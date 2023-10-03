https://ria.ru/20231003/ucheniya-1900210823.html
В Калужской области в рамках учений привели в готовность 64 объекта ГО
В Калужской области в рамках учений привели в готовность 64 объекта ГО - РИА Новости, 03.10.2023
В Калужской области в рамках учений привели в готовность 64 объекта ГО
В Калужской области в рамках штабной тренировки по гражданской обороне, проводимой под руководством МЧС, приведены в готовность все 64 объекта гражданской... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:46
2023-10-03T16:46
2023-10-03T16:48
калужская область
безопасность
калужская область
россия
владислав шапша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛУГА, 3 окт – РИА Новости. В Калужской области в рамках штабной тренировки по гражданской обороне, проводимой под руководством МЧС, приведены в готовность все 64 объекта гражданской обороны, сообщил губернатор Владислав Шапша. Крупномасштабная тренировка по гражданской обороне под руководством МЧС России началась во вторник во всех федеральных органах исполнительной власти и регионах России. По данным правительства Калужской области, губернатор Владислав Шапша принял участие в предваряющем учения Всероссийском селекторном совещании. Шапша доложил о готовности органов управления и сил гражданской обороны Калужской области к участию в штабной тренировке. По его словам, в регионе выполнен комплекс подготовительных мероприятий, утвержден план проведения учений. Запланировано большое количество практических мер, ведется оперативный сбор и обмен информацией. "Мы отработаем развертывание и подготовку к действиям по назначению постов радиохимического наблюдения, станций специальной обработки техники и одежды, пунктов питания и выдачи средств индивидуальной защиты, сборных эвакопунктов. В готовность приводятся все 64 объекта гражданской обороны", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. В рамках тренировки в организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне, пройдет смотр готовности защитных сооружений к укрытию работающего персонала. С учетом современных угроз и опасностей будут отработаны действия по использованию заглубленных помещений и подземных сооружений для укрытия населения, информирует областное правительство. В Калужской области запланированы показные занятия по развертыванию сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения. 4 октября техническую проверку пройдет система экстренного оповещения населения об угрозах военного времени и чрезвычайных ситуациях.
https://ria.ru/20230926/memorial-1898811450.html
https://ria.ru/20230921/spetsialisty-1897895881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, калужская область, россия, владислав шапша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Калужская область, Безопасность, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
КАЛУГА, 3 окт – РИА Новости. В Калужской области в рамках штабной тренировки по гражданской обороне, проводимой под руководством МЧС, приведены в готовность все 64 объекта гражданской обороны, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Крупномасштабная тренировка по гражданской обороне под руководством МЧС России
началась во вторник во всех федеральных органах исполнительной власти и регионах России.
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По данным правительства Калужской области, губернатор Владислав Шапша принял участие в предваряющем учения Всероссийском селекторном совещании. Шапша доложил о готовности органов управления и сил гражданской обороны Калужской области к участию в штабной тренировке. По его словам, в регионе выполнен комплекс подготовительных мероприятий, утвержден план проведения учений. Запланировано большое количество практических мер, ведется оперативный сбор и обмен информацией.
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"Мы отработаем развертывание и подготовку к действиям по назначению постов радиохимического наблюдения, станций специальной обработки техники и одежды, пунктов питания и выдачи средств индивидуальной защиты, сборных эвакопунктов. В готовность приводятся все 64 объекта гражданской обороны", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
В рамках тренировки в организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне, пройдет смотр готовности защитных сооружений к укрытию работающего персонала. С учетом современных угроз и опасностей будут отработаны действия по использованию заглубленных помещений и подземных сооружений для укрытия населения, информирует областное правительство.
В Калужской области запланированы показные занятия по развертыванию сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения. 4 октября техническую проверку пройдет система экстренного оповещения населения об угрозах военного времени и чрезвычайных ситуациях.
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