражданской обороне, проводимой под руководством МЧС, приведены в готовность все 64 объекта гражданской обороны, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Крупномасштабная тренировка по гражданской обороне под руководством МЧС России началась во вторник во всех федеральных органах исполнительной власти и регионах России.
Малоярославец - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Дороги к военным мемориалам отремонтировали в Калужской области
26 сентября, 19:06
По данным правительства Калужской области, губернатор Владислав Шапша принял участие в предваряющем учения Всероссийском селекторном совещании. Шапша доложил о готовности органов управления и сил гражданской обороны Калужской области к участию в штабной тренировке. По его словам, в регионе выполнен комплекс подготовительных мероприятий, утвержден план проведения учений. Запланировано большое количество практических мер, ведется оперативный сбор и обмен информацией.
«
"Мы отработаем развертывание и подготовку к действиям по назначению постов радиохимического наблюдения, станций специальной обработки техники и одежды, пунктов питания и выдачи средств индивидуальной защиты, сборных эвакопунктов. В готовность приводятся все 64 объекта гражданской обороны", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
В рамках тренировки в организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне, пройдет смотр готовности защитных сооружений к укрытию работающего персонала. С учетом современных угроз и опасностей будут отработаны действия по использованию заглубленных помещений и подземных сооружений для укрытия населения, информирует областное правительство.
В Калужской области запланированы показные занятия по развертыванию сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения. 4 октября техническую проверку пройдет система экстренного оповещения населения об угрозах военного времени и чрезвычайных ситуациях.
Калужская область - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Шапша: через семь лет Калужской области потребуются 64 тысячи специалистов
21 сентября, 21:56
 
Калужская областьБезопасностьКалужская областьРоссияВладислав ШапшаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала