https://ria.ru/20231003/uchastniki-1900211390.html

В Дагестане у участников перестрелки с двумя убитыми изъяли оружие

В Дагестане у участников перестрелки с двумя убитыми изъяли оружие - РИА Новости, 03.10.2023

В Дагестане у участников перестрелки с двумя убитыми изъяли оружие

Следователи провели 10 обысков у участников массовой драки и перестрелки в Левашинском районе Дагестане, в ходе которой погибли два человека, и изъяли оружие и... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:49

2023-10-03T16:49

2023-10-03T16:49

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

левашинский район

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МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Следователи провели 10 обысков у участников массовой драки и перестрелки в Левашинском районе Дагестане, в ходе которой погибли два человека, и изъяли оружие и боеприпасы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Вечером 27 сентября на окраине села Леваши произошла перестрелка, в результате которой убиты два человека, в том числе сотрудник полиции – начальник тыла Левашинского отдела полиции. Еще трое были госпитализированы с огнестрельными ранениями. МВД сообщало о задержании всех причастных к перестрелке, а основного подозреваемого, 35-летнего жителя этого села, арестовал суд. "Сегодня (3 октября) в рамках расследования уголовного дела следователи провели 10 обысков у участников конфликта. В ходе обысков изъято незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела", – говорится в сообщении. По данным МВД Дагестана, конфликт изначально произошел между двумя молодыми людьми, затем были привлечены родственники с обеих сторон – более 25 человек. Они направились для разбирательства на пустырь рядом с местным аэродромом, где словесная перепалка переросла в драку. Один из ее участников начал стрелять из пистолета по людям, в ответ на это другой мужчина достал автомат и открыл по толпе стрельбу. Сотрудник полиции, который приехал урегулировать конфликт, погиб от выстрела в голову.

https://ria.ru/20231002/pensionerka-1899981237.html

https://ria.ru/20230927/srok-1899042623.html

россия

левашинский район

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, левашинский район