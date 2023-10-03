В Дагестане у участников перестрелки с двумя убитыми изъяли оружие
В Дагестане у участников перестрелки с двумя убитыми изъяли оружие и боеприпасы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Следователи провели 10 обысков у участников массовой драки и перестрелки в Левашинском районе Дагестане, в ходе которой погибли два человека, и изъяли оружие и боеприпасы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Вечером 27 сентября на окраине села Леваши произошла перестрелка, в результате которой убиты два человека, в том числе сотрудник полиции – начальник тыла Левашинского отдела полиции. Еще трое были госпитализированы с огнестрельными ранениями. МВД сообщало о задержании всех причастных к перестрелке, а основного подозреваемого, 35-летнего жителя этого села, арестовал суд.
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"Сегодня (3 октября) в рамках расследования уголовного дела следователи провели 10 обысков у участников конфликта. В ходе обысков изъято незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела", – говорится в сообщении.
По данным МВД Дагестана, конфликт изначально произошел между двумя молодыми людьми, затем были привлечены родственники с обеих сторон – более 25 человек. Они направились для разбирательства на пустырь рядом с местным аэродромом, где словесная перепалка переросла в драку. Один из ее участников начал стрелять из пистолета по людям, в ответ на это другой мужчина достал автомат и открыл по толпе стрельбу. Сотрудник полиции, который приехал урегулировать конфликт, погиб от выстрела в голову.