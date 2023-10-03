https://ria.ru/20231003/uchastie-1900206651.html

Участие в РЭН–2023 подтвердили свыше 2500 гостей

Участие в РЭН–2023 подтвердили свыше 2500 гостей - РИА Новости, 03.10.2023

Участие в РЭН–2023 подтвердили свыше 2500 гостей

Свыше 2500 гостей более, чем из 50 стран и территорий подтвердили участие в Российской энергетической неделе–2023, которая пройдет 11-13 октября в московском... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:32

2023-10-03T16:32

2023-10-03T16:32

фонд "росконгресс"

антон кобяков

манеж

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

"фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Свыше 2500 гостей более, чем из 50 стран и территорий подтвердили участие в Российской энергетической неделе–2023, которая пройдет 11-13 октября в московском Манеже, сообщает Фонд Росконгресс. Центральная тема программы РЭН-2023 – "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее". "Российская энергетическая неделя – это крупнейшая международная отраслевая площадка. В этом году страновой состав участников точно отражает новые контуры энергетической карты мира. Очень важно слышать новых геоэкономических лидеров. Уже подтвержденное участие в форуме ведущих международных экспертов энергетической отрасли подтверждает огромный интерес к России как важнейшему игроку на мировом энергетическом рынке. Уверен, что разносторонние дискуссии, которые запланированы на площадке РЭН, повлияют на энергетическую сферу и развитие международных отношений в целом", – приводятся в сообщении слова советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета РЭН-2023 Антона Кобякова. В этом году в деловую программу РЭН включено более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: "Международная повестка", "Устойчивое развитие и климат", "Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация" и "Развитие отраслей ТЭК". Организаторами форума являются Фонд Росконгресс, Минэнерго РФ при поддержке правительства Москвы.

https://ria.ru/20221026/ren-1826951759.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "росконгресс", антон кобяков, манеж, министерство энергетики рф (минэнерго россии), форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, "фонд "росконгресс"