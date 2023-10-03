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В Дагестане у участников перестрелки с двумя убитыми изъяли оружие - РИА Новости, 03.10.2023
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16:49 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/uchastniki-1900211390.html
В Дагестане у участников перестрелки с двумя убитыми изъяли оружие
В Дагестане у участников перестрелки с двумя убитыми изъяли оружие - РИА Новости, 03.10.2023
В Дагестане у участников перестрелки с двумя убитыми изъяли оружие
Следователи провели 10 обысков у участников массовой драки и перестрелки в Левашинском районе Дагестане, в ходе которой погибли два человека, и изъяли оружие и... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:49
2023-10-03T16:49
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
левашинский район
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МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Следователи провели 10 обысков у участников массовой драки и перестрелки в Левашинском районе Дагестане, в ходе которой погибли два человека, и изъяли оружие и боеприпасы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Вечером 27 сентября на окраине села Леваши произошла перестрелка, в результате которой убиты два человека, в том числе сотрудник полиции – начальник тыла Левашинского отдела полиции. Еще трое были госпитализированы с огнестрельными ранениями. МВД сообщало о задержании всех причастных к перестрелке, а основного подозреваемого, 35-летнего жителя этого села, арестовал суд. "Сегодня (3 октября) в рамках расследования уголовного дела следователи провели 10 обысков у участников конфликта. В ходе обысков изъято незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела", – говорится в сообщении. По данным МВД Дагестана, конфликт изначально произошел между двумя молодыми людьми, затем были привлечены родственники с обеих сторон – более 25 человек. Они направились для разбирательства на пустырь рядом с местным аэродромом, где словесная перепалка переросла в драку. Один из ее участников начал стрелять из пистолета по людям, в ответ на это другой мужчина достал автомат и открыл по толпе стрельбу. Сотрудник полиции, который приехал урегулировать конфликт, погиб от выстрела в голову.
https://ria.ru/20231002/pensionerka-1899981237.html
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россия
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, левашинский район
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Левашинский район
В Дагестане у участников перестрелки с двумя убитыми изъяли оружие

В Дагестане у участников перестрелки с двумя убитыми изъяли оружие и боеприпасы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Следователи провели 10 обысков у участников массовой драки и перестрелки в Левашинском районе Дагестане, в ходе которой погибли два человека, и изъяли оружие и боеприпасы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Вечером 27 сентября на окраине села Леваши произошла перестрелка, в результате которой убиты два человека, в том числе сотрудник полиции – начальник тыла Левашинского отдела полиции. Еще трое были госпитализированы с огнестрельными ранениями. МВД сообщало о задержании всех причастных к перестрелке, а основного подозреваемого, 35-летнего жителя этого села, арестовал суд.
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"Сегодня (3 октября) в рамках расследования уголовного дела следователи провели 10 обысков у участников конфликта. В ходе обысков изъято незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела", – говорится в сообщении.
По данным МВД Дагестана, конфликт изначально произошел между двумя молодыми людьми, затем были привлечены родственники с обеих сторон – более 25 человек. Они направились для разбирательства на пустырь рядом с местным аэродромом, где словесная перепалка переросла в драку. Один из ее участников начал стрелять из пистолета по людям, в ответ на это другой мужчина достал автомат и открыл по толпе стрельбу. Сотрудник полиции, который приехал урегулировать конфликт, погиб от выстрела в голову.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЛевашинский район
 
 
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