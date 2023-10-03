https://ria.ru/20231003/uchastie-1900206651.html
Участие в РЭН–2023 подтвердили свыше 2500 гостей
Участие в РЭН–2023 подтвердили свыше 2500 гостей - РИА Новости, 03.10.2023
Участие в РЭН–2023 подтвердили свыше 2500 гостей
Свыше 2500 гостей более, чем из 50 стран и территорий подтвердили участие в Российской энергетической неделе–2023, которая пройдет 11-13 октября в московском... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:32
2023-10-03T16:32
2023-10-03T16:32
фонд "росконгресс"
антон кобяков
манеж
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
"фонд "росконгресс"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900206515_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce019e56052b98137befb23481fe8dc9.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Свыше 2500 гостей более, чем из 50 стран и территорий подтвердили участие в Российской энергетической неделе–2023, которая пройдет 11-13 октября в московском Манеже, сообщает Фонд Росконгресс. Центральная тема программы РЭН-2023 – "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее". "Российская энергетическая неделя – это крупнейшая международная отраслевая площадка. В этом году страновой состав участников точно отражает новые контуры энергетической карты мира. Очень важно слышать новых геоэкономических лидеров. Уже подтвержденное участие в форуме ведущих международных экспертов энергетической отрасли подтверждает огромный интерес к России как важнейшему игроку на мировом энергетическом рынке. Уверен, что разносторонние дискуссии, которые запланированы на площадке РЭН, повлияют на энергетическую сферу и развитие международных отношений в целом", – приводятся в сообщении слова советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета РЭН-2023 Антона Кобякова. В этом году в деловую программу РЭН включено более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: "Международная повестка", "Устойчивое развитие и климат", "Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация" и "Развитие отраслей ТЭК". Организаторами форума являются Фонд Росконгресс, Минэнерго РФ при поддержке правительства Москвы.
https://ria.ru/20221026/ren-1826951759.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900206515_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b3fd0eee65b488c7736c539a1e2b2788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "росконгресс", антон кобяков, манеж, министерство энергетики рф (минэнерго россии), форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, "фонд "росконгресс"
Фонд "Росконгресс", Антон Кобяков, Манеж, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, "Фонд "Росконгресс"